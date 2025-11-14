'Orlando furioso', la obra maestra de Vivaldi, llega al Teatro Campoamor de Oviedo

De gran acontecimiento cabe calificar la presencia en el cartellone del Teatro Campoamor de Oviedo de la ópera Orlando Furioso de Vivaldi, estrenada en Venecia en 1727. Un dramma per musica con libreto de Grazio Braccioli inspirado en la obra cumbre de la literatura caballeresca que hunde sus raíces en la Edad Media, Orlando furioso (1532) de Ludovico Ariosto.

Esta ópera está considerada como la obra maestra de Vivaldi por su fuerza musical y rigor dramático. La historia de amores, celos, magia y locura que nos narra inspiró innumerables óperas desde Lully hasta Händel y Haydn.

Los especialistas han destacado entre sus principales valores y aportaciones la importancia de los tutti, el éxtasis contemplativo de los movimientos lentos o el tratamiento instrumental de la voz. Hay que apuntar también el figuralismo heredero del madrigal, el gusto por los contrastes de tempo, tonalidad e instrumentación.

Por supuesto, se incorporan los "affetti", movimientos del alma; y las vocalizaciones sobre palabras clave. En definitiva, un belcantismo propio del XVIII, que alcanzaría su plenitud con Haendel y Mozart. Y ya sabemos que las repeticiones en las arias da capo eran variadas por los mismos cantantes. Son aspectos que brillan sobremanera en esta partitura.

Los estudios e investigaciones más recientes han puesto de relieve que, sin dejar de ser él mismo, sin perder su característica personalidad, Vivaldi tenía también cosas que decir en el ámbito teatral, al que aportó, curiosamente, siendo como era en un principio –y por eso se lo conoce hoy fundamentalmente– un creador instrumental, rasgos importantes y definidores que impulsaron y actualizaron el género.

Un momento de 'Orlando furioso', de Vivaldi. Foto: Michel Crosera

Se construiría pronto un estilo personal. Remo Giazotto resume muy bien en su libro sobre el autor (Mursia Editore. Milán, 1984) lo que define al Vivaldi operista, que nunca, evidentemente, puede entenderse sin el Vivaldi instrumental.

Esto último aporta a su lenguaje lírico una notable potencia y relieve, con el espléndido trabajo en las introducciones, con el subyugante arco melódico de los adagios (sobre todo en las arias de ritmo lento y reflexivo), el uso staccato y nervioso del ritmo, muchas veces ostinato, en los allegros de las arias de bravura o de tempesta.

A todo ello hay que sumar el valor descriptivo de ciertos pasajes alusivos y la importancia concedida a los ripieni, con presencia de todo el efectivo orquestal, en secciones intercaladas en mitad de un aria y entre recitativo y recitativo. Y la incorporación a las arias de elementos que las hacen integrarse en un todo fluido y progresivo.

Un equipo de voces bien adiestradas y especializadas hará frente a la nada fácil escritura. La tremebunda aria de la locura del segundo acto, mezcla de recitativos, ariosos y partes cantabile (Ho cento vanni), expresión de la confusión mental del héroe, es un buen ejemplo. Será interpretada por la mezzo chilena Evelyn Ramírez, de excelente encarnadura vocal pese a un cierto toque excesivamente nasal. La acompañan algunos especialistas en la literatura barroca como la soprano ligera Jone Martínez (Angelica), refinada y severa.

Anotamos también el nombre del flexible barítono César San Martín (Astolfo). En el foso, junto a la Oviedo Filarmonía, un hombre de la tierra, Aarón Zapico, siempre inquieto y descubridor. Se trata de una coproducción, dirigida en lo escénico por Fabio Ceresa, con la Fondazione Teatro La Fenice y el Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Las representaciones tendrán lugar los días 14, 16, 19 y 22 de noviembre.