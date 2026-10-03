10 óperas a todo volumen para el nuevo curso: de 'El ángel exterminador' a 'Bodas de sangre'

Giuseppe Verdi. Teatro Real, Madrid. Del 16 de diciembre al 9 de enero

Aparece de nuevo este título en el Teatro Real. La obra requiere un barítono auténtico, vigoroso y de variada matización que sepa marcar la evolución de un personaje histórico en aquella Venecia del siglo XIV, que tiene sin duda en esta ópera al mar como protagonista.

Es una presencia que se hace a veces obsesiva y que está ahí en todo momento, físicamente o sugerida por continuas alusiones. “La música —comentaba Claudio Abbado, uno de los directores verdianos más conspicuos— parece mostrar las profundidades del mar y la elección de Mi mayor es importante porque ayuda a sugerir la calma de la mar en la noche”.

El protagonismo en estas funciones se lo reparten dos barítonos de raza: el robusto y matizador Ludovic Tézier y el menos conocido Daniel Luis de Vicente, potente y un tanto engolado, que visten los ropajes del doge en una producción firmada por el habitualmente diestro Pierre Audi, dirigida en lo musical, lo que es una garantía, por Nicola Luisotti. Añadamos finalmente la presencia de la soprano lírica armenia Mané Galoyan.

Una escena de 'Simon Boccanegra'. Rikimaru Hotta / New National Theatre Tokyo

El ángel exterminador

Thomas Adés. Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Del 15 al 22 de abril

Ulrich Dibelius destacaba como principales características de Thomas Adès la habilidad a la hora de plasmar colores. Es como si fuera un equilibrista del timbre a quien, cual un segundo Britten, las ideas musicales le llegaran como por arte de magia. El compositor logra habitualmente en su música atmósferas rarificadas que se valen por sí mismas para otorgar poder y energía internas a sus pentagramas, sin atender a otros parámetros de índole constructiva o melódica y en los que aletea un espirituoso atonalismo.

La ópera, adaptación de la película de Buñuel, vio la luz en Salzburgo en 2016. El Liceu utilizará la celebrada producción de Calixto Bieito para la Opéra national de Paris que sitúa al público en un espacio burgués y aparentemente civilizado: un salón aristocrático que, tras una cena refinada, revela la fragilidad de sus rituales. El copioso reparto viene presidido por la contralto Hilary Summers y el tenor Nicky Spence. Recordemos que la Orquesta Nacional, dirigida por el autor, ofreció en 2013 una sinfonía resumen de la obra.

Bodas de sangre

Manuel Busto. Teatro Real, Madrid (del 9 al 14 de marzo), y Teatro de la Maestranza, Sevilla (6 y 8 de mayo)

Manuel Busto está detrás de esta nueva adaptación lírica del clásico de Lorca. Verá la luz en el Teatro Real de Madrid del 9 al 14 de marzo. Más tarde, los días 6 y 8 de mayo, llegará al Teatro de la Maestranza de Sevilla. En este segundo caso, sin embargo, la batuta no la empuñará el compositor y director de Los Palacios, sino Lucas Macías, titular de la orquesta del teatro.

Busto es muy hábil para manejar y superponer ideas, conceptos y descripciones y sabe mantener habitualmente la intensidad de un planteamiento sonoro ambivalente con un tratamiento muy justo de la voz humana, algo necesario en este caso para mantener bien alto el discurso poético lorquiano. Bárbara Lluch, cada vez más dueña de sus medios, aunque no siempre justa en lo descriptivo, dirigirá la escena. La soprano lírico-ligera Natalia Labourdette, ganadora de varios concursos, el sevillano Nuevas Voces entre ellos, será la Novia y el competente barítono José Antonio López, Leonardo.

