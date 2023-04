Gemma Ruiz y Eva García Sáenz de Urturi, las autoras más vendidas en un Sant Jordi de récord

La escritora de novela histórica Eva García Sáenz de Urturi y la autora de comedia romántica Isabel Benavent, en castellano, y Gemma Ruiz y Xavier Bosch, en catalán, son los autores con libros de ficción más vendidos en la jornada de Sant Jordi de este domingo, sobrepasada por oleadas de ciudadanos que han desbordado las previsiones, informa Efe.



En novela en castellano, los libros más vendidos, según ha informado el Gremio de Libreros, han sido El ángel de la ciudad (Planeta), de Eva García Sáenz de Urturi, y Cómo (no) escribí nuestra historia (Suma), de Isabel Benavent, seguidos de El retrato de casada (Libros del Asteroide), de Maggie O'Farrell; El cuco de cristal (Suma), de Javier Castillo; e Hijos de la fábula (Tusquets), de Fernando Aramburu.



En ficción en catalán, la obra más vendida ha sido, como ya se pronosticaba, Les nostres mares (Proa), de Gemma Ruiz, pregonera de este Sant Jordi y ganadora del Premio Sant Jordi 2022, seguida por 32 de març (Universo), de Xavier Bosch; El retrat de matrimoni (L'Altra), de Maggie O'Farrell; Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent; y Demà, i demà, i demà (Periscopi), de Gabrielle Zevin.



En los libros de no ficción en castellano los triunfadores del Día del Libro en Cataluña han sido Cómo hacer que te pasen cosas buenas (Espasa), de Marian Rojas Estapé, seguida de Hábitos atómicos (Diana), de James Clear; Encuentra tu persona vitamina (Espasa), también de Marian Rojas Estapé; El amor comienza por ti (Planeta), de Curro Cañete; y Una historia compartida (Plaza & Janés), de Julia Navarro.



En los ensayos en catalán el ránking está encabezado por Gran Enciclopèdia del Barça (Blackie Books), de La Sotana; seguida por Crims: Pecats capitals (La Campana), de Carles Porta; De la sabana a Mart (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín; Mitologia dels països catalans (Efadós), de Daniel Rangil; y Si la memòria no ens falla (La Vanguardia), de Quim Monzó y Sergi Pàmies.



En cuanto a los libros infantiles y juveniles, los más vendidos han sido Les excursions d’en Titó (Estrella Polar), de diversos autores; Tinc un volcà i no vull respirar (El Cep i la Nansa), de Miriam Triado y Joan Turu; y La llegenda de Sant Jordi (Estrella Polar), un libro coral. Y en castellano, Arta contra el Alien Máximo, de Arta Game; Tres meses y Antes de diciembre, ambas de Joana Marcús, y las tres editadas por el sello Montena.



La Cámara del Libro de Cataluña, integrada por los gremios y asociaciones de editores, libreros, distribuidores y de la comunicación gráfica de Cataluña, cree que este Sant Jordi ha sido "el más participativo y el que más venta ha hecho en la historia, con un crecimiento superior al 5%".



A falta de dar a conocer las cifras definitivas una vez computada la venta global, que incluye todas las casetas, la Cámara del Libro de Cataluña valora positivamente la implementación del modelo de espacios para profesionales, donde se habilitan puestos para librerías y floristas.



"El modelo aplicado en ciudades como Barcelona contribuye a visibilizar las librerías, a ordenar el tráfico de personas y es uno de los factores del éxito de este año, por lo que se apuesta por que el modelo tenga continuidad", ha agregado la Cámara del Libro.



Sáenz de Urturi, premio Planeta 2020 y que ya figuró entre los más vendidos el pasado año, ya mostraba "buenas vibraciones" por el ritmo de firmas que ha acumulado durante la jornada.



En declaraciones a EFE, la triunfadora en catalán Gemma Ruiz, al conocer el listado de los libros más vendidos del día ha señalado que "este día ganamos todos" y ha destacado que los títulos que aparecen solo suponen el 5% del total de lo vendido durante la jornada.



A su juicio, lo más remarcable de Sant Jordi es que "hoy es un día para todos los escritores, independientemente de si están en la lista o no. Todos ganamos", ha apostillado.



Bosch, otro de los habituales de las listas de más vendidos en Sant Jordi, ha dicho a EFE, después de un domingo "espectacular" en el que no ha parado de firmar, que estar en esta lista supone un "agradecimiento" y una emoción "grande" hacia sus muchos lectores y ello supone que los lectores "confían en tus historias y quieren conocer a los personajes que creas".

