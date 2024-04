Pepe Viyuela, sobre los presuntos delitos sexuales de Ramón Paso: "Dejar la obra fue un grito unánime"

"Qué grande eres", "Gracias por ser así", "Dame un abrazo, ya hablamos...". Palabras de aliento como estas, acompañadas de gestos de profunda y sincera complicidad, se han sucedido simultáneamente a la breve entrevista con Pepe Viyuela en los momentos previos a la presentación de la 47ª. edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El actor nos atendía en el vestíbulo del Teatro de la Comedia solo veinticuatro horas después de que trascendiera la denuncia a Ramón Paso por presuntos delitos sexuales. Catorce mujeres de entre 18 y 25 años acusaron al dramaturgo, guionista y director de escena por unos hechos que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023, según la Fiscalía Provincial de Madrid.

El actor interpretaba el papel del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela, del que el autor Ramón Paso es bisnieto, en Jardiel enamorado, la obra escrita y dirigida por el propio Paso que se representaba en el teatro Infanta Isabel. Solo unas horas después de la difusión de la noticia, Viyuela declaró a Europa Press que el dramaturgo no era su amigo. Además, "no quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy", sentenció.

Muy pocas horas después, el teatro Infanta Isabel anunció la suspensión de la obra "definitivamente" en un comunicado conjunto entre el teatro, la productora y los actores. "Había que levantar la función por ética y por una cuestión de sentido común. Es una función manchada con esa denuncia. Y no se trata de un acto heroico, a pesar de que hay una pérdida económica importante. En estos momentos nadie piensa en el dinero", cuenta Viyuela a El Cultural.

"La gente lo que valora es la rapidez en la respuesta tanto por parte del teatro como de la producción y algunos de los miembros del equipo", opina Viyuela mientras se van sucediendo las muestras de afecto entre sus compañeros. Cuando le preguntamos si hubo un impulsor en la decisión de abandonar, se muestra tajante: "Fue un grito unánime".

La primera persona con la que habló el actor fue Andrés Vicente Gómez, el productor de la obra, "y desde el primer momento no había ninguna duda", asegura. La conversación, según recuerda, transcurrió en estos términos: "Tenemos claro lo que tenemos que hacer, ¿no?". Y así fue.

"No he vuelto a hablar con los compañeros desde ayer, pero estamos viviendo unos momentos muy difíciles, muy duros. Fue un golpe muy fuerte. Ha pasado solo un día desde que nos enteramos y desde entonces han pasado muchas cosas. No dejo de recibir comentarios y no se me va de la cabeza porque es un asunto muy fuerte, muy desagradable", concluye Viyuela, que sigue abrazando a todo aquel que se acerca a mostrarle su reconocimiento.

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo besa al actor Pepe Viyuela, durante la presentación de la programación de su 47 edición que se celebrará del 4 al 28 de julio de 2024, este jueves en el Teatro de la Comedia en Madrid. Foto: Sergio Pérez / EFE

El actor se encontraba en el Teatro de la Comedia para asistir a la presentación de la 47ª. edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Irene Pardo, su directora, no ha dejado pasar la oportunidad de elogiar su comportamiento cuando desgranaba el programa. Un sencillo homenaje sin aludir a los hechos, una sola frase: "Pepe Viyuela es una de las personas más íntegras y más especiales que tiene esta profesión". El gesto ha sido aprobado con una gran ovación.

La obra en la que participará Viyuela en el festival, que se celebrará del 24 al 28 de julio, es El guitón Onofre, la adaptación de una novela picaresca escrita en 1604. "Su autor es Gregorio González y se perdió durante tres siglos y medio", cuenta Viyuela a El Cultural. Y añade: "Cuando se encontró este manuscrito, se hicieron algunas ediciones a lo largo del siglo XX, pero nosotros hemos adaptado la novela al teatro, la hemos convertido en un monólogo".

"El guitón Onofre es la tercera novela picaresca después de El lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, y es la primera vez que se lleva al teatro. Para nosotros es un auténtico acontecimiento", concluye Viyuela, autor de la adaptación junto a Bernardo Sánchez. La dirección corre a cargo de Luis d'Ors y la parte musical recae sobre Sara Águeda, que también estará en escena junto a Viyuela. Silvia Casaus, recién incorporada al equipo, se encargará del vestuario.