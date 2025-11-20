Colombia inicia el 'abordaje' del galeón 'San José': extrae un cañón y otras piezas en la fase 2 del polémico proyecto

El 'abordaje' del pecio del San José inicia una nueva fase. Tras lanzar una polémica investigación "científica y cultural" del disputado naufragio del galeón español, hundido en 1708 frente a la costa de Cartagena de Indias con una suculenta carga de monedas de oro y plata, que primero contemplaba una etapa exploratoria y "no intrusiva, el Gobierno colombiano ha anunciado ahora la primera extracción oficial de piezas arqueológicas en base a un "riguroso protocolo".

Se trata de un cañón, una taza de porcelana, tres macuquinas (monedas de la época) y dos fragmentos de porcelana. En un comunicado del Ministerio de Cultura se defiende que los objetos rescatados del fondo del mar permitirán conocer más a fondo la historia del San José e indagar en la cronología de las piezas, las tecnologías de producción de la época o los circuitos de comercio transoceánico.

Los investigadores también han extraído de la zona donde se encuentra el pecio, a unos 600 metros de profundidad, restos de sedimentos para conocer más a fondo el contexto del lecho marino.

Las monedas de plata que transportaba el galeón español. Ministerio de Cultura de Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro inició en mayo de 2024 la primera fase del proyecto Hacia el corazón del galeón San José. Los primeros trabajos, dirigidos por profesionales de los ministerios de Cultura y Defensa, la Armada, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se centraron en prospectar la zona del pecio para estudiar la distribución de los objetos -se catalogaron 1.138- y los vestigios de la estructura. En estas inmersiones se constató que el naufragio "se mantiene sin alteraciones antrópicas".

Por esa razón, el Ejecutivo colombiano dio luz verde a los investigadores para seguir adelante. "La segunda fase busca profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos arqueológicos, lo cual implica su recolección para estabilizarlos, es decir, adaptarlos gradualmente al cambio del entorno marino al terrestre, y conservarlos en óptimas condiciones", se justifica en la nota de prensa, sin explicar qué se va a hacer posteriormente con ellos.

El texto esgrime que el estudio de las piezas servirá también para profundizar en la hipótesis de las causas de hundimiento del galeón San José. La directora general del ICANH ya deslizó hace unos meses un cambio en la historia del final del barco. Según la investigación, no fue hundido por una explosión al ser atacado en el Caribe por corsarios ingleses, sino que pudo ser por otras razones, como una "mala reparación".

Las piezas extraídas del pecio serán sometidas ahora a estudios arqueológicos y análisis arqueométricos en el laboratorio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) del Caribe para descifrar su composición y obtener importantes datos sobre su procedencia, cronología y tecnologías de producción.

Cañones del galeón 'San José'. Ministerio de las Culturas de Colombia

El Gobierno ha explicado que para seleccionar los objetos arqueológicos recolectados se implementaron "rigurosos protocolos que permitieran, desde la pertinencia científica y la viabilidad técnica de la robótica submarina de la Armada, justificar cuáles son los materiales inorgánicos representativos, como la cerámica (porcelana) y el metal (oro y bronce) que contribuyen a responder las preguntas del proyecto de investigación".

"Este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana", señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Para Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la recolección de estos objetos arqueológicos "abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José".