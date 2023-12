Diez musicales para asaltar Madrid durante el puente y la Navidad

El musical es un género que no tiene época. Un buen montaje de Broadway (Nueva York) o del West End (Londres) no entiende ni de estaciones ni de meteorologías pero es en estas fechas prenavideñas y navideñas cuando parece que su entusiasmo y energía emergen con mayor fuerza de la butaca. Seleccionadmos diez grandes musicales que, por su historia, por sus autores, por sus directores o por sus intérpretres garantizan varias horas de éxtasis. No se los pierdan.

Una rubia muy legal. Una comedia por derecho

Elle Woods está lista para demostrar quién manda. Una Rubia Muy Legal, el tributo definitivo de Broadway al “poder” femenino basado en la película de 2001 (dirigida por Robert Luketic y protagonizada por Reese Witherspoon) y en la novela de Amanda Brown, nos llevará hasta los pasillos de la prestigiosa Facultad de Derecho de Harvard en un viaje donde mantener la personalidad es un activo y donde podrá disfrutarse de la música y la letra de Laurence O'Keefe y Nell Benjamin, libreto de Heather Hach y la escenografía de Matteo Piedi. Lucía Ambrosini (Elle Woods), Íñigo Etayo (Emmett Richmond) y Maia Contreras (Emmett Richmond) encabezan el reparto de esta divertida comedia que no defraudará. Mejor coro en Broadway, Mejor Musical y Mejor Coreógrafo en el West End. Teatro La Latina

El fantasma de la ópera. El hechizo continúa

Este clásico, con libreto y letras de Andrew Lloyd Webber (que firma también la composición musical), Richard Stilgoe y Charles Hart, provoca un auténtico catálogo de emociones, tanto visuales como sonoras. Una apuesta segura que conseguirá hacernos olvidar el precio de la entrada al minuto de empezar el espectáculo. En España, cuenta con la dirección artística de Federico Bellone y Cameron Mackintosh, la musica de Julio Award y las coreografías de Guillian Bruce. “El secreto de El fantasma de la ópera reside en el título -señala a El Cultural Bellone-. Hoy es la garantía de pasar un rato increíble. El público en un musical lo que valora fundamentalmente es el aspecto visual y la escenografía”. La historia de amor entre el Fantasma (Gerónimo Rauch) y Christine Daaé (Talía del Val) nos hará, literalmente, tocar el cielo (del teatro). UMusic Teatro Albéniz.

The Book of Mormon. Religión, risas y... transgresión

¿La comedia musical más divertida del mundo? No lo sabemos pero desde luego estará entre las primeras de la lista. De los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y del compositor Robert López (Coco y Frozen), este montaje viene avalado por nueve Tonys y millones de espectadores en Nueva York y Londres, que ahora podrá verse en Madrid con la dirección del multifacético David Serrano, la dirección musical de Juan Miguel Pérez y las coreografías de Iker Carrera. “Además de ingenioso tiene unas canciones buenísimas. Podrían estar en cualquier musical clásico. Es muy importante que los musicales se vean en el recinto adecuado, en el que el montaje pueda desarrollarse convenientemente. Los musicales viven un boom pero también una burbuja”, señala a El Cultural Serrano, que en 2017 realizó la adaptación de Billy Elliot. Teatro Calderón

El Rey León. El rugido del gran musical

Mufasa (Víctor Manuel Nogales), Simba (Agustín Argüello), Scar (Pitu Manubens), Nala (Dianne Kaye) y Rafiki (Lindiwe Mkhize) siguen en el Teatro Lope de Vega para compartir esta inmensa aventura dirigida por Julie Taymor con letras de Time Rice y música de Elton John. Las coreografías de Garth Fagan, el libreto de Roger Allers e Irene Mecchi y los impactantes diseños de Michael Curry, entre otros grandes nombres del equipo, hacen de este musical una de las más grandes sorpresas del género de las últimas décadas. Sobra decir que no hay que perdérselo. Desde el inicio hasta el final, el clásico de Disney salta fuera de la gran pantalla para materializarse en escenario cargado de fantasía. El espectáculo total se llama El Rey León. 110 millones de espectadores en todo. Como en la peripecia de Mufasa y Simba, una obra que pasa de generación en generación. Teatro Lope de Vega

Chicago, año 23

Si hay un musical que nos lleva a Broadway directamente, ese es Chicago. Años 20. Ley seca… y el gran trabajo de John Kander, Fred Ebb y el gran Bob Fosse. Durante el montaje somos testigos de una historia sobre la avaricia, los asesinatos y el mundo del espectáculo que llegó a escandalizar Illinois en 1924 con un repertorio que integra All That Jazz y Razzle Dazzle. Avalan la calidad de esta apuesta, basada en la obra homónima de Maurine Dallas Watkins, más de 60 premios internacionales. Roxie Hart (Silvia Álvarez), una actriz aparentemente inocente, sueña con que el baile y la canción le permitan abandonar su humilde vida. Su mayor deseo es seguir los dorados pasos de la artista de vodevil Velma Kelly (Ela Ruiz). Roxie consigue su sueño cuando algunos actos equivocados acaban con la artista y la debutante en la cárcel, ambas acusadas de sendos asesinatos. Bajo el maligno cuidado de la guardiana Mama Morton (Inma Cuevas), Roxie consigue reunirse con el Billy Flynn (Iván Labanda), que acepta el caso de Roxie a cambio de unos cuantiosos honorarios… Teatro Apolo

