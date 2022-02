Tramas ocultas: finalistas

Hola, amigos.

Termina aquí la temporada de microrrelatos en Cuenta 140. Cedemos el testigo del concurso a la poesía y a Joaquín Pérez Azaústre, que propone la "Lista de bajas" como tema de inspiración para la semana que viene. A partir del lunes.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de las tramas ocultas:

gpm

Poco a poco, los ricos convencieron a los pobres de que solo ellos podían sacarlos de la miseria.

PilarAlejos

Mientras los gobernantes disfrutaban de unas vacaciones por cuenta de las eléctricas, se disparó el precio de la luz.

Lluviausente

Encontraron una nota junto al cadáver del profesor y al lado del bote de pastillas. Con letra infantil podía leerse: “Aprobado general”.

RamónJ

"Tu marido se levanta, trabaja, está con los niños, cena y se acuesta. La única trama oculta es la nuestra", le dice su detective y amante.

Farrell

Él le dijo «te necesito» y ella, mirándolo a los ojos, descubrió todas las mentiras que escondía esa verdad.

Torivino

Hasta que no firmó con sangre los recibos, pensó que lo de la secta satánica era imaginación suya.

gpm

El marido escribió la nota de suicidio de ella.

PilarAlejos

Abrió aquel correo electrónico urgente. Hizo click en el enlace. Y perdió su identidad.

Torivino

Descubrió que todos a su alrededor eran alienígenas, pero la camisa de fuerza le impedía poner en alerta al mundo.

Reyes

Tras investigarse el uno al otro, encontraron ambos tal cantidad de trapos sucios que hasta se hicieron amigos.

MiguelMolina

A diario intenta abandonar su mala suerte y tener una vida normal. No sabe que es solo una pieza más en el guion marcado por el destino.

Nuredduna

El día de mi cumpleaños me pidieron que fuera a por café. Hice tiempo en el bar de abajo y me acicalé. Cuando subí me gritaron: -¿Y el café?

Elizeus

En el atestado vagón, se aprietan a su espalda los pechos de una mujer. Unos hábiles dedos recorren su entrepierna. Sale sin cartera.

NuriaRodríguez

Tenía que deshacer aquel entramado, pensó Judas justo antes de la cena.

AnaBelén

Cuando el cacique iba a descubrir quién era el cabecilla de la rebelión, apareció el letrero: «No se pierdan el siguiente capítulo».

GuyHaines

Cuando notó que le desaparecían los víveres, el náufrago solitario empezó a hacer una lista de antiguos enemigos.

NiñalaPuebla

Desde pequeño, siempre estaba tramando algo, dijo su hermano cuando supo que lo había heredado todo del padre.

GuyHaines

Aquel dictador conseguía desmantelar todas las tramas en su contra; antes incluso de que fueran imaginadas.

GuyHaines

Cuando notó que las croquetas de su suegra sabían igual que las de su receta secreta, miró con desconfianza a su marido.

RamónJ

Nada más ganar su primer concurso de microrrelatos dejó de pensar que había una trama internacional contra él.

Y una, de regalo:

GuyHaines

Ningún investigador ha conseguido todavía desvelar la trama que, misteriosamente, hace desaparecer calcetines en todas las casas.

Gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos en las librerías y donde sea.

Un saludo cordial.

