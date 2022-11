Sara Mesa inaugura Los Martes de El Cultural: la narradora conversará con Manuel Hidalgo

Sara Mesa será el primer gran nombre de Los Martes de El Cultural. La autora de novelas tan celebradas como Cicatriz, Cara de pan, Un amor o la reciente La familia conversará con Manuel Hidalgo, periodista, crítico de cine y director de El Cultural. Se trata de la primera actividad enmarcada en el acuerdo de colaboración entre el Círculo de Bellas Artes y la revista, sellado hace solo unas semanas. El encuentro, que versará sobre la obra de la narradora y la literatura en general, tendrá lugar el próximo martes 15 de noviembre a las 19:30 horas en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La obra de Mesa ha conciliado a lectores y crítica. Desde Cuatro por cuatro, obra con la que fue finalista del Premio Herralde en 2012, todas sus novelas se publican en Anagrama, uno de los sellos editoriales más acreditados de la literatura en nuestro país. Fue Cicatriz, merecedora del Ojo Crítico de Narrativa en 2015, la novela que situó a la autora entre los nombres influyentes de la narrativa española. A partir de entonces, cada una de sus novelas genera una gran expectación. En 2018 la publicación de Cara de pan no hizo sino confirmar su talento y hace solo dos años Un amor fue escogida como la mejor novela española del año para los críticos de El Cultural.

La escritora ha concedido dos entrevistas a este medio con motivo de la publicación de sus dos últimas obras, que también han sido reseñadas en las páginas de la revista. Sobre la más reciente, La familia, el crítico Nadal Suau ha asegurado que se trata de "una novela buenísima". Además del arranque —"treinta líneas que me absorben como lo haría un sueño", escribe— y las "escenas inolvidables que violentan las expectativas políticas o morales de quien lee", el crítico destaca la "inteligencia milimétricamente novelística" y la "exactitud forense" de "una narradora cada vez más singular".

[Sara Mesa: "Los lectores se ganan escribiendo, no en las redes"]

La propia autora confesó en la entrevista con Nuria Azancot que todo lo que aparece en La familia "es verdad, lo que ocurre es que, en el contexto de la ficción, el concepto de verdad no se corresponde con hechos que hayan sucedido exactamente de ese modo. Al pasarla por el filtro de la ficción, la realidad se transforma, se procesa, se mezcla…" Para Mesa, "la imaginación literaria consiste justamente en eso, no en inventar de la nada". Y además dejó un titular contundente: "Los lectores se ganan escribiendo, no en las redes".

De todo esto, pero también de muchos otros asuntos concernientes a su propia obra y a la literatura universal, podrán disfrutar gratuitamente los espectadores —"Entrada libre hasta completar aforo", reza el cartel promocional— en el encuentro con Hidalgo. El periodista ya manifestó su admiración por la obra de la autora en su blog Tengo una cita, temporalmente suspedido por sus competencias como director del medio y por la reciente aparición de su nueva columna, Café Torino, en la última página de la revista. En la entrada que dedicó a la novela Un amor, Hidalgo señalaba "la sugestiva textura literaria urdida por la mirada nocturna de Sara Mesa".

