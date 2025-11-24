Muere Jimmy Cliff, el precursor de Bob Marley que puso el 'reggae' en el mapa internacional

Jimmy Cliff, el músico jamaicano pionero en hacer del reggae un fenómeno internacional, ha muerto este lunes a los 81 años, según informa The Guardian.

Su esposa, Latifa Chambers, ha comunicado la noticia en Instagram con el siguiente mensaje: "Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha fallecido a causa de una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, por favor, sabed que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos".

Jimmy Cliff, nombre artístico de James Chambers (St. James, Jamaica, 1944), fue una figura fundamental en la internacionalización del reggae. Popularizó el género con clásicos como “Many Rivers to Cross”, “You Can Get It If You Really Want”, “The Harder They Come” y “Reggae Night”. Además de su rol como músico, protagonizó la película The Harder They Come, obra clave que llevó el reggae al público global.

Jimmy Cliff fue un verdadero precursor para la mayor estrella en la historia de este género, Bob Marley. Cliff ya era una figura consolidada en la escena de Kingston cuando, a principios de los años sesenta, ayudó a que Marley grabara sus primeras canciones, presentándolo ante el productor Leslie Kong, lo que facilitó el debut discográfico de The Wailers.

Antes de que Marley alcanzara fama internacional, Cliff ya había abierto el camino exportando el reggae fuera de Jamaica, siendo el primer artista del país en lograr notoriedad en Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Aunque sus carreras se cruzaron y en ocasiones rivalizaron, Jimmy Cliff reconocía la popularidad de Marley pero reivindicaba su propio rol pionero como el primero en abrir puertas y dar visibilidad mundial al género musical jamaicano.

A lo largo de su carrera, Cliff fue reconocido con múltiples distinciones. Obtuvo el prestigioso Order of Merit de Jamaica y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2010, posicionándose como una de las mayores leyendas del reggae. También ganó el Grammy al Mejor Álbum de Reggae por Cliff Hanger.

Jimmy Cliff colaboró con artistas internacionales y bandas como Kool & the Gang, y su música fue versionada por figuras de gran renombre. Además, era padre de la actriz y cantante Nabiyah Be, que participó en la película Black Panther (2018)