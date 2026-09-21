El violonchelista Ettore Pagano durante la celebración del Día Internacional de la Paz con un homenaje a Pau Casals, en el Congreso de los Diputados, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

El Congreso homenajea a Pau Casals por su 150 aniversario: "Con su música y sus silencios defendió la paz"

El Congreso de los Diputados ha homenajeado el legado del violonchelista catalán Pau Casals con motivo del 150 aniversario de su nacimiento en el marco de la celebración del Día de la Paz

"Con su música y con sus silencios defendió la paz, protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió la dignidad de las personas", ha recordado el periodista Iñaki Gabilondo, que ha conducido el homenaje junto a la artista Ana Belén. "La música dignifica y estimula", ha añadido.

Así, ambos han hecho un repaso de su vida y han recordado algunos de los cumplidos que recibió de personalidades como el Premio Nobel de Literatura Thomas Mann o el Premio Nobel de Física, Albert Einstein.

"Mann, Premio Nobel de Literatura, dijo 'Pau Casals se ha convertido en símbolo del artista que se mantiene incorruptible, símbolo de la inconmovible unión del arte y la moral. La frágil humanidad siempre ha necesitado a hombres que salvaran su honor. Este artista es uno de ellos, un reivindicador del género humano'", ha recordado Ana Belén.

El homenaje ha comenzado con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien ha apelado a la "responsabilidad" de la sociedad para construir una paz duradera basada en la justicia social y la erradicación de las desigualdades. "No, la paz no es solamente la ausencia de guerra", ha indicado.

En ese sentido, Armengol ha asegurado que Casals es "uno de los músicos más universales" con un "compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos", además de "un catalán orgulloso de serlo".

Armengol ha subrayado la capacidad del compositor para entender que "la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia". En este sentido, ha ensalzado el papel integrador de la creación artística como herramienta de concordia entre los pueblos.

Durante la conmemoración por primera vez en la Cámara Baja del Día Internacional de la Paz, Armengol ha subrayado que "la paz no es solamente la ausencia de guerra", sino "la posibilidad de vivir en dignidad, de forma igualitaria, con un reparto justo de oportunidades y bienes".

"En sus manos, 'El Cant dels Ocells' se transformó en un mensaje que atravesó fronteras, convirtiendo una canción popular catalana en un símbolo universal de paz", ha añadido para después asegurar que "las lenguas, las culturas y las tradiciones" forman parte de la memoria colectiva y de "esa diversidad" que toda sociedad democrática "debe proteger y celebrar".

"Una institución como esta, en cuya esencia se guarda el diálogo, el acuerdo, la palabra, el entendimiento entre distintos... debe recoger el testigo del día de hoy, en estos acuciantes tiempos", ha enfatizado.

De hecho, en su intervención, la presidenta de las Cortes ha repasado los principales focos de inestabilidad y desigualdad global y citando datos de la Escuela de Cultura de Paz, ha remarcado que en 2025 se alcanzó "la cifra más alta de conflictos armados de la última década", sumando 40 guerras y 113 escenarios de tensión sociopolítica.

Al acto han asistido los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; de Agricultura, Luis Planas; y de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, así como el presidente de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa.

También han estado diputados de todos los grupos, salvo Junts, que considera que la organización del acto cae en la "tentación de españolización" de la figura de Casals.

Por parte de la Fundación Pau Casals han asistido, entre otros, el director, Jordi Pardo, y el vicepresidente del patronato, Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González. Además, han acudido el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, o el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, así como embajadores acreditados en España.

En ese sentido, Pardo ha precisado que el músico defendió la paz con la música como lenguaje universal.

"Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con El Vendrell, la población donde nació, su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global", ha asegurado.

El homenaje musical ha estado protagonizado por el joven italiano Ettore Pagano, que ha tocado el violonchelo que Casals tocó durante 65 años. Junto a Yoko Suzuki al piano, Pagano ha interpretado el preludio, la zarabanda y la giga, que forman parte de la célebre Suite para violonchelo n.º 1 en sol mayor, BWV 1007, compuesta por Johann Sebastian Bach alrededor de 1720.

"Casals decía que era su amigo más amado", ha apostillado Ana Belén sobre el instrumento. Antes, Armengol ha celebrado que haya sonado "en la sede de la democracia".