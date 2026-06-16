Festivales de teatro clásico: el Siglo de Oro celebra su inmortalidad

Coinciden en las próximas semanas varias celebraciones de distintos festivales de teatro que nos recuerdan que el clásico está más vivo que nunca.

A los 25 años de Alcalá, se juntan los 50 del Grec, cifra a la que llega el próximo verano Almagro, donde la CNTC (40 años) estrena la versión de El caballero de Olmedo de Laila Ripoll.

También hay que festejar los 20 años de Olmedo, las envidiables cuatro décadas de Alcántara, el nacimiento de Tachán en Madrid (con Rodrigo García de cabeza de cartel) y la resistencia de Olite y clasicOFF en Nave 73.

El Cultural repasa algunas de las principales propuestas escénicas para los próximos meses en un año especialmente festivo en el que Lope de Vega -El caballero de Olmedo, Los locos de Valencia, La dama duende...- será uno de los grandes protagonistas.

Almagro

2-26 de julio

Es víspera de fiesta y se nota en el ambiente. Aunque habrá que esperar hasta 2027 para celebrar sus bodas de oro, el festival manchego ya se viste con las mejores galas en esta edición para lo que promete ser su programación más lúdica. Ya lo dice su lema, este año “El clásico se juega en Almagro”. Y tradición y experimentación dan forma a un ecléctico programa que Laila Ripoll inaugura el 2 de julio con El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, en la que será su primera obra como directora desde su nombramiento al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que este año festeja su 40.º aniversario.

“Almagro es un lugar donde los clásicos conversan con el mundo y donde el público puede descubrir espectáculos que difícilmente encontraría reunidos”, afirma la directora del festival, Irene Pardo. En concreto, medio centenar de títulos –16 estrenos absolutos y tres en España– recorren los distintos espacios de una cita que este año invoca el espíritu cervantino a partir de algunos de sus estrenos más esperados como Palabra de perro, de Juan Mayorga –una “fantasía teatral”, según el dramaturgo, que parte de El coloquio de los perros, dirigida por Rakel Camacho–, o el divertido monólogo El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra, de Brenda Escobedo, con Ernesto Arias.

Sobre tableros y juegos, el homenaje de esta edición no podía ser más adecuado que el dado a la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz. El Premio Corral de Comedias será para Pepe Viyuela, protagonista, por cierto, junto a Rosa León, de otro de los espectáculos del festival, el concierto-recital Aquí contaré yo mis quejas.

Marta Poveda, Natalia Llorente y Laura Ferrer abrirán la Fiesta –a partir de los textos de la autora del siglo XVII, Margarita Ruano– en este juego de naipes, actores y teatros, en el que destacan nombres como el de María Goiricelaya y su vuelta de tuerca a la historia de Romeo y Julieta en R&J o Alberto Conejero con Laurencia.

Pero como se trata de jugar, la 49.ª edición traspasa sus fronteras hacia la música o la danza. “Me hace especial ilusión la presencia de espectáculos como Romances entre Oriente y Occidente con Accademia del Piacere. También tendremos danza con Va de Bach de Aracaladanza o Bruja! de Manuela Barrero, y propuestas internacionales extraordinarias como el Don Chisciotte de la histórica compañía de marionetas de Carlo Colla &Figli, L’Avare de Molière desde Francia o la presencia de la Shanghai Huai Opera Troupe”, afirma Pardo.

“Seguimos ampliando la mirada sobre el Siglo de Oro. A veces pensamos en él únicamente desde la literatura o desde el teatro, pero fue un momento de enorme riqueza cultural y creemos que todavía tiene mucho que decirnos”.

Clásicos en Alcalá

12 de junio - 5 de julio

Un momento de 'La dama boba', dirigida por Josep Maria Mestres. Foto: Javier Naval

El aire festivo es contagioso. Música, teatro aéreo, pasacalles y performances reciben los 25 años de Clásicos en Alcalá con un espectáculo multidisciplinar. “ Pidieron grandes autores, más danza, más música…y los hemos escuchado: 800 profesionales, 75 funciones, más de 25 estrenos y 90 actividades”, promete su directora, Clara Pérez, para quien “el Siglo de Oro es un espacio de encuentro, reflexión y emoción”.

