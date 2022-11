Teresa Cardona: "Solo mirando hacia atrás podemos entender el presente"

¿Qué libro está leyendo estos días?

Siguiendo la recomendación de Alexis Ravelo, estoy leyendo El refugio de los canallas, de Juan Bas. Es un magnífico retrato del terrorismo en el País Vasco y lo estoy disfrutando mucho.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Intento no abandonar ninguno, pero si más allá de las cien páginas me aburre, lo dejo.

¿Con qué personaje le gustaría tomarse un café mañana?

Más que un café, me encantaría comer con Salvo Montalbano o tomar unas almejas con Leo Caldas en Vigo.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Supongo que sería alguno de “Los cinco”, pero el primero que recuerdo haber disfrutado especialmente son los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving.

¿Cuáles son sus hábitos de lectura: ¿es de tableta, de papel, lee por la mañana, por la noche...?

Me gusta leer en cualquier soporte y casi en cualquier lugar. En casa prefiero el papel; de viaje, la tableta. Y en cuanto tengo un rato libre.

Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver la vida.

La primera visita a Roma. Fui consciente por primera vez del peso de la Historia, de que todo lo que vivimos hunde sus cimientos en el pasado y de que solo mirando hacia atrás podemos entender el presente.

¿Cuándo y cómo surgió la idea de desarrollar una serie policíaca ambientada en San Lorenzo de El Escorial?

San Lorenzo es un lugar que conozco bien porque ahí vivían mis abuelos y yo pasaba con ellos los veranos de mi infancia y, además, me ofrecía muchas ventajas como escenario. Es un pueblo precioso, vivo y genuino, que contiene otro microcosmos dentro de él: el monasterio.

¿Qué ha prestado de sí misma a la teniente Karen Blecker?

Las dos somos hispano-alemanas, lo que nos da la oportunidad de observar la realidad española desde un prisma diferente. He vivido fuera muchos años y las diferencias culturales me divierten mucho, por lo que acabé haciendo de ellas un motor de las novelas.

Un bien relativo aborda el tema de la venta de bebés durante el franquismo y sus consecuencias. ¿Entiende la impunidad de la que han disfrutado los responsables?

No me gusta que los responsables de un hecho delictivo queden impunes, por supuesto, pero yo en mi libro procuro no juzgar a mis personajes, sino entender qué les llevó a actuar como lo hicieron en aquel momento.

¿Cuáles son las claves de la mejor novela negra actual?

Vivimos sin duda un momento fantástico en la novela negra, con grandes autores. Quizás la clave esté en que han sabido aunar las enseñanzas de los clásicos del género con la realidad actual y estructuras más modernas.

¿Qué gana y qué pierde al escribir novela sin Eric Damien, con quien ha publicado varias obras en Francia?

Pierdo una segunda voz, que siempre es enriquecedora, sobre todo si es de un amigo, y gano libertad.

¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?

Lo intento, aunque no siempre lo consigo.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Camille Pissarro.

¿Se ha “enganchado” a alguna serie de televisión?

Me gustó Teherán, una serie israelí sobre una espía del Mossad en Irán. Y también la española Intimidad, sobre la filtración de imágenes íntimas, un tema desgraciadamente de actualidad.

¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?

La crítica siempre es buena, mientras sea constructiva. Creo que hay que ser humilde y saber escuchar.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me gusta especialmente la capacidad de los españoles de disfrutar de la vida y de sus pequeños placeres. Y, por supuesto, el sol.

Proponga una medida para mejorar nuestra situación cultural.

Que se enseñe a los niños pequeños que la lectura es un placer y no una obligación.

