El Festival de Canarias sube el tono: figuras de la talla de Sol Gabetta y Yuja Wang se reúnen en la cita isleña

Viene fuerte el Festival de Canarias. Una edición, la 42.ª, entre el 8 de enero y el 7 de febrero, que supone la despedida como director de Jorge Perdigón, que en sus años como responsable del evento ha hecho subir el listón.

Nada menos que ocho orquestas sinfónicas marcan la tónica del certamen. La muestra se abre con una versión concertante de La vida breve de Falla (dos isleños, Raquel Lojendio y Airam Fernández, como protagonistas) al mando de Christoph König, con la Orquesta y Coro de la RTVE. Antes, el canario Iván Martín dejará su particular impronta en Las noches en los jardines de España de don Manuel.

Tras los conciertos de la RTVE es el turno de la Sinfónica de la Radio de Baviera —que hace poco mostró su clase en Madrid de la mano de Simon Rattle—, en esta ocasión al mando del severo y conciso Paavo Järvi, con dos programas muy atractivos y taquilleros en los que aparecen las Sinfonías n.º 31, París, y n.º 38, Praga, de Mozart, la Novena, La Grande, de Schubert y la Cuarta, Romántica, de Bruckner (versión Novak).

La estupenda Mahler Chamber Orchestra recreará, a las órdenes del sorprendente Fabien Gabel, un programa muy variado: Stravinski, Ligeti, Mozart y el Concierto n.º 1 de Chopin, con la virtuosa Yuja Wang en el teclado (y puntualmente en la dirección).

Tampoco está nada mal la Orquesta SWR de la Radio de Stuttgart, con el original François-Xavier Roth, que celebrará los 150 años del nacimiento de Ravel con las dos suites de Dafnis y Cloe.

Otra histórica formación, la Sinfónica de Bamberg, estará a las órdenes de Jakub Hrusa con la Séptima sinfonía de Dvorák en atriles. Se escuchará el elevado Concierto para chelo de Elgar animado por el inspirado arco de Sol Gabetta.

La Filarmónica de Montecarlo, con Kazuki Yamada a la batuta, combina Beethoven (Concierto Emperador, con Martin Helmchen al piano) y la Sinfonía n.º 3, Escocesa, de Mendelssohn.

La Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife actúan también en El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera

Y se sigue contando con las dos grandes orquestas isleñas: la Filarmónica de Gran Canaria, al mando de su titular, Karel Mark Chichon (ballet completo de El sombrero de tres picos y tres obras ravelianas: Rapsodia española, Pavana para una infanta difunta y el Bolero). La Sinfónica de Tenerife, presidida por el solvente Pablo González, acompañará al eléctrico violinista Vadim Repin en el Concierto para violín de Shostakóvich y dará cobijo también a Ravel con Cuadros de una exposición de Músorgski.

Fuera de lo sinfónico hemos de anotar, como artista más relevante al magnífico y sesudo pianista Arcadi Volodos (varios Chopin y la Sonata D 960 de Schubert). Todos estos conciertos, que se podrán ver y escuchar en Gran Canaria y Tenerife, entran en el abono general.

Hay otras interesantes citas, estas en el campo camerístico: Ensemble Nexus, Cuarteto Quiroga, Oratorium, Il Giardino d’Amore… Los dos conjuntos sinfónicos de las islas actúan también en El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura (la Filarmónica), La Palma y La Gomera (la tinerfeña).