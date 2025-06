Diez estrellas del jazz para las noches de verano: de Herbie Hancock a Dee Dee Bridgewater

Las noches de verano huelen a jazz. Voces poderosas, teclas audaces, bajos llenos de groove... Como cada año, leyendas incombustibles y jóvenes astros se dan cita en los festivales que puntean nuestra geografía, tanto los específicos del género como los más generalistas.

Estos diez magníficos componen nuestro particular dream team, extraído de unas cuidadas programaciones que buscan nuevas audiencias abriéndose a todos los estilos sin desatender al público más fiel y entendido.

Dee Dee Bridgewater

Canarias Jazz & Más, Jazzaldia y Mas i Mas, del 4 al 26 de julio

Es una de las grandes damas del jazz. Digna heredera de figurones como Ella Fitzgerald y Billie Holiday, a las que ha rendido homenaje a lo largo de su carrera, Dee Dee Bridgewater (Memphis, 1950) también ha compartido escenario con gigantes como Sonny Rollins, Dexter Gordon y Dizzy Gillespie.

Ha ganado tres premios Grammy y un Tony por su participación en el musical The Wiz, y durante 23 años presentó un programa de jazz en la NPR, la radio pública estadounidense.

La cantante acaba de lanzar junto al pianista Bill Charlap Elemental, un disco minimalista en el que juntos retuercen armónica y melódicamente, como si fueran de plastilina, clásicos del American Songbook como Beginning to See the Light, Mood Indigo y Honeysuckle Rose, y donde la cantante se explaya con el scat.

En su gira por España (Canarias Jazz & Más, Jazzaldia de San Sebastián y el festival Mas i Mas de Barcelona), Bridgewater presentará su espectáculo We Exist!, donde rinde homenaje a las grandes mujeres que han convertido la música en un clamor por la justicia y la igualdad.

En formato de cuarteto con Carmen Staff en la dirección musical y al piano, Rosa Brunello al bajo y la baterista Shirazette Tinnin, el repertorio incluye canciones del activismo afroamericano y feminista, como Mississippi Goddam, de Nina Simone; Trying Times, de Roberta Flack, o The Danger Zone, de Ray Charles.

Herbie Hancock

Noches del Botánico, 31 de julio

Una leyenda viva. Eso es el pianista, teclista y compositor Herbie Hancock, autor de dos estándares imperecederos –Watermelon Man (1962) y Cantaloupe Island (1964)– y miembro del célebre quinteto de Miles Davis. Tiene en su haber la friolera de 17 premios Grammy y un Oscar por la banda sonora de Round Midnight, de Bertrand Tavernier –donde también actuó–.

Ha transitado todos los subgéneros del jazz surgidos desde mediados del siglo pasado, como el hard bop, el jazz modal y el jazz fusión, además de estilos aledaños como el funk, el rhythm and blues e incluso la electrónica, lo cual quedó patente en su innovador disco Head Hunters de 1973.

Hancock (Chicago, 1940) comparecerá en Madrid el 31 de julio para cerrar el ciclo Noches del Botánico, única parada española de su gira estival europea, con formación de quinteto. Le acompañarán Terence Blanchard a la trompeta, James Genus al bajo, Lionel Loueke a la guitarra y Jaylen Petinaud a la batería.

Suele combinar el piano con varios teclados electrónicos y el keytar. A buen seguro demostrará una vez más su capacidad para reinventar sus propios clásicos, como Actual Proof, Rockit o el inexcusable Chameleon, hito del jazz-funk, con mucho espacio para la improvisación.

Antes, calentará el escenario el joven bajista valenciano Vincen García, una de las grandes promesas del jazz contemporáneo.

Paquito D'Rivera

Varias localidades, del 28 de junio al 9 de agosto

Mencionar a Paquito D’Rivera es invocar la esencia del jazz latino. El clarinetista, saxofonista, compositor y director cubano-estadounidense (La Habana, 1948), ganador de 18 premios Grammy, fue un niño prodigio que empezó a tocar el saxofón a los cinco años y a los diez ya se presentó con la Orquesta del Teatro Nacional de Cuba. En 1973 cofundó la mítica orquesta Irakere junto a Chucho Valdés y Arturo Sandoval, con quienes anda celebrando aún su 50.º aniversario.

A sus 77 años, D’Rivera sigue imparable, recorriendo los escenarios de todo el mundo con distintas formaciones. Este verano estará en numerosas localidades españolas. Empezará en la plaza de toros de Úbeda este mismo sábado, junto a Pepe Rivero (piano), Sebastián Laverde (vibráfono), Reinier Elizarde “El Negrón” (contrabajo) y Gervois Pico (batería y percusión). Un día después estará con los mismos músicos en Móstoles y el 3 de julio comparecerá en Getxo, donde se sumará el percusionista Yuvisney Aguilar en sustitución de Pico.

El 4 de julio, D’Rivera se presentará en Elche en formato de trío con Rivero y Laverde, el 2 de agosto interpretará el programa Cuba en la distancia en Sancti Petri (Cádiz) con el pianista Hernán Milla y con el flautista Carlos Cano, y el 9 de agosto será el artista invitado en el concierto de la banda de música Las Candelas en Candelaria (Tenerife).

Jamie Cullum

Jazzaldia, 22 y 23 de julio

Desde que saltó a la fama con su disco Twentysomething en 2003, el inglés Jamie Cullum (Rochford, Reino Unido, 1979) ha sido una de las figuras más carismáticas y transversales en ese territorio donde confluyen el jazz y el pop, el negro brillante de los pianos de cola y el rojo intenso de las zapatillas Converse.

Ha vendido más de 10 millones de discos y tiene nada menos que 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Aunque lleva varios años sin publicar un nuevo álbum –hay rumores de que lo hará este 2025–, ha estado muy activo tanto en giras como en otros proyectos musicales.

