Popea enciende a Nerón: en los orígenes de la ópera con Monteverdi

A Calixto Bieito lo pillamos en el Schwetzinger Festival Barock Sommer, cerca de Frankfurt, donde ha recalado tras estrenar Orgía en el Arriaga. Al teléfono, atiende a El Cultural para hablar de su nuevo reclamo en España: L’incoronazione di Poppea de Monteverdi en el Liceu (10 de julio). Se trata de la versión que estrenó en la Ópera de Zúrich en 2018. “Allí no suelen reponerse las óperas pero esta se ha convertido en una especie de hit”, apunta.

En Suiza, el foso lo gobernaba Ottavio Dantone. En Barcelona, en cambio, hará tándem con Jordi Savall, que ha cuestionado el exceso de violencia en un montaje en el que estará al frente de Le Concert des Nations. Bieito, en cualquier caso, considera “un privilegio trabajar con él". "Es un genio depurado, cristalino y limpio”, dice Bieito.

“Monteverdi es como Shakespeare: hace retratos completísimos de la condición humana”, sentencia el regista mirandés, que en su puesta en escena despliega una pasarela que salva la orquesta, un cordón umbilical entre el escenario y el patio de butacas. Dice Bieito que cada uno lo puede interpretar como quiera pero, sin duda, ese enlace transmite la idea de que lo que ocurre sobre las tablas está conectado con el presente.

“Hoy la vida es un gran selfie”, concluye Bieito, que, en coherencia con esa visión, satura la puesta en escena de pantallas para contar el periplo arribista de Popea (la soprano Julie Fuchs), empeñada en convertirse en emperatriz de Roma camelando a Nerón (el contratenor David Hansen).

Algunos han visto en el montaje una especie de reality show, aunque Bieito lo niega: “Yo no tengo televisión, así que no era mi intención”. Tampoco se mueve en redes sociales, que le generan sospechas pero no las demoniza. “Es como todo: si se usan con sentido común…”, razona Bieito, que destaca la complejidad de los personajes de L'incoronazione..., estrenada en Venecia en 1637 con libreto de Giovanni Francesco Busenello. Bieito estará presente también en la próxima temporada del Teatro Real con el Lear de Aribert Reimman. “Una capilla sixtina”, afirma.

