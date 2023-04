Jesús Sánchez Adalid: "El que piense que hay una fórmula para tener más lectores se equivoca"

¿Qué libro está leyendo estos días?

Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Muchos motivos y muy simples: aburrimiento, desinterés, historia previsible…

¿Con qué personaje real o de ficción le gustaría tomarse un café mañana?

Con Jesucristo, indudablemente

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Desde que tengo memoria los libros han formado parte de mi vida, por lo que no sabría decir cuál fue el primero.

¿Cuáles son sus hábitos de lectura: es de tableta, de papel, lee por la mañana, por la noche...?

Soy de papel, aunque a veces no me queda más remedio que leer en tableta y últimamente me he aficionado al audiolibro mientras hago deporte: carreras de fondo y caminatas.

Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver la vida

La manera de ver la vida es una evolución constante que no puedo identificar con una sola experiencia. La cultura en sí misma ha forjado mi manera de ser.

¿Cuánto hay de hechos reales y cuánto de ficción en Una luz en la noche de Roma?

Esto requeriría tres páginas. En la novela incluyo un prólogo en el que se detalla toda la investigación histórica previa. Pero no se puede olvidar nunca que esto es una novela, no un ensayo. Hay un trabajo literario intenso en el que se cumple con el principio de verosimilitud.

¿A quién se le ocurrió recurrir al “Síndrome K” para eludir al terror nazi en la Roma fascista?

Se le ocurrió al doctor Borromeo y a su ayudante el doctor Sacerdoti, con la ayuda de los religiosos del hospital. Fue una idea genial que permitió salvar la vida de numerosos niños. ¿Qué podía detener a la Gestapo? Nada como el miedo a una pandemia.

¿Qué ha prestado de sí mismo a los personajes del libro?

Inevitablemente, el autor siempre trasluce de alguna manera su mirada sobre el mundo en los diversos personajes de su obra. He querido vivir esta historia como algo propio, imaginando una y otra vez como lo hubiera vivido si realmente hubiera estado allí.

¿Tienen nuestros días tanto que ver con esa época aterradora como algunos denuncian?

Quisiera responder a esta pregunta diciendo rotundamente que no. Pero, por desgracia, nos enfrentamos a una guerra en el corazón de Europa y todas las guerras se parecen: muerte, destrucción, hambre, en suma, desgracia.

Los lectores adictos a sus novelas son legión: ¿cuál es su secreto?

El que piense que hay una fórmula o una clave para tener más lectores se equivoca de todas todas.

¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?

Claro, por supuesto, me gusta en todas sus corrientes, abstracto, simbólico, neorrealista…; incluso el novedoso estilo experimental, con la crítica que implica.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Muchísimos. Me gusta mucho Kandinsky. Me encantaría tener uno desde luego, pero también un Picasso, Van Gogh y La dama del armiño, adjudicada a Leonardo Da Vinci.

¿Se ha “enganchado” a alguna serie de televisión?

No estoy enganchado a ninguna de las series que ahora tanto están de moda, pero he redescubierto la serie de Televisión Española Juncal, que ya he visto tres veces.

¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?

La crítica siempre ayuda, sea positiva o negativa, pero la destructiva a veces cuesta entenderla y aceptarla.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me encanta. Me considero español, he aprendido a vivir con las virtudes y con los defectos del pueblo del que formo parte. No me iría a vivir a ningún otro país del mundo por propia voluntad.

Proponga una medida para mejorar nuestra situación cultural.

Fomentar más y mejor la lectura entre los jóvenes.

Sigue los temas que te interesan