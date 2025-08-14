Taylor Swift lanzará en octubre su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl', inspirado en su multimillonaria gira

Taylor Swift publicará su álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour y el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a la nueva diva pop Sabrina Carpenter.



"Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo", dijo la cantante en una aparición en el podcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.



"Este álbum trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante", ahondó la cantante quien también aseguró que a diferencia de su último disco The Tortured Poets Department, este álbum estará lleno de "melodías infecciosas" que describen las memorias "vívidas y nítidas" de dicha experiencia.

Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance de New Heights, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material.



El miércoles 13, la cantante reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una "nueva era" en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.



La portada, en la que aparece Swift dentro de una bañera y con un traje brillante, representa cómo terminaba sus días después de cada concierto de The Eras Tour, una maratónica presentación de más de tres horas en la repasaba toda su trayectoria, según explicó.



"Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum The Life of a Showgirl. A la venta el 3 de octubre", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

El disco fue grabado durante la gira, mientras Swift ofrecía actuaciones en Europa. Solo incluye una colaboración, con Sabrina Carpenter, en el tema que da nombre al álbum y otros títulos que forman parte del proyecto son Elizabeth Taylor, Father Figure y Actually Romantic.



Swift es productora del álbum junto a sus "mentores" Max Martin y Shellback con quienes trabajó para su álbum Red y canciones como Shake It Off, Blank Space o Wildest Dream.



Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara The Tortured Poets Department, un proyecto de más de 30 canciones que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Swift anunciara su próximo disco, Spotify instaló vallas publicitarias en todo el país con el código de una lista de reproducción titulada And, baby, that's show business for you.



Seguidores de la cantante, conocidos como swifties, han comenzado a especular que las 22 canciones que componen dicha lista esconden sorpresas y pistas sobre lo que se puede esperar de 'The Life of a Showgirl', algo a lo que la autora de 'Blank Space' tiene acostumbrado a su público.

The Life of a Showgirl es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour, que finalizó oficialmente en diciembre de 2024 y se consagró como la más lucrativa de la historia de la música: reunió a más de 151 conciertos y superó los 2. 000 millones de dólares en recaudación por venta de entradas.

Más allá de los récords financieros, el impacto de la gira es tal que en ciudades como Los Ángeles o Madrid se generaron millones en ganancias relacionadas con hostelería, turismo y servicios, demostrando una capacidad de impacto económico sin precedentes para una artista pop.

La primera etapa solo en Estados Unidos aportó estimadamente 5. 700 millones de dólares a la economía, y sus conciertos congregaron multitudes tanto de fans como de personalidades destacadas, reafirmando el papel de Swift como fenómeno cultural y económico global.

Aunque el fenómeno swiftie trasciende la música en vivo. A lo largo de 2024 y 2025, la cantante se ha consagrado como la artista más escuchada del planeta por segundo año consecutivo, alcanzando más de 26,600 millones de reproducciones en Spotify, superando a figuras globales como The Weeknd, Bad Bunny o Drake; incluso su álbum reciente The Tortured Poets Department: The Anthology ha sido el más reproducido del año a nivel global.

En Spotify, Swift lidera con más de 82 millones de oyentes mensuales, encabezando los rankings mundiales de streaming y consolidando su dominio sobre la industria musical digital en 2025.

Así, The Life of a Showgirl llega precedido por el mayor fenómeno musical, económico y social de los últimos años, reafirmando a la artista como referente global y símbolo de la evolución contemporánea de la música pop.