Muere 'El Cabrero', la voz que pisó la cárcel por nombrar a Dios y no cambió París por su campo

José Domínguez ‘El Cabrero’, el cantaor flamenco fallecido a sus 81 años, fue, como decía Sabina en ‘Besos en la frente’, un sabio que no cambió París por su aldea, que vivía feliz en su campo de Aznalcóllar, en la sierra sevillana, y que llegó a pisar la cárcel por un “mecagoendios” que soltó en un concierto ante miles de personas.

Era un personaje carismático como pocos en su estilo, un hombre que no llevaba el apelativo de cabrero por casualidad, sino porque fue siempre su profesión, y que en los últimos años de su vida intentó adaptarse a los nuevos tiempos, sacándose perfiles en redes sociales, aunque describiéndose así: “Lo que escribo aquí lo dicto porque no sé ni encender un ordenador”.

Durante su carrera lo consiguió todo, desde que en 1975 grabó su primer disco y hasta que en mayo de 2019 sufrió un ictus que, poco a poco, le fue retirando de los escenarios. El 21 de febrero de 2020 hizo su último recital, en el Festival Flamenco de Jerez de la Frontera. La pandemia hizo el resto para que no volviese a cantar en público.

Desde entonces, su mujer, Elena Bermúdez, ha sido la que ha mantenido el contacto con sus seguidores en sus redes sociales, con un último mensaje publicado el pasado 8 de mayo, en el que recordaba que hacía seis años desde el accidente de salud que le condicionó su vida, y respondía a los cientos de mensajes que le iban llegando.

Por mucho que fuese reclamado en festivales y recitales de cualquier pueblo o ciudad, El Cabrero siempre volvía a su tierra. Vivió nueve años en la localidad sevillana de Dos Hermanas, pero echaba tanto de menos la sierra norte de Sevilla que decidió regresar a sus campos.

Su vida está llena de anécdotas, aunque una de las que más llama la atención hay que buscarla en 1982, cuando fue denunciado por decir “mecagoendios” en un concierto, y antes del juicio, del que salió absuelto, le contrataron en el mismo lugar, y el público rompió en aplausos cuando se intentó disculpar.

Y es que mucha gente que siempre lo ha seguido conoció la época de ‘Se prohíbe el cante’, el cartel en las tabernas y ventas durante el régimen franquista, y lo entendían, más que como cantaor, como un símbolo cultural de la transición. Por eso llenaba peñas flamencas, teatros o hasta plazas de toros con un guitarrista al lado, siempre cantando de memoria todas sus letras.

Tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito o el Mono fueron algunos de sus referentes, y hace 51 años decidió meterse por primera vez en un estudio de grabación. Pero antes de eso, en 1972 había iniciado una gira con la compañía La Cuadra de Sevilla, y al año siguiente debutó en solitario en el Théâtre de l'Atelier de Ginebra.

Ese viaje a Suiza le cambió la vida, porque fue donde conoció a Elena Bermúdez, que no solo fue su compañera de vida, sino productora, representante y hasta coautora de algunos de sus temas.

El Cabrero no sabía distinguir entre Twitter y Facebook, su felicidad estaba en el campo, y allí escribió, parafraseando de nuevo a Sabina, su canción más hermosa del mundo, y tenía, como expresó el de Úbeda en su letra, su escondite, su clave de sol, su reloj de pulsera y una lámpara de Alí Babá dentro de una chistera.

Y como lo tenía todo en sus calles y campos, sus vecinos le despiden hoy como el artista que era, en una despedida sin prensa, con la sencillez de un hombre ídolo de masas solo con su voz y una guitarra, y que, precisamente a las puertas de unas elecciones, es recordado por cantar, por ejemplo: “Muchos prometen la luna, hasta llegar al poder, y cuando arriba se ven, no escuchan quejas ningunas y te tratan con el pie”.