Pedro Sánchez dice que se reservó una hora entera para 'Lux' de Rosalía: "Me lo he escuchado del tirón"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que el nuevo disco de Rosalía, Lux, le ha parecido una maravilla y ha reconocido que aunque no suele consumir discos enteros, este lo ha escuchado "del tirón".

"Me ha parecido una maravilla. Realmente algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado que ahora en los discos no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos, tres. Un poco lo que te dé tiempo y en este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón (...)".



"Ahora soy más de escuchar canciones sueltas también por una falta de tiempo, pero como había leído no sé dónde que este disco había que escucharlo del tirón, me reservé una hora para escuchar el disco de Rosalía", ha señalado el presidente en su visita al programa Generación Ya, de Radio 3.

Además, Sánchez ha explicado que aunque le han gustado todas las canciones hay una que recomendará en especial en su cuenta de TikTok este fin de semana.



El jefe del Ejecutivo ha explicado también que ha escuchado el nuevo álbum de la artista catalana en 'streaming' y no la versión en físico, que cuenta con tres canciones inéditas: Focu ranni, Jeanne y Novia robot.

Igualmente, se ha declarado oyente "muy habitual" de Radio 3 y ha asegurado que desde que estaba en la oposición consume muchos de los programas. En Generación ya ha precisado que, aunque es "más de mujeres cantantes que de hombres cantantes" -como Sharon Van Etten- , le gusta Destroyer o la banda Cala Vento.



También ha recordado uno de los conciertos más "míticos" que recuerda: el de Guns N' Roses en el Estadio Vicente Calderón cuando tenía 15 años.

Por otro lado, Sánchez ha reconocido que echa de menos asistir a festivales y ha bromeado explicando que cuando deje las responsabilidades políticas "dentro de muchos años", volverá a ir.

"La pena es que ahora no puedo ir a muchos festivales de música. Pero eso es algo que, cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años, volveré a retomar. Volveré a retomar los festivales porque me parece que es otra forma de disfrutar la música", ha apuntado.

Así, ha asegurado que tiene pendiente asistir al Festival Sónar de Barcelona, que este verano ha sido una de las citas musicales que ha sufrido las cancelaciones de 28 artistas que alegaban que el festival estaba vinculado al fondo estadounidense KKR.