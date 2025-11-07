El cantante Bad Bunny. Foto: Europa Press / Ramon ''Tonito'' Zayas

Música

Bad Bunny competirá por el Grammy al álbum del año y es el cantante en español más nominado

Kendrick Lamar acumula el mayor número de nominaciones, entre ellas al máximo galardón, al que también concurrirán Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Justin Bieber, entre otros.

El exitoso álbum DeBí TiRAR MáS FOTos de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, Mayhem de Lady Gaga y GNX de Kendrick Lamar han obtenido una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año. Un apartado que comparten con Swag de Justin Bieber; Man's Best Friend de Sabrina Carpenter; Chromakopia, de Tyler, the Creator; Mutt de Leon Thomas, y Let God Sort Em Up de Clipse.

Bad Bunny acumula un total de seis nominaciones: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global y portada. Se convierte así en el artista en español con mayor número de candidaturas.

Abracadabra, de Lady Gaga; Manchild, de Sabrina Carpenter; Luther, de Kendrick Lamar; Apt., de Bruno Mars y la coreana Rosé; Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny; The Subway, de Chappell Roan, Wildflower, de Chappell Roan y Anxiety, de Doechii optarán al Grammy a mejor grabación del año.

Crítica de 'Lux': Rosalía se eleva como icono mundial con una monumental Torre de Babel pop

En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Raw Alejandro, por Cosa nuestra; Andrés Cepeda, por Bogotá Delux; Karol G, por Tropicoqueta; Natalia Lafourcade por Cancionera, y Alejandro Sanz con ¿Y ahora qué?.

Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny, J Balvin, por Mixteip; Sagrado Feid, por FERXXO VOL X; Nicki Nicole, por Naiki; Trueno, por EUB DELUXE y Yandel, por SINFÓNICO (en vivo).

La británica Lola Young, Lyan Thomas, The Maryas, Olivia Dean, Katseye, Addison Rae, Sombr y Alex Warren aspirarán al Grammy a mejor artista nuevo.

En la categoría de mejor álbum de rock alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ASTROPICAL; Paco Hermoso, por PAPOTA CA7RIEL; Los Wizzars, por ALGORHYTHM, y Fito Páez por Novela.

Al mejor álbum de música mexicana aspiran por Mala Mía Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con Y lo que viene. Completan la lista Paola Jara, por Sin rodeos; Carín León por Palabra de To's (Seca) y Bobby Pulido por Bobby Pulido & Friends.

Fotografías, de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; Raíces, de Gloria Estefan; Clásicos 1.0, del Grupo Niche; Bingo, de Alain Pérez, y Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, de Gilberto Santa Rosa optarán al mejor álbum latino tropical.

En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena vista social club, y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a un Grammy en la categoría de compendio clásico y mejor interpretación coral.