El oro: finalistas

Hola, amigos:

El algoritmo que nos gobierna me bombardea con el anuncio de un producto que quita las canas sin tinte. Según tal publicidad, este producto tiene los ingredientes para que el cabello recupere su color natural gracias a la reactivación de la melanina del folículo (no confundir con la melatonina para insomnes). El producto milagro vale bastante, por eso no lo compro. Pero me pica la curiosidad. ¿Alguien lo ha probado? Da igual. No hace falta que respondáis.

Pero escribamos la semana que viene sobre las canas, esos cabellos que se vuelven blancos con la edad.

Y veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la semana dedicada al oro:

Prado

Cuando consiguió la medalla de oro olímpica, la colocó al lado de la de latón que había ganado en el colegio.



Lluviausente

Era un hombre feo pero cubierto de oro tenía su encanto.

gpm

Caminaba por la rivera del río, lamentando su mala suerte, cuando se le metió en el zapato una piedrecita que nunca supo que era oro.

Juanbadaya

Era una familia venida a menos que mantenía alto el orgullo contando que había oro enterrado en el jardín de la casona. Pero nadie excavaba.

gpm

“¿Me quieres?”. “Sí”, dijo mirando su collar de oro.

Psique

En tiempos de guerra su preciada muela de oro consiguió poner a salvo a toda su familia.

AnaBelén

El anciano, reflexionando sobre su vida, se dio cuenta de que lo valioso no era el oro que había ganado, sino el tiempo que había perdido.

Laneto

-No firmaré nada hasta que aparezcan las dos muelas de oro de madre -dijo a sus hermanos mientras abrían el testamento en la notaría.

Ishwar

«¡Malditos farsantes, traidores! Me las habían prometido de oro», exclamó Judas mientras las contaba.

desasosegada

Cuando vio que su maravillosa alianza de oro de ley, símbolo del amor eterno, se oxidaba, comenzó a temer lo peor.

Castañeta

En vista de que los cuadros de su amante no tenían éxito de ventas el magnate decidió subastarlos enmarcados en oro.

Ayalgamar

A pesar de las dificultades, el buscador de oro siempre sonreía feliz. Estaba acostumbrado a descubrir una brizna de luz en la oscuridad.

Ayalgamar

Desposeído de sus poderes, Midas salía a su jardín cada tarde, cuando el sol poniente convertía en oro todo lo que tocaba.

Ishwar

«No es oro todo lo que reluce», tenía como lema aquella tienda de bisutería.

Juanbadaya

En un descuido se comió la gallina de los huevos de oro y hoy es pobre de solemnidad.

Juanbadaya

Perdió el anillo de oro en un desagüe. Déjalo, estás separado, le dijeron. Con tesón y maña lo recuperó. Es que fui feliz con él, explicaba.

Lluviausente

Montó una nueva universidad en la que se impartían conocimientos de alquimia. Se hizo de oro, pero este pronto perdió su valor.

gpm

Los primeros días, cuando encontró el tesoro, fue inmensamente feliz, pero los días pasaron y nunca llegó nadie más a la isla.

AnaBelén

El paso del tiempo convirtió su pelo rubio en plateado, y el peso del tiempo, su corazón de oro en una roca.

Doroteo

"Cosas de críos", dijo la reina cuando su pequeño, aprendiz de alquimista, transmutó en estaño el oro de los tapices que decoraban la corte.

Y uno, de regalo:

ManolitaTacatá

Era conocido como el río de Oro hasta que se implantó la red de saneamiento y el caudal perdió sus reflejos dorados.



Saludos cordiales

