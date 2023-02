Los niños y adolescentes son los que más leen en España, pero un tercio de la población no coge un libro

El porcentaje de lectores de libros por ocio en tiempo libre continuó su crecimiento en 2022 en España y ratifica la consolidación tras el importante incremento de los índices experimentado durante la pandemia. El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, señala que el porcentaje de la población que leyó algún libro durante al pasado año, ya sea por ocio o por trabajo, alcanzó el 68,4%. Los menores con edades comprendidas entre 10 y 14 años y entre 15 y 18 registran los mayores porcentajes de lectores frecuentes.

De los jóvenes entre 10 y 14 años, el 85,6% lee en su tiempo libre de forma frecuente (78,2%) u ocasional (7,4%). Entre los que tienen entre 15 y 18, el porcentaje alcanza el 79,2% (el 67,7%, lectores frecuentes, y el 12,2% ocasionales).

Si nos referimos solo a aquellos ciudadanos que leyeron por ocio en su tiempo libre, el porcentaje se situó en el 64,8%, una cifra ligeramente superior a la del año pasado y que se incrementa hasta el 66,2 si añadimos a aquellas personas que solo leyeron cómics en su tiempo libre.

En esta ocasión, el Barómetro ha querido echar una mirada a lo ocurrido con la lectura en España en los últimos diez años. Desde 2012, el índice de lectura en tiempo libre ha experimentado un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales (de 57,9% a 64,8%). Si nos centramos exclusivamente en los lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana, se mantuvo en 2022, con un 52,5% de la población, pero ha crecido en los últimos diez años 5,3 puntos porcentuales.

A pesar de que los datos son positivos, este informe refleja que, aunque en descenso, aún persiste un importante número de españoles que no lee nunca o casi nunca (35,2%).

“Poco a poco las cifras de lectura globales en España se van acercando a las medias europeas. Es una realidad que hay tramos de edad y zonas geográficas en las que estas son plenamente equiparables con los países de nuestro entorno. No obstante, mantenemos un tercio de la población que no tiene la lectura entre sus actividades. Es tarea de todos trabajar para reducir esas cifras, al mismo tiempo que mejoramos también los porcentajes de lectores frecuentes con cifras notablemente superiores al 50 por ciento”, señala Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

Los datos del Barómetro reflejan otros aspectos relevantes sobre el hábito lector en España, que está determinado en gran medida por la edad, el sexo, el nivel educativo y la región en la que se viva. Las mujeres son considerablemente más lectoras que los hombres, un 69,9% frente a un 59,5%. El porcentaje de lectores tanto en mujeres como en hombres ha crecido en estos diez años (5,8 y 5,5 puntos porcentuales, respectivamente). El índice de mujeres lectoras en su tiempo libre es significativamente superior al de los hombres en todos los tramos de edad, especialmente de los 25 a los 34 años.

Por edades, el tramo con mayor población lectora es el comprendido entre los 14 y los 24 años (74,2%). Es importante destacar que, desde 2012, el porcentaje de lectores con 65 y más años se ha incrementado por encima de la media de crecimiento general (13,7 puntos porcentuales, de 38,2% al 51,9%).

La lectura infantil se mantiene en valores elevados y crece ligeramente la proporción de niños que leen libros no de texto. Sin embargo, desciende el tiempo semanal dedicado a la lectura por los más pequeños.

En cuanto a los niveles de estudio, el 86,5% de universitarios lee en su tiempo libre. Esta cifra desciende al 62,3% entre la población que cuenta con estudios secundarios y al 39% entre los que solo han cursado estudios primarios. En todos los niveles se observan crecimientos de los índices de lectura, siendo inferiores entre los que tienen estudios secundarios.

En la práctica totalidad de las comunidades autónomas, el número de lectores en tiempo libre ha crecido o se ha mantenido estable respecto a las cifras de 2021. La media nacional experimenta un crecimiento, pero sigue existiendo desigualdad entre territorios. A la cabeza de la lista se sitúan Madrid (74,2%), Cataluña (68,7%), Navarra (68,2%) y País Vasco (68,2%), como ya ocurrió el año pasado. En los últimos puestos repiten Castilla-La Mancha (59,6%), Canarias (59,1%) y Extremadura (55,1%). En aquellas comunidades que cuentan con lengua autonómica, la mayoría de los lectores prefiere leer libros en castellano.

Con respecto a 2012, los porcentajes de lectores son más altos en todas las comunidades autónomas, con un mayor crecimiento en Asturias, Cataluña y Navarra.

Los españoles que no cuentan con un hábito de lectura argumentan que la falta de tiempo libre (44%) es su razón principal para no leer libros. El 30,6% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos como pasear, descansar o ver series o películas. Por su parte, el 29,3% de los no lectores manifiesta una falta de interés, y el 0,9% no lee por motivos de vista o salud.

Soporte digital y audiolibros

La lectura en soporte digital se mantiene estable, con un 29,5% de la población de 14 o más años que lee libros en este formato, muy similar a la registrada en el Barómetro de 2021. El eReader (12,9%) y la tablet (10,3%) siguen siendo los dispositivos más utilizados y la lectura en teléfono móvil continua su tendencia creciente, pasando de un 7,3% en 2021 a un 8,3% en 2022.

El porcentaje de lectores en formato digital que pagaron por los libros descendió al 39% (frente al 43% de 2021). El porcentaje de los que se descargaron libros de forma gratuita creció con respecto al año anterior y alcanzó el 66,3%, seis puntos por encima de 2021. Un 52,5% de los lectores digitales se los bajó o descargó siempre gratis. Los datos indican que, en España, de cada 10 libros descargados 6,6 son gratuitos.

El 67% de los entrevistados para la elaboración del Barómetro que se descargan libros electrónicos gratuitamente sabe cuándo la descarga no es legal. Respecto a los audiolibros, en 2022 se estabilizó su número de usuarios: el 5,4% de la población escuchó audiolibros al menos una vez al trimestre. El porcentaje de usuarios de este tipo de contenido es muy superior entre los menores de 35 años.

Compra de libros y bibliotecas

El porcentaje de la población española que ha comprado algún libro (no de texto) a lo largo del año ha ido en aumento desde 2012: en 2022 la cifra se sitúa en un 52,8%, 12,5 puntos más que hace diez años.

La librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra de libros no de texto (69,9%) elegido por los españoles, seguida de internet (44%) y las cadenas de librerías (33,3%). Internet se sitúa como el principal canal de compra entre los más jóvenes (entre 25 y 30 años).

El uso de las bibliotecas es otro de los aspectos que cada año analiza el Barómetro de Hábitos de la Lectura. En 2022, el porcentaje de la población que ha visitado una biblioteca crece un punto respecto al año anterior y alcanza el 26,2%. Se observa que no se ha recuperado el uso de estos servicios anterior a la pandemia. El Barómetro también indica que las bibliotecas públicas son las más visitadas (89,7%) por la población española.

Los españoles otorgan una valoración muy positiva a su biblioteca habitual: un notable alto. Esto se repite en todas las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza con un 8,8, seguida de País Vasco, Castilla y León y Cantabria, las mismas comunidades que lideraron la lista en 2021.

