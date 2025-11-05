El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', se filtra en redes sociales a pocos días de su publicación oficial

El nuevo disco de Rosalía, Lux, se ha filtrado por parte de varias personas en redes sociales, dos días antes de su publicación oficial, el 7 de noviembre.

Pese al hermetismo que ha rodeado todo el proyecto, esta filtración llega solo unas horas después de que en la propia plataforma de Spotify apareciera activa durante solo unos minutos la escucha de un segundo tema del álbum titulado Reliquia, luego retirada.

Aunque desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

La filtración llega tras una concatenación de infortunios relacionados con el cuarto disco de la cantante catalana.

Ya en agosto la edición española de la revista Elle hubo de retractarse tras publicar una primera versión de una entrevista en exclusiva con Rosalía en la que revelaba que su nuevo álbum se publicaría en noviembre, como finalmente se confirmó.

Fue en un encuentro virtual hace solo unas semanas que la catalana montó para revelar a sus seguidores la portada y fecha de lanzamiento, arropado por las pantallas de la plaza de Callao en Madrid y de Times Square en Nueva York.

Sin embargo algo falló también en esa ocasión y el acto en EE.UU. terminó desvelando antes de tiempo la información.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, Berghain, junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

El próximo lunes 10 de noviembre, la cantante aparecerá en el programa de RTVE La Revuelta.