La apuesta es fuerte como feliz es la ocasión. El gran estreno inaugural lo firma un habitual de la cita alcalaína, José Luis Alonso de Santos –ya lo hizo con Numancia, El alcalde de Zalamea–, que, para su 25.º aniversario, ha versionado Los locos de Valencia, de Lope, en una coproducción argentino-española dirigida por Pepa Pedroche.

Alicientes no faltan: La Gallarda, de Silvia Marsó, dirigida por Yayo Cáceres (Ron Lalá); El lindo don Diego, de Fernando Sansegundo a partir de la obra de Agustín Moreto; la Dulcinea protagonizada por Paloma San Basilio, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio; Nascencia, del Ballet Español de Madrid; o la propuesta del Premio Nacional de Danza, Chevi Muraday, que firma junto a Astrid Jones una reinterpretación de los clásicos en De oro. Además, claro, de una de los títulos más populares en los festivales veraniegos, La dama boba, de Lope de Vega, dirigido por Josep Maria Mestres, a la que ya se espera, tras su paso por los Teatros del Canal.

Pero como 25 años no son pocos, el festival “rinde homenaje al pasado con compañías históricas” como Teatro del Temple, Morfeo Teatro o El Brujo. “También celebramos el presente, consolidando al festival como referente del Siglo de Oro en español –dice Pérez–. Lope, Calderón, Quevedo, Tirso o Sor Juana Ines de la Cruz en las voces de artistas de Argentina, México, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela…, junto a compañías de toda España y propuestas locales con sello Creación Alcalá”.

Mérida

3 de julio - 30 de agosto

Un momento de 'Las troyanas' en Mérida. Foto: Jero Morales

El clásico grecolatino se rejuvenece con el más veterano de los festivales, que alcanza ya su 72.ª edición, con una programación que busca la variedad en sus formas. “El festival ofrece un abanico muy amplio de géneros y maneras de acercarse a los clásicos. Y eso es algo fundamental. Queremos que cualquier persona pueda encontrar una propuesta con la que conectar y descubrir que sigue hablando de nosotros y de nuestras emociones actuales”, señala Jesús Cimarro.

Bajo esta voluntad, el Spartacus del Düsseldorf Ballet Theater, encarnado en el actor Miguel Ángel Muñoz, será el encargado de inaugurar esta edición en el imponente Teatro Romano, por el que desfilarán un total de nueve montajes.

“Hay espectáculos como este, Electra Jonda o Bacanal, donde la danza contemporánea, el ballet o el flamenco se mezclan con el texto clásico. Tenemos grandes comedias como Cómicos de Roma, La comedia de la olla o Timón de Atenas. También propuestas más trágicas y reflexivas como El viaje de Edipo o Fedra. Y musicales como Las 9 musas”.

Además de las dos importantes novedades de este año –el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, impulsado junto a la Cátedra Vargas Llosa, y el Taller de Entrenamiento Actoral dirigido por José Carlos Plaza–, esta programación se complementará con la oferta del Teatro María Luisa y con la extensión en Madrid, donde se revivirán algunos de los éxitos pasados como Memorias de Adriano o Las troyanas.

Cáceres

Hasta el 30 de junio

'El retablo de las maravillas', de Els Joglars . Foto: Sílvia Belloc

Si el año pasado el musical de Silvia Villaú Romeo y Julieta ponía ritmo al Festival de Teatro Clásico de Cáceres en su apertura, en esta ocasión, el ballet homónimo, compuesto por Prokófiev en 1935, reunió a la compañía LGAM y el Worlwide Ballet Theatre para inaugurar su programación de Escena Clásica.

Con más de 20 espectáculos, entre los que destacan tres estrenos absolutos –Pândiga, de la portuguesa Umcolectivo, y las calderonianas Casa con dos puertas, mala es de guardar, dirigida por Fernando Ramos, y El sueño es vida, de Marcos Altuve–, a esta convocatorias escénica acudirán algunos nombres destacados como Els Joglars con su original Retablo de las maravillas, El Brujo, Pepe Viyuela, Paloma San Basilio y Silvia de Pé.

