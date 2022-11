Muere Leslie Phillips, actor de Harry Potter, 'Memorias de África' y 'El imperio del sol'

El actor de cine y televisión inglés Leslie Phillips ha muerto a los 98 años tras luchar contra una larga enfermedad y haber sobrevivido a dos infartos. Candidato a un premio BAFTA por su papel secundario en Venus (Roger Michell, 2006), había intervenido en más de 200 películas, series de televisión o programas de radio.

En España, era conocido por sus apariciones en películas como Memorias de África (Sidney Pollack, 1985), El imperio del sol (Steven Spielberg, 1987) o Lara Croft: Tomb Raider (Simon West, 2001) y por haber puesto la voz al Sombrero Seleccionador en las dos primeras entregas de Harry Potter, Harry Potter y la piedra filosofal (Chris Columbus, 2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002).

Nacido en Tottenham (Londres) en 1924, durante la II Guerra Mundial sirvió en la infantería Ligera de Durham entre 1942 y 1945, hasta que fue declarado inválido para seguir prestando servicio. Antes había estudiado interpretación, danza y locución para perder su acento cockney en la Italia Conti Academy, debutando en el teatro con 14 años y en el cine musical un año mas tarde.

Después de la guerra, obtuvo su primer papel protagonista en la serie My Wife Jacqueline (1952), donde se hizo famoso por su seductora voz y por las pegadizas frases "I say, Ding Dong" y "He-llo", que se convirtieron en su seña de identidad.

Su primer gran éxito en el cine fue de la mano de Gene Kelly en el musical Les Girls (1957) y posteriormente alcanzaría un gran éxito con la franquicia de películas cómicas Carry On, interpretando atontados personajes de clase alta. También acompañaría a Dick Bogarde en los filmes de comedia Doctor.

En los años 80 abandonó los papeles cómicos para centrarse en roles más dramáticos. Mientras continuaba activo tanto en el teatro como la televisión, encadenó papeles en grandes producciones como Memorias de África, El imperio del sol, Escandalo (Michael Canton-Jones, 1989) o Lara Croft: Tomb Raider (2001).