Natalia Labourdette será una de las voces de 'Bodas de sangre'. Tommaso Tuzj

La clemenza di Tito

Mozart. Palau de Les Arts, Valencia. Del 21 al 31 de enero

Esta ópera mozartiana de última hora no posee ni el equilibrio, ni la relevancia musical, ni la enjundia y fluidez dramática de las mejores óperas de Mozart. Pero ello no supone que no encierre bellezas, aunque estas en ocasiones nos puedan parecer un tanto rígidas. Pero en lo musical se consiguieron con ella cotas solo posibles en una pluma como la mozartiana.

Las irregularidades determinaron que, durante muchos años, desde mediados del XIX hasta casi nuestros días, la obra desapareciera de los escenarios. Podrá comprobarse todo ello de primera mano viendo y escuchando la producción del teatro valenciano del que será dueño y señor el talentoso regista y diseñador Rafael R. Villalobos, apoyado en la dirección musical del también violinista Stefano Montanari. Destacan en el reparto el tenor Antonio Poli (Titus), la soprano Anastasia Bartoli (Vitelila), de amplia y generosa materia vocal, hija de la célebre en otro tiempo Cecilia Gasdia. Una mención para la fina soprano gallega Rosalía Cid (Servilia).

Katia Kabanová

Janácek. Teatro Real, Madrid. Del 13 de febrero al 5 de marzo

Vuelve este maravilloso título de Janácek al escenario del coliseo madrileño. Nos acordamos de una espléndida y acuática puesta en escena de Robert Carsen ofrecida en el mismo escenario. En esta ocasión llevará la firma del metafórico y elevado Christof Loy, garantía de finura y austeridad, lo que puede convenir a esta historia de una joven deseosa de libertad, pero incapaz de romper el corsé social que la atenaza.

Es sin duda un drama desgarrador pintado con fuertes acentos y colores magníficos por los pentagramas del compositor checo. La orquesta, con un singular tratamiento, con un trabajo de gran pureza, nos ofrece mil y una luces en la amena narración. Las representaciones serán dirigidas en lo musical por el ya muy experto en estas lides Gustavo Gimeno, maestro titular del Real. El reparto apunta maneras, con Mané Galoyan –protagonista también, como hemos visto, del Simon Boccanegra que se representará en el mismo escenario– en el papel principal.

La valquiria

Wagner. ABAO, Bilbao. Del 23 de enero al 1 de febrero

Nos encontramos ante la partitura más lograda de las cuatro que componen la Tetralogía desde los puntos de vista literario y musical, la que resume de la mejor manera las tesis del autor sobre la obra de arte total, la que denota un mayor salto cualitativo en la búsqueda y consecución de un lenguaje que ya se apuntaba en sus óperas anteriores, especialmente, claro, en El oro del Rhin.

El concepto tiempo empieza a entenderse aquí de otra manera. Para servir a este monumento se cuenta con dos debutantes en Bilbao: el tenor ruso-americano Viktor Antipenko (Siegmund), en pleno proceso de forja wagneriana, la soprano argentina Carla Filipcic-Holm (Sieglinde) de instrumento sonoro, y con la soprano española Ángeles Blancas, (Brünnhilde), un gran reto a estas alturas. Pedro Halffter, conocedor de la literatura del Teutón, empuña la batuta. La escena está a cargo de Guillermo Amaya, que concibe un escenario en ruinas. Propuesta inspirada en las obras Germania de Haacke y el cubo instrumental Die de Tony Smith. Veremos.

Las trece rosas rojas

Cecilia Bercovich. Teatro de la Zarzuela, Madrid. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre

Una ópera que recuerda el ajusticiamiento de 13 mujeres, la mayoría pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939. Un tema que posteriormente ha sido investigado a fondo y representado, incluso por el cine (Trece rosas, 2007).

La violinista, violista, directora y ahora compositora Cecilia Bercovich firma esta su primera ópera. La soltura habitual en su quehacer es de esperar que dé sus frutos también en este terreno. “La ópera –se nos dice– destaca la importancia del recuerdo, el valor de no olvidar para evitar repetir los crímenes del pasado. Honra la memoria de las protagonistas resumida en el deseo de una de ellas: ‘Que mi nombre no se borre en la historia’”.

