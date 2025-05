Arcade Fire regresa del purgatorio con 'Pink Elephant': una odisea sonora mística y optimista

Arcade Fire, una de las bandas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI, regresa tres años después de WE (2022) con Pink Elephant, su séptimo álbum de estudio. El matrimonio formado por Win Butler y Régine Chassagne, núcleo duro del grupo, se encerró en su estudio de Nueva Orleans junto al productor Daniel Lanois para pergeñar este viaje musical de aire místico que ellos definen como “una odisea sonora” y “una meditación sobre la oscuridad, la luz y la belleza interior”.

Pink Elephant Arcade Fire. Sello: Columbia CD: 15,99€ / LP: 29,99€

El elefante rosa del título es el tropo popular anglosajón para referirse a ese efecto paradójico en el que el esfuerzo por suprimir un pensamiento conduce a que sea imposible evitarlo, como en el experimento del oso blanco de Wegner o en aquel anuncio de los 90 que te incitaba a no pensar en un coche rojo.

No sabemos si ese elefante en la habitación imposible de ignorar son las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre Butler en agosto de 2022 en un reportaje de Pitchfork, en plena gira de su anterior trabajo, o si estas afectarán a la acogida del nuevo disco.

Él admitió haber tenido relaciones extramatrimoniales siempre consentidas, su esposa lo apoyó y no hubo ninguna denuncia formal. Actualmente de gira en Estados Unidos, por ahora la banda solo ha anunciado una fecha europea, el 14 de mayo en el Royal Albert Hall de Londres.

Year of the Snake, el primer adelanto lanzado el 8 de abril, anunciaba el enfoque optimista del disco, y se inspira en el Año de la Serpiente chino –este 2025 lo es–, símbolo de inteligencia y transformación. La “temporada de cambios” a la que alude su letra –“In the year of the snake / I made a clean break / And tried something new”– también se ha hecho notar en los roles musicales dentro de la banda, ya que Chassagne aparece tocando el bajo por primera vez y Butler, sentado a la batería.

Pink Elephant se inicia por los derroteros del ambient con un solemne colchón de sintetizador de tres minutos que nos conmina a “abrir nuestro corazón o morir intentándolo” –así se titula el primer corte–, antes de dar paso a la canción que da nombre al álbum, un regreso a la versión más intimista de Arcade Fire, la de su debut Funeral (2004).

Estilísticamente, el disco refleja varias etapas de la banda, desde el folk-rock de sus comienzos –lo percibimos también en la sencilla canción de amor Ride or Die– al dance-punk inspirado en LCD Soundsystem de Reflektor (2013), disco que, de hecho, produjo James Murphy.

En esta variante encaja Alien Nation, que nos induce al trance en la pista de baile y hacia la mitad explota en un frenesí de guitarras distorsionadas, sintetizadores abrasivos y hi-hats abiertos.

I Love Her Shadow continúa por la senda del mejor indie bailable con la intención de “colarnos en el paraíso esta noche”. Está por ver si la banda que redefinió el rock de los 2000 y enamoró al mismísimo David Bowie consigue regresar al cielo después de estos tres años en el purgatorio.