Entusiasta y dinámico encima del escenario a más no poder, el pianista británico conserva la misma frescura que cuando era un veinteañero despeinado que apenas se sentaba en la banqueta. Este año llega a San Sebastián –donde ha actuado varias veces a lo largo de su carrera– como uno de los grandes reclamos del cartel. De hecho, actuará por partida doble: el 22 de julio en el Kursaal y al día siguiente, gratis, en la playa de Zurriola ante un público multitudinario.

Lady Blackbird

Jazz San Javier, 15 de julio

Desde que descubrimos su oscura y cálida voz en el último disco de Moby, no hemos dejado de interesarnos por esta cantante de jazz y soul nacida en Nuevo México en 1985.

Lady Blackbird irrumpió hace tres años con su álbum de debut, Black Acid Soul, pero su trayectoria comenzó mucho antes con su primer contrato discográfico en Nashville a los 12 años de edad. Fue en un sello cristiano, pero pronto se sintió limitada por el ambiente religioso y buscó su propio camino, colaborando como vocalista de sesión y grabando para artistas como Anastacia.

Sus impresionantes dotes vocales le han valido comparaciones con Grace Jones, Etta James y Tina Turner.

En su nuevo disco, Slang Spirituals, añade a su repertorio destellos de góspel, neosoul y música disco. En el festival murciano estará arropada por la guitarra de Chris Seefried, el bajo de Jonathan Flaugher, el piano y los teclados de Kenneth Crouch y la batería de Tamir Barzilay.

Brad Mehldau

Jazzaldia, 26 de julio - Porta Ferrada, 27 de julio

Es el pianista de jazz más influyente de los últimos 20 años, según The New York Times. Gran improvisador y con una incontinencia creativa que le obliga a publicar aproximadamente un disco al año –excepto en 2024, que publicó tres–, en agosto publicará el siguiente, Ride into the Sun.

Además, Brad Mehldau (Jacksonville, Florida, 1970) es un notable ensayista que ha escrito sobre Coltrane, Beethoven, el jazz y la música en general, así como su autobiografía Un canon personal.

En esta ocasión viene acompañado por Jorge Rossy a la batería y Felix Moseholm en sustitución de Larry Grenadier, su contrabajista habitual.

El setlist de sus actuaciones suele ser ecléctico, con composiciones propias recientes, versiones de clásicos del jazz y del pop y hasta adaptaciones de temas de Radiohead o Stevie Wonder. Cada concierto suyo es una experiencia única, con un diálogo entre los tres instrumentos que casi podría calificarse de telepático. Imperdible.

Cécile McLorin Salvant

Getxo Jazz, 4 de julio

La cantante estadounidense (Miami, 1989) es una de las voces más influyentes y originales del jazz contemporáneo. Con solo 20 años ganó el prestigioso Concurso Thelonious Monk en 2010 y ha recibido tres premios Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz por For One to Love, Dreams and Daggers y The Window.

Hija de madre francesa y padre haitiano, su música fusiona jazz, blues, folk y teatro musical, y destaca por rescatar canciones olvidadas y aportar narrativas innovadoras.

Tras su reciente paso por Madrid en el mes de marzo, vuelve a nuestro país para actuar en Getxo, donde estará acompañada por el pianista Sullivan Fortner, el baterista Kyle Poole y el contrabajista Yasushi Nakamura.

Chano Domínguez

Atarfe, 4 de julio - Fijazz Alicante, 11 de julio

El piano jazz-flamenco. Así se titula el concierto que la máxima autoridad en la materia dará en el Fijazz de Alicante, que ha enfocado este año su programación en ese género. El maestro actuará solo, porque las 88 teclas le bastan y le sobran para llevarnos por los fecundos caminos de la fusión.

Y es que Chano Domínguez (Cádiz, 1960), además de un intérprete descomunal que ha colaborado con Paco de Lucía, Wynton Marsalis o Herbie Hancock, es también un educador apasionado que ha colaborado con las instituciones musicales más prestigiosas.

Una semana antes, el 4 de julio, estará en formato trío en Jazz en el Lago, en Atarfe (Granada).

Marc Ribot

Jazzaldia, del 25 al 27 de julio

El guitarrista, compositor y cantante estadounidense (Newark, Nueva Jersey, 1954) es uno de los músicos más versátiles y creativos en el ámbito de las seis cuerdas. Referente de la escena neoyorquina, ha colaborado con músicos tan dispares y destacados como Tom Waits, Iggy Pop, Andrés Calamaro o Caetano Veloso, y acaba de publicar su último disco, el melancólico Map of a Blue City.

Este año actuará por partida triple en el Jazzaldia de San Sebastián, que además le concederá uno de sus premios. El 25 de julio se presentará con su cuarteto Hurry Red Telephone, el 26 se subirá solo al escenario y el día siguiente lo hará con su trío Ceramic Dog.

Marcus Miller

Jazz San Javier, 22 de julio

Marcus Miller (Nueva York, 1959) es uno de los mejores bajistas de todos los tiempos y es un referente de la fusión del jazz con géneros como el funk y soul. Además de su carrera como líder con discos tan celebrados como Free, Renaissance, Afrodeezia o Laid Black, entre otros, Marcus Miller ha dejado su huella en más de 500 discos de artistas como Miles Davis, Aretha Franklin, Eric Clapton o Elton John, entre muchos otros.

Por todo ello, recibirá el premio del Festival de Jazz de San Javier (ex aequo con el pianista Enrico Pieranunzi), donde actuará por cuarta vez el 22 de julio. Le acompañarán Xavier Gordon al teclado, Donald Hayes al saxofón, Anwar Marshall a la batería y Russell Gunn a la trompeta.