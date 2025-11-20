El ciclo Viena en Madrid celebra su 5.ª temporada con siete conciertos dedicados a la tradición musical europea

El ciclo Viena en Madrid alcanza su 5.ª temporada con una propuesta que se desarrollará entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 en el Auditorio Nacional de Música. La iniciativa reúne a formaciones internacionales, miembros de la Filarmónica de Viena y solistas de trayectoria reconocida, con el propósito de acercar al público madrileño la herencia musical vienesa y su influencia en la música universal.

El lema de esta edición, "Grandes conciertos, grandes maestros para un gran público", sintetiza el espíritu de un ciclo que ha consolidado su identidad a través de la excelencia interpretativa. Desde su creación, Viena en Madrid ha buscado ser un punto de encuentro entre intérpretes europeos y el público español, ofreciendo repertorios que viajan desde la música de cámara hasta la gran sinfonía.

El ciclo se inaugurará el 25 de noviembre con un concierto dedicado a dos figuras centrales del repertorio vienés: Johann Strauss II, considerado el referente del vals, y Fritz Kreisler, violinista y compositor cuya obra contribuyó a definir la elegancia del Romanticismo musical.

En esta primera velada participará la Győr Philharmonic Orchestra, dirigida por el maestro austriaco Martin Sieghart, junto a la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas y el violinista búlgaro Mario Hossen.

El programa recorrerá las páginas más representativas de ambos compositores, que marcaron la identidad sonora de la Viena del siglo XIX.

El segundo concierto se celebrará el 29 de noviembre e introducirá la figura de Niccolò Paganini a través del Paganini Ensemble Viena, conjunto fundado en 2019 y dirigido por Mario Hossen. Su formación —violín, viola, violonchelo y guitarra— recupera un tipo de sonoridad propio del Romanticismo italiano, rara vez escuchado en los escenarios contemporáneos.

El grupo interpretará los cuartetos con guitarra del compositor genovés, un repertorio que combina virtuosismo instrumental con lirismo expresivo.

El 3 de enero de 2026, el Philharmonic Ensemble, integrado en exclusiva por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena, regresará a Madrid para ofrecer una nueva edición de su tradicional Concierto de Año Nuevo. El programa incluirá valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss, con piezas como Voces de primavera, El Danubio azul y la Marcha Radetzky. Esta actuación, cercana en fechas a la gala que la Filarmónica ofrece en el Musikverein de Viena, forma parte ya de la tradición invernal de este ciclo madrileño.

Un día después, el 4 de enero, se celebrará una sesión matinal dirigida al público joven y familiar. El objetivo de esta iniciativa es acercar la experiencia del Concierto de Año Nuevo a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años mediante precios especiales y un formato adaptado a nuevas audiencias.

La programación continuará el 6 de febrero con un recital de quinteto de viento con piano, protagonizado por miembros de la Filarmónica de Viena encabezados por la fagotista Sophie Dervaux. El programa incluirá obras de Mozart, Beethoven, Saint-Saëns y Poulenc, compositores que exploraron las posibilidades tímbricas del viento y el diálogo con el piano. Esta actuación se enmarca dentro del interés del ciclo por incorporar formatos camerísticos que complementen las grandes formaciones orquestales.

El 21 de febrero será el turno del conjunto austriaco Barucco y el Barucco Vokalensemble, con una propuesta de carácter coral e instrumental centrada en la espiritualidad y la introspección. El programa estará compuesto por el Da pacem Domine de Arvo Pärt, el Immortal Bach de Knut Nystedt y el Réquiem KV 626 de Mozart en la versión de Franz Xaver Süssmayr.

La joven soprano austriaca Miriam Kutrowatz, figura emergente del panorama centroeuropeo, participará como solista. La selección del repertorio plantea un recorrido desde la música contemporánea de raíz sacra hasta una de las últimas y más célebres composiciones de Mozart.

El recorrido musical culminará el 14 de mayo con una velada sinfónica protagonizada por la Orquesta Filarmónica Nacional de Armenia, bajo la batuta de Eduard Topchjan, y con la participación del violinista Sergey Khachatryan. La propuesta reúne obras de Brahms, Kachaturián y Chaikovski, un programa que enlaza la tradición centroeuropea con la música del Cáucaso.

El concierto se inicia con el Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77, de Brahms. La interpretación de Khachatryan plantea un diálogo continuo entre el solista y la orquesta, con una escritura que alterna pasajes de gran desarrollo melódico y secciones de carácter orquestal.

En la segunda parte será el turno de la música armenia con la Suite Gayaneh de Aram Kachaturián, compuesta a partir de su ballet homónimo. La obra combina temas de raíz popular y secciones de marcado ritmo, entre ellas el Adagio y la conocida Danza del sable.

El broche final del ciclo lo pone Francesca da Rimini, op. 32, de Chaikovski, poema sinfónico inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La partitura describe el episodio de Francesca y Paolo mediante una estructura narrativa y contrastes orquestales que reflejan la intensidad dramática del relato.