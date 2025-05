Corregir a Mozart: la ópera que revisa el mito de Don Juan en clave feminista

Una nueva ópera –¡Bravo!– desembarca en la temporada del Teatro Real, en este caso sobre las tablas de los Teatros del Canal: Don Juan no existe, de Helena Cánovas, compositora, y Alberto Iglesias, libretista. El argumento y su desarrollo son la mar de sugerentes. A principios del siglo XX una condesa asiste, con dos amigos, a una representación del Don Giovanni de Mozart. Se muestra atenta pero no logra entrar en la obra. Decide entonces escribir su propia versión del mito. Observamos a la aristócrata, cuyo nombre es Carmen Díaz de Mendoza Aguado, trabajar sobre el asunto en su escritorio.

Mientras escribe se da cuenta de su inseguridad y ve fantasmas. Su amigo Miguel no sabe consolarla. Finalmente el proyecto fracasa. Nos trasladamos a 2024 en el momento en el que una nueva creadora intenta completar una ópera y averiguar qué pasó con la de la aristócrata. Examina y repasa recortes de diarios sobre el estreno, pero no localiza información acerca de la condesa. El proyecto también se va al tacho. Sobre esta base argumental, se nos dice, “quiere rendirse homenaje a todas aquellas mujeres que han sido borradas de la historia por el simple hecho de haber nacido mujeres”.

Hay interés por comprobar lo que a partir de este argumento ha logrado la joven compositora (1994), que hace ya varios años reside en Alemania y que ha estudiado con pesos pesados como Beat Furrer o Tristan Murail. Mantiene desde hace tiempo una febril actividad con encargos de aquí y de allá. En su haber ya figura alguna ópera: Resucita Loto (una composición colectiva en 2013) y They are not talking about us, que se estrenó en 2015 en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Otra, Das Mädchen – All days for future fue estrenada en Bielefeld.

Desde 2020 es directora artística del Avantgarten Festival (Liedberg, Alemania). Ha reconocido ser absoluta admiradora de óperas como La flauta mágica, de Mozart; Fidelio, de Beethoven; y Wozzeck, de Berg. No es mala base de inspiración para cualquier obra lírica.

Feminista convencida, Helena Cánovas buscó un texto de una mujer y se topó con un artículo que hablaba del de la condesa de San Luis. Pensó que era el ideal para forjar una nueva ópera. Pero no lo localizó ni en Madrid ni en Argentina, donde se había representado. Pero la idea había germinado. Y se partía de un propósito: establecer un diálogo entre distintos tiempos y reconstruir empleando la fantasía y poniendo el acento en la importancia que tiene saber de su figura y de tantas colegas. Y, en último término, jugar y elucubrar con la figura de Don Juan. Hay por tanto dos hilos argumentales. Todo ello pautado y sostenido con un lenguaje muy libre y desacomplejado en el que abundan las disonancias y la polirritmia en la línea de un atonalismo muy evocador.

Cánovas quiere establecer un diálogo entre distintos tiempos, jugar y elucubrar con la figura de Don Juan

Don Juan no existe, que finalmente se llevó el primer premio Carmen Mateu para jóvenes artistas europeos de ópera y danza, se estrenó el 8 de agosto de 2024 en el Mirador del Castillo. Las representaciones madrileñas (6, 7, 9, 10 y 11 de mayo) tendrán dirección musical de Jhoanna Sierralta y dirección escénica de Bárbara Lluch. La escenografía es de Blanca Anyón, el vestuario de Clara Peluffo, la iluminación de Urs Schönenbaum.

Los solistas vocales serán en esta ocasión las sopranos lírico-ligeras Montserrat Seró (6, 7 y 10 de mayo) y Rocío Faus (9 y 11 de mayo) en los cometidos de la Condesa de San Luis y de Helena; el barítono lírico Josep Ramón Olivé en el de los de Agustín y Don Juan y el tenor ligero Pablo García López en el de Miguel.

El grupo instrumental, constituido por un cuarteto de cuerda, varios tipos de saxofones y percusión, saldrá de la Orquesta Sinfónica del Real. El manejo de la parte electrónica estará a cargo de la propia compositora.