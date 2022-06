Los diez festivales de jazz que no te puedes perder este verano

Noticias relacionadas Chick Corea o la difusión del jazz

El jazz suelta amarras en plena canícula tras varias ediciones encorsetadas (cuando no aplazadas) por la pandemia. A las grandes estrellas, que vienen con sus respectivas agrupaciones, se añaden los homenajes a Chick Corea, Charles Mingus, Astor Piazzolla y Tete Montoliu y la abundante cosecha nacional encabezada por Moisés P. Sánchez, Chano Domínguez, David Dorantes, Andrés Barrios y Silvia Pérez Cruz. Del País Vasco a Murcia y de Canarias a Madrid, estos son los diez escenarios principales.

Jazz de San Javier. 1-23 de julio

Abre la 24 edición de la localidad murciana el piano del estadounidense Emmet Cohen, que se subirá al escenario junto a Russell Hall (contrabajo) y Kyle Poole (batería), trío que dará paso a la banda británica de jazz-funk Incognito. Uno de los conciertos más esperados es el de Stanley Clarke, virtuoso del bajo y del contrabajo que revolucionó durante los años 70 los modos de tocar en directo junto a Chick Corea. Muy esperado es también el pianista Kenny Barron, un superviviente de la edad dorada del jazz y representante del post-bop que se presenta junto a Kiyoshi Kitagawa y Willie Jones III.

El pabellón español lo defenderá el sevillano Andrés Barrios, que dejará en San Javier su particular mezcla de jazz y flamenco. Contará en algún momento de su actuación con el cantaor Manuel Lombo. Una de las cimas del festival será el homenaje al pianista Tete Montoliu (1933-1997) cuando se cumplen 25 años de su muerte. Participarán nombres como Chano Domínguez, Horacio Fumero, David Xirgu, Eladio Reinón y Carme Canela. Otra de las presencias de altura son el guitarrista Steve Vai, la cantante Sharon D. Clarke, Terell Stafford y la banda británica Matt Bianco, pionera en fusionar pop y jazz.

Canarias Jazz & Más. 1-24 de julio

Canarias ha demostrado tener una sintonía especial con el jazz. Llega este certamen a su 31 edición sin haberse dejado por el camino ninguna cita, ni siquiera por la Covid. Lo celebraron tanto en 2020 como en 2021 con artistas como Wynton Marsalis o Snarky Puppy. Este año el festival estará presente en las ocho islas, incluida La Graciosa. En total, suman 65 conciertos, 35 proyectos, casi 200 músicos y 26 espacios escénicos (entre teatros, auditorios, museos, conventos y plazas).

Los grandes nombres de esta edición se llaman Marcus Miller, integrante de la banda de Miles Davis durante los años ochenta, Gregory Porter, cuya voz de barítono ha dado nuevos horizontes al jazz, el soul y el gospel, y la SFJAZZ Collective de Chris Potter, director musical, saxo tenor y soprano de un conjunto imprescindible para entender el desarrollo del género en San Francisco. También contará la cita canaria con músicos emergentes como el compositor y saxofonista Immanuel Wilkins, el baterista Nate Smith, el saxofonista Ben Wendel, el trompetista Avishai Cohen y el proyecto ucraniano Pokaz Trio. Las bandas de Javier Montero y Gabriela Suárez pondrán la nota española.

El contrabajista Ron Carter actuará en Valencia y Getxo.

Festival de Jazz de Valencia. 2-31 de julio

El Palau de la Música de Valencia alcanza la 25 edición de su flechazo con el jazz. Uno de los grandes nombres es el del guitarrista de Ohio (EE.UU.) John Scofield, que presentará sus nuevos temas. Además del legendario contrabajista Ron Carter, Valencia subirá a su escenario dos jazzmen de enjundia como los saxofonistas Joe Lovano y el trompetista Dave Douglas. Destaca también la visita y el debut en el festival de Snarky Puppy, banda que presentará Immigrance.

No faltará en la ciudad del Turia Silvia Pérez Cruz, que se presenta con la formación Farsa Circus Band, una rica aleación de ritmos y estilos. El trío Colina-Miralta-Sambeat (CMS) dejará constancia de las posibilidades que ofrece el jazz y el flamenco. Coordinado por Enrique Monfort, el certamen ha dado un lugar importante en su programación al jazz nacional. Contará con el Spanish Brass y Barcelona Gospel Messengers, que ofrecerán al público valenciano un repertorio de los mejores estándares. La Orquesta de Valencia volverá al festival con el trompetista David Pastor. El tributo de The Black Saint a Charles Mingus en el centenario de su nacimiento y el homenaje al trombonista Toni Belenguer cerrarán el certamen.

Vitoria-Gasteiz. 12-17 de julio

La recuperación del escenario de Mendizorroza es uno de los activos de su 45 edición, que acogerá las actuaciones de la pianista brasileña Eliane Elías, que presentará Mirror mirror, su último trabajo grabado con el añorado Chick Corea y el cubano Chucho Valdés. También pisará el escenario de Vitoria el trompetista Arturo Sandoval, uno de los nombres legendarios del género.

Desde Estados Unidos llegarán Robert Glasper, que presentará temas de su recién editado Black Radio III, y Snarky Puppy, colectivo formado por 25 músicos en el que convergen diversos estilos de la música americana. El jazz europeo también tendrá su oportunidad con el británico Theon Cross, la trompetista Yazz Ahmed, el pianista Xavi Torres, que mostrará su fusión de jazz, ritmos africanos y armonías clásicas, y Giulia Valle, que no dejará pasar la ocasión para exhibir su impactante directo. Clausurará la cita vasca el rapero Kase. O, que gira con Jazz Magnetism.

