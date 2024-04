Pepe Viyuela deja la obra de teatro de Ramón Paso, denunciado por delitos sexuales: "No quiero seguir"

El actor Pepe Viyuela, protagonista de Jardiel enamorado, ha anunciado este martes que abandona la obra de teatro escrita y dirigida por el dramaturgo y director Ramón Paso. El motivo es la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado contra Paso por presuntos delitos sexuales contra 14 mujeres de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023.

"Yo me he quedado de piedra. Estoy nervioso. No pienso en otra cosa. Estoy conmocionado", ha declarado Viyuela a Europa Press. El actor, que protagonizaba hasta ahora la obra en el Teatro Infanta Isabel, ha asegurado que no ha hablado con Paso. "No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy", ha afirmado, y ha aclarado que el dramaturgo acusado no es su amigo.

En pleno ensayo, el actor ha asegurado que entiende "la presunción de inocencia, pero hay algo demasiado fuerte en el tema" y ha añadido que "son 14 mujeres". "Me pongo de parte de las presuntas víctimas", ha declarado, al tiempo que ha indicado que se siente "incapaz de seguir haciendo esta función", aunque el caso esté "por probar". "Ramón tiene que aclarar muchas cosas", ha apostillado.

En la obra, Viyuela interpretaba el papel del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela, del que el autor Ramón Paso es bisnieto, además de nieto de otro dramaturgo de prestigio, Alfonso Paso.

La representación de la obra prevista para la tarde de este miércoles ya ha sido cancelada, según ha comunicado este martes a EFE la productora de la obra, Lola Teatro, que celebrará una reunión en la que se decidirá el futuro de la obra.

Ramón Paso. Foto: archivo

Ángela Peirat, Ana Azorín, Inés Kerzan, Sergio Otegui y Rafa Ramos completan el reparto de esta obra producida por Andrés Vicente Gómez. Ana Azorín es, además, socia fundadora de la compañía teatral Paso Azorín junto al propio Ramón Paso. Su agencia de representación ha informado a Europa Press de que la actriz "siempre trabaja con él" y que en todos estos años ha habido "una relación extraordinaria y sin ningún problema".

Según ha informado a EFE la abogada Luisa Estévez Martínez, la denuncia del ministerio fiscal se ha interpuesto por presuntos delitos de agresión sexual —algunos de carácter continuado—, acoso, hostigamiento, coacciones o contra la integridad moral.

A raíz del caso, la Unión de Actores y Actrices ha reclamado "tolerancia cero" con los casos de violencia sexual y ha animado a que cualquier actriz que se encuentre en esta situación lo denuncie.

A su vez, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha exigido a las instituciones públicas y privadas del ámbito de la cultura que adopten "medidas ejemplares" para que se impidan situaciones de violencia machista. A través de un portavoz, la entidad ha considerado "imprescindible" para la convivencia en igualdad y la para la libertad de creación que las mujeres se vean "respaldadas" no solo por los creadores, sino también por los organismos que "deben velar por la erradicación total de los abusos de poder, generalmente masculinos, en el ambiente laboral".

Cronología del caso

Fue la letrada Estévez la que puso en conocimiento de la Fiscalía de Madrid el pasado mes de noviembre los hechos denunciados y ha aportado documentos e informes psicológicos de las víctimas, la mayoría en el inicio de su carrera teatral y a quienes Paso habría conocido en las audiciones a las que se presentaban.

Después de recabar su testimonio, el ministerio público interrogó a las catorce chicas, que ratificaron su denuncia contra el dramaturgo por unos hechos que presuntamente habrían tenido lugar entre 2018 y 2023, a propósito de la actividad teatral de Paso.

La abogada ha precisado que la mayoría de las denunciantes, aunque no todas, fueron víctimas de hechos que se encuadrarían en presuntos delitos de agresión sexual, en sus diferentes intensidades, y menciona también las presuntas coacciones y hostigamiento que habrían sufrido por parte del dramaturgo al mismo tiempo.

El pasado 10 de abril, la Fiscalía decretó la conclusión de las diligencias de investigación que abrió tras conocer "los hechos contra la libertad sexual" de las jóvenes que le trasladó la letrada, y acordó interponer una denuncia ante los juzgados de Madrid, lo que tuvo lugar este martes.

El titular del juzgado en el que recaiga el caso será el encargado de admitir o no a trámite la denuncia.