María Velasco: "El teatro tiene que recobrar su fundamento, ágora y bacanal, emanciparse de las ‘narrativas Netflix’"

¿Qué libro está leyendo?

Desierto sonoro de Valeria Luiselli: el cementerio de los indios apaches sigue creciendo con los restos de los niños centroamericanos que se pierden para siempre al intentar cruzar el desierto. Malditas fronteras.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’ ?

Un ensayito breve de Deleuze, La literatura y la vida. Ahí se dice que la mejor razón para escribir es la vergüenza de ser un hombre.

Si no hubiera podido ser dramaturga, ¿qué hubiera querido ser?

No habría sido nada, me habría perdido en la noche y en los amores.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Me quedo con uno que viví hace nada (por pequeño que sea): la protesta ciudadana por el genocidio en Palestina que detuvo La Vuelta a España.

En Ese ruido es un animal confina a sus personajes en una rave. ¿Cómo les influye la música en su forma de sentir?

Para ellos, la música ya no es más un pasatiempo, sino un temperamento. Los personajes nacen a otra forma de escucha (como siempre debería suceder en el teatro). La música permea en su sistema afectivo e ideológico.

¿Cómo se siente al volver a la Cuarta Pared?

Cuarta Pared no es el lugar donde estudié, pero sí el lugar donde me formé y deformé. También es el lugar donde después de ganar el Max tuve mi fiesta de los quince teatral. Vuelvo a casa.

Su obra se inspira en la danza de la peste del Renacimiento y traza una breve historia de la música. ¿Qué podemos aprender del pasado?

Que si el arte nos acompaña desde las cavernas es por algo. No infravaloremos su capacidad salvífica.

Hoy en día la sociedad se ha vuelto menos física y más online. ¿Cómo pueden el teatro o la música cambiar eso?

Contra el abuso de las pantallas hay que recordar lo que puede un cuerpo y lo que puede un encuentro. Las artes escénicas tienen que recobrar su fundamento, ágora y bacanal, y ser fundamentalistas en esto, emanciparse de las ‘narrativas Netflix’.

¿Qué impacto tiene la música en su escritura?

Dudo constantemente entre el sonido y el sentido.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

La Sonata para piano nº14 (Claro de luna) de Beethoven.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

No soy consumidora de series. Mi propensión bulímica hace que no pueda relacionarme con el formato de modo razonable. ¿Trenque Lauquen de Laura Citarella?

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Quiero ser la heroína de Titane de Julia Ducournau. Barbie me produce urticaria.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Casi todos los días. La última vez viendo a una amiga tocar el violín en un concierto de rock psicodélico.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No se trata de los Javis, sino del fenómeno alrededor de. En el teatro madrileño tenemos a nuestro Mr. Burns, pero qué más da.

Una obra sobrevalorada.

Arte de Yasmina Reza. Pero comparto eso que dijo Deleuze: solo tengan relación con lo que aman.

Un placer cultural culpable.

El reguetón.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

La retrospectiva de la obra de Agnès Varda en el CCCB. En realidad prefiero sus películas.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Nunca. Quienes aman el arte necesitan pensar con el corazón y sentir con el cerebro.

España es un país…

Con el que tener una relación tóxica.