Jazzaldia. 20-25 de julio

La lista de actuaciones de la cita donostiarra pone los pelos de punta: Herbie Hancock, Iggy Pop, Diana Krall, Gregory Porter, Marco Mezquida, Steve Coleman, Moisés P. Sánchez, entre otros muchos, hasta cerca de cuarenta artistas actuarán en los escenarios de la Plaza de la Trinidad, Kursaal, Skoda San Telmo Museoa, FCC Victoria Eugenia, Chillida Leku y Keler Gunea.

Su director, Miguel Martín, señala a El Cultural que esta edición (la 57 nada menos) está centrada en el reencuentro con el público masivo, dejando atrás los aforos y los programas reducidos: “Este año recuperamos todos nuestros escenarios, los aforos completos y el número de artistas internacionales, que volverá a los niveles de ediciones anteriores a la pandemia. Otra de las novedades es el incremento de la oferta dedicada a las familias, TxikiJazz, y el refuerzo de la programación de pianistas en el Museo de San Telmo”.

Festival de Getxo. 29 de junio-3 de julio

Vuelven a la localidad vizcaína los grandes del jazz. El proyecto belga Archipiélagos. la chilena Melissa Aldana, con su álbum Visions, Cyrille Aimée, una de las voces más pulidas del panorama jazzístico, Loek van der Berg, que actuará con su quinteto procedente de los Países Bajos, el pianista Fred Hersch y el quinteto húngaro Symbiosis 5.

Especial mención merece el contrabajista estadounidense Ron Carter, que se presenta en Getxo con su proyecto Foursight, compuesto con algunas de sus mejores composiciones. Además, estarán los cubanos Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola, dos referentes del jazz afrocubano. “Mantenemos la filosofía de siempre, ofrecer jazz de calidad y a la vez dar oportunidad a músicos jóvenes a través del concurso de grupos y de la sección Tercer Milenio. También hacemos un concierto nocturno en la playa”, señala Iñaki Saitua, responsable del certamen vasco.

Jazz afrocubano con Dayme Arocena en Almuñécar

Jazz en la Costa. 19-24 de julio

Makaya McCraven, uno de los referentes del nuevo jazz, abrirá el festival de Almuñécar con Deciphering the Message, su nuevo disco. Le seguirá el etíope Mulatu Astatke, Daymé Arocena, futuro del jazz vocal cubano, el saxofonista estadounidense Kenny Garret, una institución por sus colaboraciones con Miles Davis, Art Blakey, Chick Corea o Pat Metheny, el clarinetista Michel Portal, leyenda viva del jazz europeo, y el vocalista José James, que regresa a Almuñécar, tras su actuación de 2019, con No Beginning No End, su más reciente entrega discográfica. Referente musical del sur de Europa, la edición de este año de Jazz en la Costa es la número 35.

Museg. 19 de julio-13 de agosto

La cita segoviana, auspiciada por la Fundación Don Juan de Borbón, con una importante oferta musical, tendrá varias figuras de gran proyección jazzística. Contará con Yamandu Costa, uno de los más destacados talentos brasileños de la guitarra. Ha colaborado con músicos como Bobby McFerrin y Gilberto Gil. Los aficionados al jazz y sus innumerables ramificaciones podrán escuchar a la Dixie Barba Band, con la que viajaremos a los ritmos de Nueva Orleans. Atención a sus frenéticas descargas y a su programa, integrado por títulos como Bourbon St Parade, Ice Cream y Old Fashion Love. Además, Alexis Cárdenas Quartet demostrará que existe un rico mundo entre el jazz y la música clásica.

Noches del Botánico. Hasta el 31 de julio

El ecléctico festival que se desarrolla en el corazón de la Universidad Complutense tiene la virtud de complacer a todos los públicos manteniendo un nivel de calidad poco usual en los encuentros de este tipo. Del mundo del jazz habrá un menú que roza la excelencia. En junio veremos a Pat Metheny, cuya guitarra suele ser un clásico de la canícula española. Ya en julio disfrutaremos de Chucho Valdés y Paquito D’Rivera, teclado y clarinete en histórico estado de gracia. Snarky Puppy, Robert Glasper, Steve Vai, Alfa Mist, Gospel Tribute to Aretha Franklin, Diana Krall y el gran Herbie Hancock a buen seguro que provocarán noches botánicas inolvidables.

FIJAZZ de Alicante. 1-24 de julio

De entre los tributos que se le siguen realizando a Chick Corea, cuya muerte dejó huérfano a buena parte del mundo del jazz, destaca el que le realizarán en Alicante Paquito D’Rivera, Antonio Lizana, David Pastor, Emilio Solla, Josep Vicent y ADDA Simfònica. En la misma programación veremos al pianista alemán Michiel Borstlap, a la cantante y violonchelista Nesrine “Rissala”, el homenaje a Astor Piazzolla del bandoneonista Orlando Dibelo y el guitarrista Mariano Gil, la “identidad” de David Dorantes a los teclados, el Snarky Puppy Michael League, el baterista Billy Cobham, el ‘camino’ de Matthieu Saglio, el saxo de Kiko Berenguer y la fusión de Mulatu Astatke. Imperdibles.

