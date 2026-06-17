De las piedras preciosas al vidrio: lujo y falsificaciones a lo largo de la Historia

El proyecto LAPISVITRUMQUE surgió en 2021 con el objetivo de profundizar en un fenómeno que se ha desarrollado en todos los periodos históricos, la imitación de piedras preciosas y ornamentales en vidrio, vinculado con la ostentación, el lujo y la falsificación.

. Título: Piedras duras, gemas y vidrios: emulación y lujo desde la época antigua a la moderna Editor: Miguel Cisneros Cunchillos Editorial: Editorial de la Universidad de Cantabria Año de edición: 2026 Disponible en Editorial de la Universidad de Cantabria

Las piedras duras y preciosas han sido accesibles a lo largo de la Historia solo para las elites, "e imitadas, copiadas o falsificadas con otros productos más económicos" entre los que destaca el vidrio.

Así lo señala Miguel Cisneros Cunchillos, editor del volumen que, como resultado de este proyecto y de las jornadas científicas que revisaron sus hallazgos más destacables (celebradas en Santander en 2024), acaba de ver la luz en la Editorial Universidad de Cantabria, Piedras duras, gemas y vidrios: emulación y lujo desde la época antigua a la moderna, con la participación de una treintena de especialistas de distintos países.

La primera de ellas, Carolina Naya Franco, enmarca los temas propuestos en el amplio segmento cronológico con un texto en el que muestra cómo las fuentes bibliográficas, desde la Antigüedad hasta la Modernidad, revelan la existencia de procedimientos técnicos engañosos para manipular las piedras preciosas.

Narran lucrativos procesos que favorecieron la proliferación de su uso. Plinio el Viejo es un ejemplo de la época antigua; Juan de Arfe y Villafañe y Benvenuto Cellini, de la moderna.

"El lujo ha sido en todos los tiempos un motor de la sociedad", afirma la experta, que define como "más que evidente" el continuismo en las falsificaciones a lo largo de los periodos. Hasta la caída del Antiguo Régimen, anota, "no hubo grandes cambios en estos procesos en Occidente".

Naya ilustra su estudio con algunas piezas depositadas en el Victoria & Albert Museum.

Miguel Cisneros, Esperanza Ortiz y Juan Á. Paz analizan en un trabajo de carácter transversal la evolución y los patrones de imitación del vidrio en red, que "puede erigirse como ejemplo en el estudio diacrónico de la artesanía vidriera".

Fue en Mesopotamia y Egipto donde los vidrieros establecieron las bases decorativas. El periodo romano mejoró y amplió el repertorio. A finales del siglo XV, la moda del vidrio veneciano se expandió más allá de los Alpes.

La incorporación de innovaciones tecnológicas explica las diferencias entre las producciones antiguas y las modernas, con sus cambios de diseños y funciones.

Los siguientes textos, que aplican metodologías y enfoques de diversa naturaleza, se articulan cronológicamente desde la época antigua hasta la moderna.

Entre ellos, "Maraña de gemas. Orígenes y redes de consumo de las piedras preciosas en el Imperio romano", de Jordi Pérez González, que también se apoya en Plinio, cuya Historia Natural recoge 240 variantes.

Fue tal su demanda, revela, que en ocasiones las rutas intercontinentales tomaron el nombre del principal producto que en ellas se comercializaba. Y fue práctica habitual dar nombre a piedras preciosas por su lugar de origen.

Fermín Castillo Arcas aporta un ensayo sobre los temas dionisíacos (embriaguez y sensualidad) en la glíptica romana.

Revela que la propaganda política de Augusto, tras su victoria sobre Marco Antonio (que se identificaba con Dioniso), dio un giro a la iconografía y la percepción de este dios.

Y revisa los principales tipos iconográficos a través de una selección de entalles de la colección del Museo Arqueológico Nacional de España, que destaca por su variedad y calidad, si bien la procedencia de muchas piezas es desconocida.

Alfredo Pedro Encuentra Ortega arroja luz sobre los nuevos tipos de lámpara litúrgica (destinada a iluminar los templos cristianos) en las écfrasis de los poetas latinos Prudencio y Paulino de Nola.

Interior del Palacio de Aranjuez. Foto: Patrimonio Nacional

Como afirma el autor, la transformación de la República romana en imperio "supuso un proceso gradual de aceptación, legitimación e imposición del lujo como lenguaje oficial". Y, para Prudencio, el brillo y la luz irradiados por el lujo terrenal son espejo, emblema y alegoría de lo divino.

Paloma Pastor Rey de Viñas recuerda el trabajo de Dionisio Sibert en la Real Fábrica de Cristales de La Granja en la España de mediados del siglo XVIII.

Fue un maestro del vidrio encarnado (fabricado en ocasiones especiales), del jaspeado y del blanco de leche. También recibió encargos, por parte de Fernando VI, de arañas y candeleros para los palacios de Aranjuez y el Buen Retiro.

En la misma centuria, María Ángeles Granados Ortega analiza la desigual fortuna de los desers de piedras duras y mármoles, antiguos y modernos, de Carlos IV.

David Hernández, Julián Aguirre, Lidia Rodríguez, Ana Isabel Cimentada y Jesús Setién proponen una caracterización analítica de vidrios de época romana de la colección del Museo de Zaragoza.

Destaca la presencia de vidrios singulares con niveles muy elevados de plomo y/o antimonio, cuya contextualización, apuntan, será necesario estudiar en futuros trabajos.

David J. Govantes-Edwards y Chloë N. Duckworth escriben sobre el papel simbólico del vidrio en la joyería durante las épocas tardoantigua y medieval, a partir de varios objetos arqueológicos (pulseras, sobre todo) procedentes de España y Portugal.

Las diferencias tecnológicas entre los materiales tardorromanos y los medievales "son marcadas, indicando enfoques muy distintos en la producción de estos objetos" y una diversa consideración social y simbólica.

La obra también recoge estudios sobre los objetos suntuarios en ámbar, entalles de piedras preciosas e imitaciones en pasta vítrea de época romana en la colección del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Juan José Cepeda-Ocampo, Miguel Cisneros y Carolina Naya), la producción y el uso del azabache en la costa cantábrica en épocas romana y tardoantigua (Andrea Menéndez Menéndez) y el prestigio de lo antiguo en los camafeos altomedievales en vidrio de doble capa (Elisabetta Gagetti), entre otros temas.