Un copioso reparto, de nombres femeninos muy cualificados –Iniesta, Labourdette, Pérez (Rocío y Serena), Morán, Rosique, Solís, Blancas…– al mando del también clarinetista Luis Miguel Méndez y movido en escena por el competente Alfonso Romero, nos meterá de hoz y coz en la tragedia.

Tosca

Puccini. Palacio de la Ópera de A Coruña. 22 y 24 de octubre

La segunda sesión del Festival de Ópera de A Coruña de este año está protagonizada por este gran drama basado en la obra teatral de Sardou, en la que lo truculento es evidente, pero está trabajado de tal manera que en ningún momento deja de brillar un lirismo poderoso o delicado, una vena melódica muy eficaz y una labor orquestal y vocal no exenta de originalidad.

Tosca mantiene un discurso que no cesa y que posee sus clímax, sus áreas de tensión y de relajación. En el papel principal se lucirá sin duda la soprano vasca Miren Urbieta-Vega, una lírica amplia y rotunda, vigorosa y expresiva.

A su lado estarán el tenor egipcio Ragaa Eldin, de agudos colosales, y el veterano Carlos Álvarez, sabedor de la personalidad del lúbrico personaje. Buen equipo de secundarios. Todos ellos al mando del siempre bien orientado Óliver Díaz, que contará en el foso con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Paul-Émile Fourny es el director de escena de esta producción proveniente de Metz. Coros Gaos y Cantabile a las órdenes de Fernando Briones y Pablo Carballido.

Don Procopio

Bizet. Teatro Cervantes, Málaga. 4 y 6 de diciembre

En la programación del Teatro Cervantes de la ciudad andaluza se han instalado por derecho propio las actividades de la Ópera Estudio, creada y dirigida por el barítono Carlos Álvarez, que, tras El gitano por amor de Manuel García del año pasado, ha programado otra ópera infrecuente como es esta de Bizet, escrita en junio de 1858 sobre texto de Carlo Cambiaggio y descubierta por Daniel Auber en 1894.

Se estrenó en Montecarlo el 10 de marzo de 1906 en una versión de Charles Malherbe. La partitura, llena de energía, elegancia e italianidad, ofrece una oportunidad ideal para que los jóvenes cantantes profundicen en el repertorio cómico y en la tradición de la ópera bufa del siglo XIX.

Aún no sabemos los nombres de los jóvenes protagonistas. Una novedad, pues, digna de atención que será servida bajo la vigilancia escénica de Mario Gas, la dirección artística de Vicky Peña, la escenografía de Sebastià Brosa, el vestuario de Antonio Belart y la iluminación de Paco Ariza. La Filarmónica de Málaga será dirigida por Carlos Aragón.

Owen Wingrave

Britten. Ópera de Tenerife. 16 y 17 de abril

Recuperación de un título raro entre nosotros, seguramente estreno en España. La historia de un joven que reniega de la herencia familiar y se opone a seguir la carrera militar. Es tenido por un traidor. Pero es un individuo que, en tiempos de conflicto y discursos belicistas, se atreve a colocarse fuera del consenso.

Frente al ruido de la tradición, su conciencia se queda sola. Basada en la novela de Henry James, ofrece de nuevo el bien articulado y resuelto lenguaje de Britten, en este caso vertido hasta cierto punto en las técnicas seriales. La producción viene firmada por el inquieto Emiliano Suárez que, meses antes, habrá llevado a escena en A Coruña la Jenufa de Janácek.

Destaquemos entre los solistas al barítono Nikolay Borchev en el papel protagonista y al bajo Javier Castañeda en el de Spencer Coyle. La batuta estará en manos del pianista y director David Greilsammer, que dirigirá aquí a la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Coro Intermezzo.