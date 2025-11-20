Colombia inicia el 'abordaje' del galeón 'San José': extrae un cañón y otras piezas en la fase 2 del polémico proyecto
El Gobierno de Petro defiende que la intervención ha seguido un "riguroso protocolo" y permitirá conocer mejor la historia del barco español hundido en 1708 por corsarios ingleses.
El 'abordaje' del pecio del San José inicia una nueva fase. Tras lanzar una polémica investigación "científica y cultural" del disputado naufragio del galeón español, hundido en 1708 frente a la costa de Cartagena de Indias con una suculenta carga de monedas de oro y plata, que primero contemplaba una etapa exploratoria y "no intrusiva, el Gobierno colombiano ha anunciado ahora la primera extracción oficial de piezas arqueológicas en base a un "riguroso protocolo".
Se trata de un cañón, una taza de porcelana, tres macuquinas (monedas de la época) y dos fragmentos de porcelana. En un comunicado del Ministerio de Cultura se defiende que los objetos rescatados del fondo del mar permitirán conocer más a fondo la historia del San José e indagar en la cronología de las piezas, las tecnologías de producción de la época o los circuitos de comercio transoceánico.
Los investigadores también han extraído de la zona donde se encuentra el pecio, a unos 600 metros de profundidad, restos de sedimentos para conocer más a fondo el contexto del lecho marino.
El Gobierno de Gustavo Petro inició en mayo de 2024 la primera fase del proyecto Hacia el corazón del galeón San José. Los primeros trabajos, dirigidos por profesionales de los ministerios de Cultura y Defensa, la Armada, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se centraron en prospectar la zona del pecio para estudiar la distribución de los objetos -se catalogaron 1.138- y los vestigios de la estructura. En estas inmersiones se constató que el naufragio "se mantiene sin alteraciones antrópicas".
Por esa razón, el Ejecutivo colombiano dio luz verde a los investigadores para seguir adelante. "La segunda fase busca profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos arqueológicos, lo cual implica su recolección para estabilizarlos, es decir, adaptarlos gradualmente al cambio del entorno marino al terrestre, y conservarlos en óptimas condiciones", se justifica en la nota de prensa, sin explicar qué se va a hacer posteriormente con ellos.
El texto esgrime que el estudio de las piezas servirá también para profundizar en la hipótesis de las causas de hundimiento del galeón San José. La directora general del ICANH ya deslizó hace unos meses un cambio en la historia del final del barco. Según la investigación, no fue hundido por una explosión al ser atacado en el Caribe por corsarios ingleses, sino que pudo ser por otras razones, como una "mala reparación".
Las piezas extraídas del pecio serán sometidas ahora a estudios arqueológicos y análisis arqueométricos en el laboratorio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) del Caribe para descifrar su composición y obtener importantes datos sobre su procedencia, cronología y tecnologías de producción.
El Gobierno ha explicado que para seleccionar los objetos arqueológicos recolectados se implementaron "rigurosos protocolos que permitieran, desde la pertinencia científica y la viabilidad técnica de la robótica submarina de la Armada, justificar cuáles son los materiales inorgánicos representativos, como la cerámica (porcelana) y el metal (oro y bronce) que contribuyen a responder las preguntas del proyecto de investigación".
"Este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana", señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Para Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la recolección de estos objetos arqueológicos "abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José".
Un caso polémico
El San José, que zarpó de España en 1706 con destino al Caribe, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá). Tras el anuncio del hallazgo del pecio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España que, amparándose en la legislación de la ONU y por tratarse de "un barco de Estado", reclama su titularidad.
Colombia declaró en 2020 el galeón "bien de interés cultural" y con ese propósito pondrá en marcha su exploración científica, para la que España ha ofrecido cooperación. El Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) había puesto en marcha un proceso de contratación mediante una alianza público-privada que se pagaría principalmente con piezas extraídas del pecio, pero la Administración de su sucesor, Iván Duque, la suspendió por temor a que se pudiese perder patrimonio nacional. Petro le ha conferido al naufragio la categoría de Área Arqueológica Protegida de la nación.