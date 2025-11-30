¡Hasta siempre, Sabina! Madrid se entrega a su mejor retratista en la soberbia noche de su despedida

Tenía que ser en Madrid. La ciudad que acogió a Joaquín Sabina cuando era un joven que viajaba "en sucios trenes que iban hacia el norte" y dormía "con chicas que lo hacían con hombres por primera vez". En Madrid, donde naufragó tantas noches en calle Melancolía, donde tuvo a sus hijas y donde reside con su esposa. Madrid tenía que ser su última plaza, por más que no haya cumplido el sueño de despedirse con un paseíllo.

El Movistar Arena –antes Wizink Center, siempre Palacio de los Deportes– ha sido, durante los últimos años, el sucedáneo de su querida Plaza de las Ventas. Lo quieren aquí tanto como allí. Y eso que en 2020 sufrió una aparatosa caída —se precipitó al foso desde más de dos metros de altura— durante una actuación junto a Joan Manuel Serrat. En el preámbulo de la pandemia. El día que cumplía 71 años.

En 2018, mismo emplazamiento, Sabina se marchaba cuando habían transcurrido poco más de noventa minutos de concierto porque se quedó sin voz. En 2014, fue un ataque de pánico escénico lo que le obligó a abandonar las tablas media hora antes de su conclusión. "Me ha dado un Pastora Soler", bromeó para quitar hierro al asunto.

Pero desde su regreso, hace más de dos años, el estadio madrileño dejó de ser un sitio maldito para el ubetense. Anoche se despidió, ahora sí parece la definitiva, delante de su fiel parroquia, que botó, lloró de emoción y se desgañitó con algunas de las mejores canciones de nuestro idioma.

Hay quien sostiene que su adiós debió haberse producido mucho antes. Puede ser, pero ¿qué importa? Y cuánta nobleza hay en el gesto de retirarse cuando ya no le queda más a uno... Sabina, que hace años bromeaba con la idea de envejecer sin dignidad, se va por la puerta grande, aclamadísimo. Lleno de achaques, tal vez, pero con la decencia por bandera y el traje impoluto.

Habían pasado apenas diez minutos del horario anunciado y el Estadio era una caldera. Bombín en la mano, saludo taurino, americana azul, ribete grana: la última noche de Joaquín Sabina sobre un escenario. Cómo explicar aquí lo que eso significa para algunos... Para empezar, Yo me bajo en Atocha. ¿Cuándo, si no, iba a ser el día de las concesiones?

Hola y adiós, la larga gira que le ha llevado por Latinoamérica y España, desembocaba en Madrid, y Sabina quiso dejar claro desde el inicio que esta vez sí, era la definitiva. "Esta noche ya se llama solo adiós", apuntó. Eso sí, "un adiós enormemente agradecido" por la acogida que, a lo largo de su trayectoria, el público ha dado a sus canciones. "Han crecido y viajado, y de un modo misterioso se han ido colando en la memoria sentimental de varias generaciones. Gracias".