Jarchas medievales, psicodelia andalusí: David Montañés publica el disco 'Aljamía'

David Montañés (Almería, 1983), rara avis ajena a modas musicales, iba caminando por la onubense sierra de Aracena y leyendo jarchas cuando sintió que una de ellas le "llamaba", y el ritmo de sus propios pasos le incitó a improvisar una melodía con aquellos versos: "¡Albo día, este día, día de l’ansara haqqá!..." ("Amanece el día, este día, día del solsticio de verano"...).

Con esta revelación prendió la mecha de su nuevo proyecto discográfico, Aljamía (El Volcán Música). En él convierte en canciones de nuevo cuño varias de aquellas estrofas populares escritas entre los siglos IX y XIV en lengua romance andalusí, evolución del latín vulgar con elementos del árabe y, en menor medida, del hebreo, como muestran estos versos: "¿Ké fareyo o ké serád de mibi? ¡Habibi ("amado" en árabe), non te tolgas ("separes" en hebreo) de mibi!". Este "pianista, compositor, estudiante de poesía y cantor" ya buceó en la música tradicional andaluza en su anterior álbum, Juerga y vino.

En Aljamía no trata de recrear la música popular de Al-Ándalus, sino que ha compuesto libremente piezas contemporáneas que transitan entre el pianismo de Falla, la electrónica y, eso sí, cierto aroma andalusí por su cercanía al flamenco y a la música árabe. "La música popular no se transcribía hasta muy entrada la Edad Media, y además muchos documentos de Al-Ándalus desaparecieron. No sabemos bien cómo sonaba, pero podemos intuirlo fijándonos en la música del norte de África o en la que se hacía en la corte de Alfonso X, donde la mitad de la orquesta estaba compuesta por cristianos, la otra mitad por árabes y un judío", señala el músico y profesor de conservatorio afincado en Granada.

En el disco participan haciendo coros Jota, de Los Planetas, y Antonio Arias, de Lagartija Nick, dos grupos con los que Montañés ha colaborado asiduamente, aunque su mano derecha ha sido Alonso Díaz Carmona, de Napoleón Solo. También participa Moncho Rodríguez, de Fandila, y, "como no podía ser de otro modo en un disco de jarchas", hay varias voces femeninas, entre ellas la de Yasmin Abdelhadi, cantante cisjordana residente en la capital nazarí.

Montañés usa etiquetas como etnotrance, protoflamenco, psicodelia mozárabe y alquimia lírica para referirse a su nuevo disco. "En la sonoridad de las palabras, en la prosodia y en los pies métricos hay mucho mensaje escondido", opina el compositor. "Si dejas hablar al verso, este te habla. Es algo que encuentras en muchos poetas. Por ejemplo, en los versos de Lorca se nota que también era músico, y por eso se ha musicado tanto".

Montañés se ha basado en antologías de jarchas realizadas por los arabistas Emilio García Gómez y José María Solà-Solé, dos de los mayores especialistas en la literatura de Al-Ándalus, y gracias al índice fonético de una de esas antologías pudo descifrar su pronunciación. Además de las jarchas, en algunos casos también incorpora la traducción al español de las moaxajas que las precedían, composiciones poéticas más largas escritas en árabe o hebreo, que eran las dos lenguas cultas de la época.