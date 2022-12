Violencia contra las mujeres en México: los cuentos perturbadores de Laura Baeza

No es posible leer los relatos de este volumen sin experimentar una agitación similar a la provocada por otras historias de escritoras mexicanas cuyo nombre no podemos escuchar con indiferencia. Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, Valeria Luiselli, Brenda Navarro… Cada una dueña de un estilo perturbador y fascinante, lo que no deja de ser paradójico teniendo en cuenta que nada hay complaciente en el universo al que nos asomamos a través de lo que narran.

Una grieta en la noche Laura Baeza Páginas de Espuma, 2022

134 páginas. 16 €

En este contexto hay que recomendar a Laura Baeza (México, 1988), a quien fuimos conociendo a través de relatos (Ensayo de orquesta, 2017, Época de cerezas, 2019) y una novela, Niebla ardiente (2021). Tremendos relatos los suyos, tremenda la fuerza de su estilo cuando narra la violencia, la muerte y el sufrimiento provocado por heridas incurables.

México –interiores, exteriores y escombros– es más que el escenario de los seis relatos; siendo cada uno independiente, atravesamos el conjunto como si nos viéramos empujados a un recorrido por lo más oscuro de ese paisaje urbano. La propia cartografía de la ciudad, por su fragilidad y sus fracturas, genera historias que se rozan y sirven para avisar de que tras un puñado de vidas, que son las que descubrimos, hay otras muchas que merecerían ser contadas. El título (tremendo acierto) ya advierte del tono y de la atmósfera que nos va a envolver: existen lugares a los que quizá sería mejor no asomarse para no abrir más grietas, ni en la noche ni en el tiempo.

Podríamos empezar por recomendar el último de los aquí reunidos, “Una grieta en la noche”, el que da título y completa el sentido del conjunto. La voz de una niña nos cuenta los pormenores de la vida con su madre, el hermano gemelo de esta, y de cómo estallan pulverizados treinta y tantos años de historia en unos segundos. Vínculos familiares heridos, demencia, violencia hacia las mujeres y los niños, cargan de intensidad esa realidad.

Perturbador el verdadero olor de la tragedia y la pobreza que desprende la infancia en “Lady Stardust”. Con aire detectivesco, se muestra lo más sórdido del alma humana y de una sociedad corrupta en “Veladoras”. Y como síntesis de todo lo expuesto asómense al relato que inicia este recorrido: “Quinto round”, una inmersión brutal en el ambiente de pendejos en el que un chamaco se empeña en seguir los pasos de un boxeador que “perdió la cabeza, las peleas y la vida por una mujer”. Tremendos golpes los que asesta la vida a estos personajes. Y tremenda escritora, Baeza. No hay que perderla de vista.

