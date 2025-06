José Luis Alonso de Santos dialoga con Cervantes y canta a España en su nueva versión de la 'Numancia'

"He hablado mucho con Cervantes estos días mientras preparaba la adaptación de la Numancia. Está encantado de que hayamos preparado un canto a España como el que él hizo en 1585". José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942) afirma tener línea directa con el manco de Lepanto y en El Cultural no hemos tenido redaños para llevarle la contraria.

Como Sancho asombrado ante un Quijote que insiste en estar ciñendo un yelmo de Mambrino cuando su cabeza la corona en realidad una bacía de barbero, si el creador de La estanquera de Vallecas, director de más de treinta obras y Premio Nacional de Teatro en 1986 asegura tener el número de teléfono de Cervantes, se le admite la mayor y no hay más discusión.

El regista dice estar demasiado mayor como para dirigir montajes que no le entusiasmen, y el de Numancia, "por su complejidad y su patriotismo", lo tiene maravillado. "Ahora el amor a España parece una anomalía —argumenta Alonso de Santos— pero Cervantes era un hombre que venía de estar preso en Argel y, cuando vuelve, besa el suelo que pisa. El amor a tu tierra, a su olor, es una pasión que te ayuda a vivir".

Numancia, que tiene programado su estreno absoluto en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henarés este viernes 13 de junio y más tarde inaugurará el Festival de Mérida, nos cuenta el sacrificio del pueblo numantino, sitiado por las legiones romanas. "Es un pueblo acorralado. No es una resistencia heroica. Cuando van a por ellos, hasta los animales más mansos sacan las uñas. Los arévacos no se ponen de rodillas, prefieren suicidarse para que Roma no los esclavice. Ahí está su victoria: mantienen intacto su honor", reflexiona el director.

Según Alonso de Santos, así como el Quijote es la primera novela moderna, la Numancia de Cervantes es la primera tragedia española moderna, género al que, nos dice el veterano dramaturgo, "ni el teatro, ni los actores, ni el público de nuestro país están acostumbrados. Se han hecho muy pocas en España".

"Ni el teatro, ni el público de nuestro país están acostumbrados a la tragedia", José Luis Alonso de Santos

Por esa razón, nos explica, se ha tendido a no respetar el carácter propio del género: "España ha sido proclive a desvirtuar el lenguaje trágico. Yo, adaptando el texto a un lenguaje actual, más cercano, he tratado de respetar ese territorio. No quería que fuera una cosa aguada, una 'casi tragedia'. Mi Numancia tenía que ser una tragedia con todas las letras o no ser en absoluto".

Conocidas son versiones de la Numancia como la que Alberti y María Teresa León estrenaron en la Zarzuela durante la defensa de Madrid en la Guerra Civil, en la que los numantinos eran comunistas y los romanos, el bando sublevado. También la de José Tamayo durante la dictadura, que invertía los términos e identificaba a los romanos como "la injerencia extranjera".

Pero Alonso de Santos sigue otra estela: "Entiendo la razón que ha llevado a algunos autores a llevarlo por derroteros políticos. Los textos están para interpretarlos. Pero yo me he guiado por lo que imaginaba que Cervantes habría hecho en el caso de vivir en nuestro tiempo. Espero que venga espiritualmente a verlo. Seguro que le encantará".