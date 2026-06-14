Bernardino de Sahagún, el fraile que viajó a México en misión evangelizadora y salvó una cultura del olvido

Bernardino de Sahagún (h. 1499-1590) fue un hombre que dedicó casi toda su vida a que la posteridad no olvidara una cultura. Fraile franciscano, llegó en 1529 a las Indias (un escenario caótico en el que ocho años antes un mundo había experimentado su fin) con un equipaje vivencial, intelectual y moral en el que se enlazaban el Camino de Santiago, la Universidad de Salamanca, Francisco de Asís, la versión más mística del Medioevo y el humanismo renacentista europeo.

Cubierta del libro 'Bernardino de Sahagún' (Fundación Banco Santander, 2026) Bernardino de Sahagún Juan Miguel Zunzunegui Fundación Banco Santander, 2026

188 páginas. 20 €

Entendía al otro como oportunidad y camino hacia Dios, como un reflejo de uno mismo. Juan Miguel Zunzunegui (Ciudad de México, 1975) subraya que "el México moderno, el mestizo que existe por España, tiene hoy un milenio más de memoria en náhuatl gracias a la epopeya cultural" de este "guardián", un civilizador "políglota y sabio, trabajador y compasivo", al que dedica un libro que acaba de ver la luz en la colección Biografías de Historia Fundamental de la Fundación Banco Santander.

Escritor, divulgador, doctor en Humanidades, autor de varias obras, entre ellas una biografía de Hernán Cortés recién publicada en España por La Esfera de los Libros, Zunzunegui interpreta el proceso que arranca en 1521 más en términos de integración, civilización y enriquecimiento mutuo que de conquista.

El gran logro fue el mestizaje, expresión máxima del encuentro entre dos mundos que empezaron a caminar y construir unidos, y en esta coordenada, la dinámica del intercambio y el entendimiento, emerge la figura de Sahagún, "el primer etnólogo y antropólogo de la Modernidad", para resguardar la memoria de los antiguos pueblos nahuas. La Historia general de las cosas de Nueva España, síntesis en español del Códice florentino (elaborado en náhuatl), es el mayor compendio de su "historia, conocimiento y filosofía del mundo".

Por supuesto, el objetivo principal de Sahagún era evangelizar, pero "comprendió que un pueblo no tiene cómo sobrevivir a la muerte de sus propios dioses", y, seguro de que solo hay un Dios (y de que no debe ser impuesto, sino descubierto a través de las facultades del alma), optó por buscarlo en las flores y cantos de aquellos pueblos nativos que ya conocían a Dios con su variedad de nombres y atributos.

A partir de 1547 Bernardino de Sahagún empieza a "escuchar, compilar y escribir" la historia de los pueblos indígenas en su propia lengua.

A partir de 1547 empieza a "escuchar, compilar y escribir", a documentar la historia de los pueblos indígenas en su propia lengua. Jerónimo de Mendieta, cronista de la evangelización de Nueva España, asegura que Sahagún aprendió náhuatl hasta hablarlo con una fluidez casi nativa, y además se dedicó a traducir de imágenes a palabras. Él y otros franciscanos como Andrés de Olmos "prácticamente inventaron una lengua, el náhuatl escrito", fundamento y riqueza de la cultura mexicana. Y nos legó "la visión de los vencidos, que son tan solo los mexicas", ya que el resto de los pueblos del territorio se unió a los españoles.

Resulta esperable en este relato que Bernardino, un hombre "absolutamente moderno" en su forma de comprender al otro, se meta en problemas. Y por motivos más políticos que religiosos. El poder es receloso, y el trabajo incansable y revelador del fraile podía amenazar al discurso de legitimidad de la Corona sobre sus ambiciones en el Nuevo Mundo. Poco o nada llegó a saber sobre el destino de los escritos que, "por fe y disciplina", entregaba a sus superiores.

Los legajos y folios de su primera etapa reciben el nombre de Códices matritenses, mientras que la totalidad de su obra, el producto de 45 años de dedicación, terminó por llegar a la Biblioteca Laurenciana de Florencia: es el Códice florentino, 12 libros en los que ordena y expone los aspectos más importantes de la vida y cultura de los pueblos del lago de Texcoco, de la herbolaria a la astrología, con especial interés en sus divinidades y cultos. En 1905, Francisco del Paso y Troncoso organizó y publicó el material bajo el título de Historia general de las cosas de Nueva España.

Podríamos pensar que, si los españoles no hubiesen llegado a América, no habría sido necesario este proceso de preservación, "pero alguien iba a llegar con el paso del tiempo, y es muy poco probable que ingleses o franceses hubiesen tenido ese cuidado".

Además de escribir, Sahagún, que asumió en los inicios del virreinato la excitante y providencial misión de ser puente entre dos mundos, recorrió miles de kilómetros a pie de un monasterio a otro, fundó el convento de Xochimilco y enseñó y predicó en otros. Y comprendió, junto a otros franciscanos, la "imperiosa necesidad" de crear un colegio exclusivo para indígenas y compartir con ellos el mundo grecorromano y la tradición judeocristiana, el latín y la gramática, el trivium y el quadrivium. El resultado fue el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco (1536).

Sahagún nunca volvió a España. Murió, muy anciano, en el convento de Tlatelolco, donde quizá estén sus restos. El 13 de agosto de 1521 cayeron Tenochtitlan y una cultura milenaria llena de mística y filosofía, "pero sus huellas no cayeron en el olvido" y siguen palpitando gracias a la labor de civilizadores como Sahagún, que ayudan a comprender "que no hubo ninguna imposición religiosa y cultural, sino un proceso de migración, mezcla, fusión y mestizaje".