Medio siglo del debut de Ramones: el álbum que revolucionó el rock en tan solo 29 minutos

El verdadero milagro de Ramones no es que cumpla cincuenta años, sino que siga sonando como si hubiera sido grabado la semana pasada. En apenas 29 minutos, cuatro chavales del barrio neoyorquino de Queens dinamitaron buena parte de las reglas del rock de los setenta y, sin proponérselo del todo, inauguraron una nueva forma de entender la música popular.

El álbum debut de Ramones, publicado el 23 de abril de 1976, no fue un éxito comercial inmediato, pero terminó convirtiéndose en uno de los discos más influyentes de la historia. Medio siglo después, su impacto sigue resonando en cualquier banda que prefiera tocar tres acordes, una buena melodía y la urgencia antes que el virtuosismo.

Lo paradójico es que los Ramones nunca pretendieron liderar una revolución. Eran cuatro amigos -Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy- fascinados por el rock más elemental de los años cincuenta y sesenta: The Beach Boys, The Ronettes, The Stooges, New York Dolls o MC5. Compartían apellido artístico porque Dee Dee había tomado prestado el "Ramone" que Paul McCartney utilizaba ocasionalmente durante los primeros años de los Beatles, cuando firmaba reservas de hoteles bajo el seudónimo "Paul Ramon". Aquel curioso detalle les terminaría convirtiendo en una identidad colectiva.

Parque jurásico

Para entender el impacto de Ramones hay que regresar a la mitad de los años setenta. El rock vivía una etapa de gigantismo conceptual. Mientras Pink Floyd llenaba estadios con largos desarrollos instrumentales de veinte minutos, Yes y Emerson, Lake & Palmer convertían los conciertos en exhibiciones de virtuosismo técnico. Incluso el eminente hard rock de Led Zeppelin o Deep Purple tendía a ser cada vez más grandilocuente y épico.

En paralelo, la industria musical había abrazado la lógica del espectáculo. Los discos eran más caros de producir, las giras más monumentales y las estrellas parecían cada vez más inalcanzables. El rock, nacido como música juvenil y espontánea, comenzaba a convertirse en algo ‘sospechosamente adulto’.

Nueva York, sin embargo, vivía otra realidad. La ciudad atravesaba una profunda crisis económica, la delincuencia se disparaba y barrios enteros sufrían el abandono institucional. En ese paisaje decadente surgió una escena alternativa alrededor del CBGB, un pequeño club del Bowery donde convivían bandas como Television, Patti Smith Group, Blondie o Talking Heads. Ninguna sonaba igual, pero todas compartían una misma idea: había llegado el momento de insuflar energía fresca de manera urgente.

Menos es más

Los Ramones llevaron esa filosofía hasta el extremo. Canciones de dos minutos, sin solos de guitarra, sin adornos y tocadas a una velocidad casi absurda para la época. Grabaron el álbum en apenas una semana y con un presupuesto cercano a los 6.000 dólares, una cifra ridícula incluso entonces.

El resultado fue una sucesión de himnos inmediatos: Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat, Judy Is a Punk, Now I Wanna Sniff Some Glue o I Wanna Be Your Boyfriend. Temas construidos sobre estructuras sencillas, coros irresistibles y letras que mezclaban humor negro, cultura pop, películas de serie B, frustración adolescente y una ironía que muchos confundieron con provocación.

Los Ramones en Toronto en 1976 Wikimedia Commons

Lo más rompedor no era únicamente la velocidad. Era la renuncia consciente a cualquier exhibición técnica. Johnny Ramone convirtió el ataque continuo de acordes en una seña de identidad; Dee Dee escribía letras tan absurdas como memorables; Joey cantaba como un outsider romántico atrapado en un cuerpo de gigante, y Tommy mantenía aquel mecanismo funcionando con precisión casi militar.

En definitiva un disco para poner a todo volumen, levantarse y agitar el cuerpo hasta la extenuación. Nada de escucharlo sentado.

Prendiendo la mecha

El disco apenas alcanzó el puesto 111 de las listas estadounidenses. Comercialmente fue una decepción. Las radios apenas lo programaron y el gran público no entendió qué hacían aquellos cuatro tipos tan particulares vestidos siempre igual, con cazadoras de cuero, vaqueros rotos y zapatillas.

Sin embargo, su influencia empezó a extenderse como una onda expansiva. Cuando los Ramones viajaron a Londres en el verano de 1976, su actuación impresionó a una generación de músicos británicos que estaba buscando precisamente una vía de escape al rock dominante. Poco después aparecerían Sex Pistols, The Clash, Buzzcocks o The Damned. El punk británico desarrollaría una identidad propia, mucho más politizada, pero difícilmente habría sido igual sin aquel primer álbum llegado desde Nueva York.

Sin embargo, las semillas del punk eran todavía anteriores. A finales de los años sesenta ya había grupos que practicaban un rock crudo, veloz y abrasivo que después sería reconocido como proto-punk. The Stooges, liderados por Iggy Pop, convirtieron el caos y la agresividad en una forma de expresión. MC5 mezclaban rock, política y volumen extremo, mientras que The Velvet Underground había demostrado unos años antes que el rock sucio y desnudo era perfecto para hablar de los márgenes de la sociedad sin necesidad de adornos. Incluso la banda peruana Los Saicos también aportó su sorprendente grano de arena con la canción Demolición en 1965.

En el Reino Unido el punk adquirió una personalidad distinta. Si el neoyorquino tenía algo de arte underground, humor negro y cultura pop, el británico nació marcado por el desempleo juvenil, la crisis económica y el desencanto social. Miles de jóvenes no encontraban futuro ni representación, y el punk dejó de ser solo música para convertirse en una declaración política y generacional.

Lo que unía a aquellas bandas era una filosofía sencilla: cualquiera podía formar un grupo. No hacía falta dominar un instrumento ni tener grandes presupuestos; bastaban unas canciones y ganas de hacerse oír. Esa democratización fue, probablemente, una de las mayores aportaciones del punk: más que un estilo, una invitación a participar.

Con el tiempo, el movimiento trascendió la música. Influyó en la moda de la mano de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, transformó el diseño gráfico, impulsó la cultura DIY y dio alas a sellos independientes y fanzines. Su legado sigue vivo cada vez que alguien decide crear al margen de las grandes estructuras y demostrar que la actitud puede pesar tanto como la técnica.

Escuchar Ramones hoy sigue sorprendiendo porque muchas de las reglas que rompió terminaron convirtiéndose en parte del lenguaje del rock. Punk, hardcore, indie, grunge o pop-punk beben, de una forma u otra, de aquel disco grabado casi sin dinero y sin expectativas.

Medio siglo después, Hey! Ho! Let’s Go! sigue sonando como una llamada a la acción. Los Ramones no solo inauguraron un disco: ayudaron a inaugurar otra manera de entender el rock, una en la que la energía, la actitud y una buena melodía podían valer más que cualquier despliegue de virtuosismo.