Grec

29 de junio - 31 de julio

Wagner Moura en 'Um julgamento', de Christiane Jatahy. Foto: Caio Lírio

En su 50.º aniversario, el Grec no renuncia a la diversidad de lenguajes y personalidad propia que forman parte de su esencia. Impulsado en 1976 por varios actores y directores para poder mostrar y dignificar su trabajo, el festival es uno de los eventos de referencia de nuestras tablas y también un testigo ocasional de la historia. “Contando con que 1976 es un año crucial para nuestro país en general y en Barcelona en particular, lo que más me interesaba de este aniversario desde el primer momento era intentar descubrir el espíritu del 76 y lo que significa en el mundo de hoy”, plantea su actual directora, Leticia Martín, que, en la presente edición, busca “reflejar el mundo de hoy a través de las miradas de los artistas”.

En una programación diversa, en la que conciertos y eventos paralelos celebrarán la efeméride, destacan la presencia, por primera vez, de “algunas de las artistas con voces más personales de este momento, como Florentina Holzinger, Ntando Cele o Andrea Peña”; así como de otras incondicionales como Angélica Liddell y su Seppuku o la brasileña Christiane Jatahy, que a partir de Un enemigo del pueblo, de Ibsen, presenta Um julgamento, con el conocido actor Wagner Moura (Narcos, El agente secreto, Tropa de élite, Civil War) en el elenco. En el plano más local, estarán Núria Guiu, la compañía de danza laSADCUM, Mabel Olea o Lorena Nogal, entre otras.

Olite

17 de julio - 2 de agosto

Una escena de 'Sueño', de la compañía argentina Criolla. Foto: Compañía Criolla

Dirigido por Ane Pikaza y María Goiricelaya, en su 27.ª edición, ambas nos plantean “un festival que huye de la comodidad, que camina y trabaja para seguir impulsando lo mejor de la escena navarra” como un evento “feminista, volcado en lo social y partidario del riesgo”, afirman.

Con una jugosa oferta de hasta 31 espectáculos, Olite acogerá algunas de las obras más punteras del momento, como la adaptación teatral de Las gratitudes, de Delphine de Vigan, la particular Niebla de Fernanda Orazi, el poético acercamiento al universo de Carrington en Leonora, de Alberto Conejero, o la versión libre de Sueño de una noche de verano que la prestigiosa compañía argentina Criolla traza en Sueño. Por su parte, títulos como Selfie o Yo baile son el resultado de los talleres del festival, “un espacio vivo donde las ideas, las emociones y la imaginación se cruzan para transformarnos”.

Olmedo

17 - 26 de julio

Olmedo cumple dos décadas y lo celebra con un jovial Lope de Vega como invitado principal.

Como no podía ser de otra forma, El caballero de Olmedo de la CNTC, algo más rodado tras su estreno en Almagro, será el encargado de inaugurar el vigésimo aniversario de este festival, donde podremos ver títulos como La dama boba de Mestres y escuchar las voces de Calderón, Cervantes, Zorrilla, Moreto o Claramonte, además de Shakespeare o Molière.

TACHÁN

19 - 21 de junio

Cinco piezas inéditas de media hora cada una, unidas entre sí conforman una gran obra colectiva en las tres jornadas de este festival, que tendrá lugar en la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril de Madrid, comisariado por la periodista Marta García Miranda.

Rodrigo García, Los Voluble, Los Bárbaros y Ben Attia participan en esta propuesta experimental que propone un diálogo en torno al concepto de democracia, tras las celebraciones por su 50.º aniversario en España.

ClasicOFF

3-30 de julio

Free Britney, la versión libérrima a partir de La vida es sueño que firma Cristina Subirats, será la encargada de inaugurar la 14.ª edición de este festival experimental que organiza Nave 73.

Un total de nueve espectáculos, “y alguna sorpresa más”, se dan cita en un evento escénico al que se suman Sala Tarambana y El Umbral de Primavera, con títulos tan sugerentes como Cocinando un Quijote, El príncipe de Carabanchel y Claramonte.

Otros festivales

Otros rincones completan este mosaico escénico, que se reparte, además, entre el idílico Castillo de Peñíscola, en Castellón (15-31 de julio), el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla en Huelva (del 11 de julio al 29 de agosto), Chinchilla (del 19 al 28 de junio) o Alcántara (del 1 al 9 agosto) que este año celebra ya sus cuatro décadas.