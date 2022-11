Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022: "Para ser una mujer infiel hay que ser muy valiente"

Las dos novelas mejor clasificadas en la 71ª. edición del Premio Planeta comparten algunos rasgos comunes. En primer lugar, sus autoras son mujeres: Luz Gabás (Monzón, Huesca, 1968) es la autora de la obra ganadora, Lejos de Luisiana, y Cristina Campos (Barcelona, 1975) es finalista con Historias de mujeres casadas. Además, las dos novelas están protagonizadas por figuras femeninas que "toman la misma decisión", según ha adelantado la periodista Sonsoles Ónega en la presentación de sendas obras en el Instituto Cervantes de Madrid.

No ha sido el único adelanto ofrecido por Ónega, encargada de conducir el encuentro entre dos carismáticas autoras que, durante todo el acto, han mostrado una gran complicidad. La periodista, que ya fue ganadora en 2017 del Premio Fernando Lara con la novela Después del amor —también publicada en Planeta—, había advertido su compromiso de no hacer espóiler, por más que el término estuviera tan descontextualizado en el salón de actos del Cervantes.

La broma, sin embargo, se convirtió en realidad solo unos minutos después, cuando a Ónega se le escapó que la protagonista de Lejos de Luisiana, Suzette, "se casa dos veces". Ante el desconcierto del presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, también presente en el coloquio, la conversación siguió su curso con total normalidad. Elegante, Gabás disculpó a la periodista.

"Las dos mujeres idealizan el amor", prosiguió Ónega en una conversación que versó sobre la figura de la mujer, a propósito de la fuerza que desprenden las protagonistas de ambas obras. Gabriela, uno de los personajes de Campos en Historias de mujeres casadas, está inspirada en las experiencias de algunas de sus amigas, que compartieron confesiones de sus infidelidades con la autora y directora de casting.

Alguna de ellas "estaba liada con su jefe, un hombre calvo y con barriga" que, sin embargo, era "muy estimulante". Y es que "para ser una mujer infiel hay que ser muy valiente", aseguró la autora, que reconoce las influencias de escritoras francesas como Annie Ernaux, galardonada con el Nobel de Literatura de este año, y Marguerite Duras. "Los hombres lo contaban divertidos; mis amigas, no", ha dicho Campos, cuya novela es "un texto rabioso y arrollador que se cuela en los dormitorios de las parejas", según la definición de Ónega. Historias de mujeres casadas se centra, principalmente, en el desvanecimiento del deseo sexual de las mujeres, "un tema que está creando revuelo", ha reconocido la autora.

La historia de España en Estados Unidos

Campos había publicado con Planeta la novela Pan de limón con semillas de amapola (2021), libro cuya adaptación a la gran pantalla por parte de Benito Zambrano le valió a la propia autora la nominación al Premio Goya por su participación en el guion. Su padre también fue finalista del Planeta cuando a los segundos clasificados no se les publicaba. "Mi padre fue uno de esos ocho" a los que no editaron su novela, recordó Campos. Su Historias de mujeres casadas no solo es merecedora de la publicación, sino que será retribuida con 200.000 euros.

Los personajes de las dos novelas "están atravesados por su tiempo", añadió Ónega, que se refirió a la obra ganadora como "una novela río con luchas de poder". La trama surgió cuando le encargaron un relato desde Zenda sobre el papel de España en la historia de Estados Unidos. "A partir de aquí, empecé a tirar del hilo de la historia de Luisiana", contaba la autora. "La historia la escribieron franceses, ingleses y luego estadounidenses", por lo que faltaba el relato español, pero "a nadie le gusta hablar de lo que perdió", terció Gabás.

Escritora de la casa y superventas asegurada, Lejos de Luisiana "ha supuesto un reto" para la autora, pues "en las novelas anteriores el nexo de unión emocional era más cercano", mientras que esta vez había que irse "al corazón de Estados Unidos". Gabás, que recibirá un millón de euros en la edición que ha contado con más participantes en la historia del premio —846 originales recibidos—, "quería escribir sobre el esfuerzo". Y pese a que se trata de una historia de amor, también reivindica algo muy relacionado y "de lo que nunca se habla", dice la autora. Se trata del "alto sentido del deber y la responsabilidad", valores personificados en "los militares y los jesuitas", por ejemplo.

Es preciso recordar que Lejos de Luisiana es una historia ambientada a finales del siglo XVIII donde la autora reconstruye la epopeya de la colonización de la Luisiana española. "Los que escribimos novela histórica tenemos un doble compromiso: con la historia y con el género", reconocía la autora del éxito Palmeras en la nieve, que ha hablado con pasión de sus personajes. Suzette, la protagonista, "es una adelantada a su tiempo", dijo, mientras que "su hermana es un ejemplo de mujer ilustrada".

La autora presentó su novela bajo el título de Río arriba y el seudónimo de Hoja de fresno. Es la última obra ganadora de un total de 26.000 originales presentados a lo largo de la historia del Premio Planeta, según recordó Crehueras. "Luz Gabás es una de las mujeres más inteligentes que he conocido", aseguró hacia el final la finalista Campos. El éxito de su trayectoria literaria sin duda lo acredita. En 2014 publicó Regreso a tu piel sobre la brujería en el siglo XVI, en 2017 Como fuego en el hielo, donde ingenia una complicada relación amorosa vertebrada por los convulsos años de finales del XIX en las montañas de Benasque; y dos años más tarde El latido de la tierra, un canto a la España vacía con un argumento que combina pasión, crimen y melancolía.

Además, Gabás tuvo una breve carrera política: fue alcaldesa del municipio oscense de Benasque entre 2011 y 2015. Lo hizo como candidata del Partido Popular e incluso logró el apoyo del PSOE para su nombramiento.

