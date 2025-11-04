Se publica por error durante unos minutos 'Reliquia', un segundo tema de'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

Reliquia, un segundo tema de Rosalía extraído de su disco Lux, ha sido publicado este martes por sorpresa a causa de un error, por lo que solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos.

El error, reconocido por la propia discográfica, ha llegado desde la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que la artista española tiene su contrato.

En realidad, el lanzamiento estaba previsto para esta misma semana, antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

De momento se desconoce el día que Reliquia verá definitivamente la luz.

El pasado lunes Rosalía estrenó el primer tema del que será su próximo disco, Berghain, en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

La canción, que alude en su título a una de las discotecas más famosas de Berlín y lugar de peregrinación para los amantes de la electrónica experimental, pero en realidad en la misma predominan los arreglos de cuerda y la presencia de un coro que apoya a la artista reforzando el tono místico de la composición.

En el videoclip, estrenado a través de Youtube, Rosalía entra en el que parece ser su piso. A oscuras, avanza por los pasillos y al descorrer las cortinas, se descubre la presencia de decenas de violinistas que la acompañan por toda la casa en sus tareas cotidianas.

Es entonces, mientras simula planchar una prenda y someterse a un electrocardiograma, cuando emprende su catártico canto lírico en alemán, en un ejercicio musical que recuerda a los oratorios o cantatas, composiciones religiosas que eran interpretadas por solistas, orquesta y coro.