Taylor Swift anuncia su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl': el duodécimo de su carrera

La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará The Life of a Showgirl.

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacía efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.

En el video publicado en las redes sociales, Swift, de 35 años, aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason.

En el vídeo se ve cómo la cantante saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuándo lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de New Heights, como se titula el podcast de su novio Travis.

The Life of a Showgirl es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour, que finalizó oficialmente en diciembre de 2024 y se consagró como la más lucrativa de la historia de la música: reunió a más de 151 conciertos y superó los 2. 000 millones de dólares en recaudación por venta de entradas.

Más allá de los récords financieros, el impacto de la gira es tal que en ciudades como Los Ángeles o Madrid se generaron millones en ganancias relacionadas con hostelería, turismo y servicios, demostrando una capacidad de impacto económico sin precedentes para una artista pop.

La primera etapa solo en Estados Unidos aportó estimadamente 5. 700 millones de dólares a la economía, y sus conciertos congregaron multitudes tanto de fans como de personalidades destacadas, reafirmando el papel de Swift como fenómeno cultural y económico global.

Aunque el fenómeno swiftie trasciende la música en vivo. A lo largo de 2024 y 2025, la cantante se ha consagrado como la artista más escuchada del planeta por segundo año consecutivo, alcanzando más de 26,600 millones de reproducciones en Spotify, superando a figuras globales como The Weeknd, Bad Bunny o Drake; incluso su álbum reciente The Tortured Poets Department: The Anthology ha sido el más reproducido del año a nivel global.

En Spotify, Swift lidera con más de 82 millones de oyentes mensuales, encabezando los rankings mundiales de streaming y consolidando su dominio sobre la industria musical digital en 2025.

Así, The Life of a Showgirl llega precedido por el mayor fenómeno musical, económico y social de los últimos años, reafirmando a la artista como referente global y símbolo de la evolución contemporánea de la música pop.