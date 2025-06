Muere Brian Wilson, vocalista y fundador de The Beach Boys, a los 82 años

Brian Wilson, músico, compositor y productor estadounidense y miembro fundador del grupo The Beach Boys, ha fallecido este miércoles a los 82 años, según ha informado su familia a través de su perfil de Facebook. A comienzos de 2024 se anunció que padecía de una enfermedad neurocognitiva con síntomas similares a la demencia.

Nacido en la localidad californiana de Inglewood, Wilson formó la banda por la que más tarde saltaría a la fama siendo un adolescente junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo del instituto Al Jardine.

La primera canción del grupo, que en aquel momento se llamaba The Pendletones, fue Surfin, publicada por Candix Records. El sello fue el responsable del cambio de nombre de la banda, rebautizándolos como The Beach Boys sin el permiso previo de sus miembros.

Un año después, The Beach Boys firmó con Capitol el lanzamiento de su álbum debut Surfin' Safari. En 1963 la banda publicó tres discos: Surfin' U.S.A., Surfer Girl y Little Deuce Coupe. El sencillo Surfin' U.S.A. fue entonces el primer sencillo del grupo en llegar al Top 10 de los Estados Unidos. Para entonces, Wilson había comenzado ya a trabajar como productor para otros músicos, entre ellos Jan and Dean, The Castellas, Donna Loren y Sharon Marie.

Poco después, en 1964, Brian Wilson dejó de girar con la banda después de sufrir un ataque de pánico provocado por un exceso de compromisos en la agenda de la banda. Se centró entonces en su labor como productor, comenzando a definir los cimientos de lo que más tarde sería el álbum experimental de The Beach Boys Pet Sounds. En el momento de su publicación, fue considerado un fracaso tanto comercial como de crítica. Sin embargo, en 2004 fue incluido en el Registro de Grabaciones de la Biblioteca Nacional del Congreso estadounidense debido a su "importancia cultural, histórica y estética".

Tras la cancelación en 1967 del siguiente álbum de The Beach Boys planeado por Wilson, Smile, debido a varios percances y continuos retrasos, el compositor dejó de participar en la toma de decisiones de la banda. En 1968 ingresó en un hospital psiquiátrico. En los años 70 volvió a trabajar con el grupo, pese a sus problemas con las drogas y el alcoholismo.

La salud mental de Wilson sufrió un deterioro progresivo desde entonces. Convencido por su familia, recibió las atenciones de un controvertido psicólogo llamado Eugene Landy, cuya relación con el productor sería tratada en la película biográfica Love & Mercy, con Paul Dano como Wilson.

The Beach Boys volvería a las andadas con la publicación del álbum Love You en 1977. No obstante, la creciente influencia de Landy en las decisiones de Wilson hicieron que este último se separara de la banda para recibir "un tratamiento intensivo" y, más tarde, publicara su álbum debut en solitario en 1982. Diez años después, la familia Wilson, encabezada por el hermano de Brian y también miembro de The Beach Boys, Carl, emprendieron acciones legales contra el psicólogo que provocaron que se le retirara su licencia profesional, consiguiendo además imponer una orden de alejamiento que impedía que se acercara a su antiguo paciente.

Brian Wilson siguió publicando trabajo en solitario en el nuevo milenio. Su último álbum, No Pier Pressure, se lanzó en 2015. Al año siguiente publicó sus memorias.