Mamma Mía o el paraíso sueco

Un clásico de la cartelera que inmortaliza en los escenarios el legado de ABBA. Música, cine y teatro al servicio de 23 canciones tan pegadizas que el público acaba convirtiéndose en un actor más. Más de 65 millones de espectadores en todo el mundo ya han viajado a la idílica isla griega para asistir a la boda del año (cabría decir sin exagerar que del milenio). A la producción de SOM se suma la dirección de Juan Carlos Fisher, la dirección musical de Joan Miquel Pérez, la adaptación de David Serrano y las coreografías de Iker Karrera. Todo, para contarnos la historia de Donna (Verónica Ronda), madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en Grecia. Ha criado sola a Sophie (Gina Gonfaus), que va a casarse y decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre... Teatro Rialto

Matilda, un musical prodigio

Empieza a convertirse este musical en parte del paisaje de la madrileña calle Alcalá. Tal es el éxito que ha tenido y que tiene en esta nueva temporada que, de momento, estará en cartel hasta el 18 de febrero. El libreto de Dennis Kelly y la música de Tim Minchin ha recorrido numerosas ciudades, en especial Londres, donde ha estado doce años. En Broadway superó las 1.500 representaciones y ha cosechado un centenar de premios internacionales. Basado en la novela de Roald Dahl (con versión cinematográfica en 1996 a cargo de Danny DeVito) nos encontramos también en la dirección a David Serrano y en las coreografías a Toni Espinosa. Julia Award y seis actrices más interpretan a Matilda en un monumental elenco cargado de grandes números de baile. Nuevo Teatro Alcalá

Pretty Woman, amor con Roy Orbison

Una joven prostituta, Vivian (Cristina Llorente), y un hombre de negocios, Edward (Roger Berruezo), se conocen y se enfrentan a mundos muy opuestos. Fruto del destino, cruzan sus vidas durante una semana. Nada volverá a ser igual para ellos. Su relación les cambiará para siempre. Fiel adaptación de la película de 1990 (Garry Marschall) ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz (Julia Roberts), Pretty Woman – El Musical mantiene el argumento del éxito cinematográfico (protagonizado también por Richard Gere) y una banda sonora y unas letras compuestas por Bryan Adams y Jim Vallance con el inolvidable éxito de 1964 Oh, Pretty Woman» de Roy Orbison. En agosto de 2018, escrito por Garry Marschal y J. F. Lawton, se estrenó mundialmente en Broadway. Teatro EDP Gran Vía

Escuela de Rock, ritmo con Andrew Lloyd Weber

Tras arrasar en Broadway y el West End a ritmo de rock y ser impulsado internacionalmente por la crítica, puede verse en Madrid este musical del gran Andrew Lloyd Webber (el segundo de este ranking) en uno de los escenarios más impactantes en este tipo de musicales, el Ibercaja Delicias. Basado en la película de 2004 protagonizada por Jack Black que sacó el lado más rockero de toda una generación, este divertido montaje se basa en la vida de Dewey Finn, un frustrado aspirante a estrella de rock que decide ganar un dinero extra haciéndose pasar por el profesor sustituto de una escuela de prestigio. Allí, con su peculiar y magnética personalidad, consigue convertir a una clase de niños sobresalientes en una alucinante banda de rock. Mientras enseña a estos futuros prodigios, Dewey se enamora de la hermosa pero estricta directora de la escuela. Con más de 5 millones de espectadores en todo el mundo, la versión española está dirigida por Ariel del Maestro y protagonizada por, entre otros, Leo Rivera, Julia Möller, Teresa Ferrer y Nacho Redondo. Espacio Ibercaja Delicias

Malinche, mestizaje sobre el escenario

La monumental creación de Nacho Cano nos traslada, con más de 300.000 entradas vendidas, a la historia de amor que hubo entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés en México. Bajo la dirección de Cano, el musical fusiona géneros como rock, rap, flamenco y claqué, una experiencia, también gastronómica, que trasciende fronteras. La puesta en escena se exhibe al más puro estilo de Broadway. Los bailes y la música reúnen multitud de géneros que refuerzan todo el mensaje del espectáculo. Sobre el escenario de Malinche, con funciones en inglés los viernes y los sábados, más de 60 músicos, cantantes y bailarines. Ha recibido además el premio al Mejor Musical en los Premios del Teatro Musical 2023. Espacio Malinche. Ifema.





