Gloria Fuertes y Nikolái Gógol en versión infantil: llega a Madrid la nueva edición de Teatralia

El Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos de la Comunidad de Madrid (Teatralia) celebra su 29.ª edición del 7 al 30 de marzo. A lo largo de estos días, se podrán disfrutar 26 espectáculos provenientes de 12 países y ocho comunidades autónomas, que se presentarán tanto en Madrid capital como en 23 municipios de la región. Este evento busca acercar el arte escénico a todos los públicos, sin distinción de edad ni condiciones.

Entre las propuestas, ocho montajes internacionales harán su debut en España, mientras que doce estrenos se podrán ver por primera vez en la Comunidad de Madrid. Además, el festival ofrece una programación inclusiva con siete producciones centradas en la discapacidad intelectual y la diversidad funcional, en una muestra —según apunta la organización del festival— del compromiso por ofrecer una amplia variedad de disciplinas y lenguajes artísticos.

Esta edición está dedicada a Luis Matilla, dramaturgo fundamental en el desarrollo del teatro para los menores en nuestro país, fallecido el pasado mes de noviembre. Como autor, Matilla modernizó en los años 60 el teatro infantil en España. En su condición de gestor cultural, ideó lo que sería la primera experiencia de traer a Madrid una muestra del mejor teatro para este público que se hacía fuera de nuestras fronteras. Era el año 1986 y las Semanas Internacionales de Teatro para Niños iniciaban su andadura, bajo el paraguas de la asociación de renovación pedagógica Acción Educativa.

Como autor, Matilla escribió obras para adultos y para niños, casi a partes iguales, más de una treintena en ambos casos. Ese tránsito entre audiencias tan dispares en edad, que él desarrolló con naturalidad, le llevó a defender la máxima de que los estándares de calidad deben de ser los mismos cuando se crea para adultos y cuando se hace para niños. "En esa idea", afirma Lola Lara (directora de Teatralia), "se inspira y fundamenta Teatralia".

Doce países en escena

Nos encontraremos en Teatralia con espectáculos venidos de Francia, Italia, Guatemala, Suiza, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Dinamarca, Canadá, México, Brasil y de ocho comunidades autónomas de España: la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, País Vasco y La Rioja.

En el programa habrán ocho montajes internacionales de estreno en España, doce en la Comunidad de Madrid y siete prestarán especial atención a atender a la discapacidad intelectual y a la diversidad funcional. Entre las propuestas hay dramaturgias sin palabras y otras en las que el texto constituye la materia escénica principal. El festival ofrecerá un total de 111 funciones en 35 espacios (12 en Madrid y 23 en municipios de la región). Además, la campaña escolar que organiza Teatralia para acercar las artes escénicas a los estudiantes de centros de enseñanza ha programado 45 funciones (27 en la capital y 18 en otros municipios).

Una escena de 'Flora'. Foto: Matteo Giacchella

Giulia Arcangeli y Luis Paredes Sapper, la pareja italo-guatemalteca de acróbatas y coreógrafos de Duo Kaos, inaugurará el festival en la Sala Roja de Teatros del Canal el viernes 7 de marzo con el estreno en España de Flora, una alianza, según apunta la dupla, "del poder evocador del circo, el narrativo del teatro y la música en directo para contar una historia densa, espiritual y tierna para todos los públicos". La pareja trae Flora después del éxito de su anterior espectáculo, Time to Loop, con el que han girado por todo el mundo y han realizado más de 700 representaciones.

La compañía checa Drak Theatre estrena en España dos montajes: Do hajan! (¡A dormir!), una obra sin palabras sobre el momento en que los niños se acuestan y son incapaces de conciliar el sueño; y To je andělení! (¡Vaya angelitos!), una "payasada poética sobre una visita inusual", como explica la compañía. Se trata de la historia de un ángel que de pronto cae en la habitación de unos niños.

Otro de los estrenos de Teatralia en España procede de Bélgica. Los Yayos, de la Compagnie de la Casquette, es una historia de amor sin palabras entre dos abuelos a través de la música y el baile. Desde Brasil llega À beira do sol (A orillas del sol) de Os Buriti, con una historia poética y onírica en la que una joven recibe el aviso de que en cuanto el sol se ponga no volverá a amanecer nunca más. La muchacha decide entonces vigilarlo para que no se oculte y el mundo quede sumido en la oscuridad para siempre.

Dimanche, una mirada a la naturaleza

El 29 y el 30 de marzo clausurará el festival Dimanche (Domingo), de la Compagnie Focus y la Compagnie Chaliwaté, de Bélgica. Es un espectáculo que está girando por los grandes festivales internacionales y está siendo descrito como un auténtico prodigio escénico que fusiona teatro de objetos, marionetas, vídeo, efectos visuales y sonoros, música, interpretación actoral, movimiento, gestualidad… para tratar el tema de una humanidad sobrecogida por las fuerzas de la naturaleza.

Una escena de 'Dimanche'. Foto: Mihaela Bodlovic

cOsmO, la producción que traen a Teatralia Théâtre Motus de Canadá y Núbila Teatro de México, también compone un retrato irónico y tierno de la convivencia del hombre con la naturaleza.

En cuanto a las adaptaciones y otras propuestas de índole literaria, el festival cuenta con montajes que van desde dramaturgias sin palabras hasta piezas en las que el texto juega un papel fundamental. Entre las más destacadas, se encuentran El Mago de Oz, una propuesta de La Canica Teatro, de Madrid y L’Anorak (El anorak), una coproducción de Íntims Produccions de Cataluña con el Teatre Lliure basada en El capote de Gogol.

También se podrá disfrutar de Le Mensonge (La mentira) de Catherine Grive, La ragazza dei lupi (La chica de los lobos) una creación de la compañía italiana Teatro Gioco Vita basada en el libro The wolf wilder de Katherine Rundell, y A la gloria con Gloria Fuertes, una producción de Teatro de Malta, de Castilla-La Mancha, que hace un recorrido por el universo poético de la escritora.