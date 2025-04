Leire Martínez, sobre su ruptura con La Oreja de Van Gogh: "Hay una verdad que no se va a saber nunca"

Fue la primera canción que Leire Martínez (Rentería, 1979) escribió al abandonar La Oreja de Van Gogh. "Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez", canta la guipuzcoana en Mi nombre single que publica el viernes 11 de abril como adelanto de su primer disco en solitario. También fue la canción que menos le costó escribir, asegura la artista a El Cultural.

En octubre de 2024, la banda anunció la marcha de Leire como vocalista en un comunicado unilateral, que ponía fin a esa intensa relación de 17 años al frente de una de las bandas pop más queridas (y manoseadas) del país por "entender el grupo de maneras distintas". Seis meses después de esa abrupta salida, y con inminentes rumores de un posible regreso de Amaia Montero a los mandos de la banda, Martínez publica el primer bocado de un álbum que prevé publicar antes de acabar el año.

Una canción muy explícita, que se mueve entre lo terapéutico y la autodefensa, en la que Martínez decide, por primera vez, ser ella quien cuente su propia historia. ¿El resto de canciones del disco van a girar también en torno a la banda? "Rotundamente no", explica la cantante. "Habrá quien le parezca que todas las canciones hablan del grupo, pero hablan también de mi hijo, de mi pareja. No todo tiene que ver con el grupo, pero para mí la más significativa esta y con ella quiero cerrar un capítulo".

Pregunta. ¿Se sintió presionada a comenzar esta carrera en solitario tras la ruptura o surgió natural?

Respuesta. No he sentido ninguna presión, ha sido totalmente voluntario. Me ha ayudado poner el foco en seguir adelante, querer seguir contando historias. Me ha ayudado también a transitarlo de otra manera, porque he estado centrada en otras cosas y no tanto en todo el ruido.

P. ¿Cómo ha sido componer para usted por primera vez?

R. Al principio ha sido conectada a la inseguridad, a el: ¿seré capaz? Y según he ido escribiendo, me he dado cuenta de que sí, que soy capaz. Y todo ha fluido mejor, porque me he relajado. Siempre pasa que cuando confías en ti o cuando dejas un poco de lado los miedos y esas inseguridades, todo es más fácil.

P. ¿En este nuevo proyecto vamos a ver a una Leire distinta a la que vimos con La Oreja de Van Gogh?

R. Soy la misma. Es una continuación. Es la Leire de aquí y de ahora, pero no difiere de la de hace seis meses o un año. Es la evolución natural de una persona, el crecimiento natural. Es verdad que ahora lo que escribo lo escribo yo, claro que va a haber diferencias porque a la hora de escribir canciones cada artista tiene un trazo, una forma de escribir, una forma de expresarse. Y ahí ya la gente opinará y estoy abierta a ello.

P. En su primera canción, Mi nombre, aborda de forma muy directa la ruptura con el grupo. ¿Le ha resultado fácil mostrarse vulnerable sobre este tema, del que todo el mundo parece tener una opinión?

R. No me da miedo la vulnerabilidad. No me avergüenzo. Todos somos vulnerables, lo reconozcamos o no. A mí no me da miedo reconocerlo. En los procesos y en las rupturas de las relaciones no todo es bonito y no lo he pasado bien. Esta canción habla de lo que habla y voy a ser coherente conmigo misma. No me desdigo de nada de lo que he dicho en esa canción porque lo he sentido así y lo siento. Ahora mismo no estoy en el mismo momento en el que estaba cuando la escribí porque el tiempo pasa. Y quizá la intensidad es otra.

»La canción no es una vendetta, es hablar de cómo me sentía yo en ese momento. Y además, seamos honestos, sabía que al iniciar la promoción de mi nuevo proyecto, al margen de que el single lo sacara hablando de los niños de África, se me iba a preguntar por lo que se me iba a preguntar. Por lo tanto, he preferido que la carta de presentación sea una canción en la que yo también hablo de lo que se me va a preguntar, porque para mí esta canción sí que tiene el objetivo de cerrar este capítulo.

P. Canta en la canción: "Dame tiempo para demostrar que nunca fui tuya". ¿Siente que tiene que seguir demostrando al público o al grupo su lugar después de casi dos décadas?

R. Nadie pertenece a nadie y todos tenemos derecho a ser nosotros mismos en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Entiendo y comprendo que cuando formas parte de un grupo, las particularidades del individuo hay que dejarlas un poco a un lado. Aunque si yo no hubiera creído en la filosofía general del grupo, no hubiera podido convivir en el grupo nunca.

»Yo he creído y formado parte de esa filosofía del grupo, porque yo también soy eso. Lo que pasa es que las personas evolucionamos, todos no solo yo, y en una relación de grupo, además de haber una relación personal hay un extra que es la relación laboral y en esto afectan muchos factores externos que tienen que ver con la empresa, con el negocio, nuestras familias. Y en la vida te pasan cosas que te hacen modificar tus prioridades y tus necesidades. En base a eso, las personas nos vamos recolocando en otros lugares y a veces estos lugares están más cerca o más lejos y ya está.

P. ¿Hablar en términos de negocio y empresa sobre algo aparentemente más puro como hacer canciones, formar un grupo, no es un poco decepcionante?

R. Pero es realista. Porque el arte es arte, pero también es negocio y hace mucho que parece que es más negocio que arte. Digo parece porque esto es un tema muy personal de cada uno y de cómo cada uno viva su su profesión. El dinero es lo que mueve el mundo y lo mueve hasta límites insospechados. La vida, desgraciadamente, parece que no vale más que el dinero. Imagina lo importante que es en una carrera, puedes decidir hacer lo que sea en tu vida, pero puedes hacerlo sin ganar millones o ganando millones.

»Yo no tengo aspiraciones y nunca he tenido aspiraciones sobre cuánto quería ganar. Yo quería cantar y quiero seguir cantando, pero no sé cómo van a ir las cosas ahora. Me da igual, aun así quiero sacar un disco, quiero hacer canciones. Luego, a la gente le gustará o no. Me irá mejor o peor. Eso ya forma parte del negocio. Pero yo voy a seguir haciendo canciones porque me apetece hacerlo y eso va a seguir siendo orgánico. Pero si además puedo ganar dinero con ello y vivir bien, no voy a ser hipócrita. Vivimos en un sistema capitalista donde ya no aceptamos menos de lo que nos hemos acostumbrado. Creo que es más realista. Y hay que saber hablar de las cosas tal y como son. Sin vergüenza. No pasa nada. No estamos engañando a nadie.

Vídeo | Leire Martínez, exvocalista de LODVG: "A mí se me ha llamado puta, estúpida..., pero yo no soy víctima de nada" Edición: Jose Verdugo

P. ¿Qué le ha inspirado más en este disco, la necesidad de contar su versión de lo que ha pasado o una necesidad de liberación y empezar de cero?

R. Para mí ha sido un ejercicio de liberación. Porque había cosas que yo nunca había dicho y he necesitado decirlas. Con todo lo que eso conlleva. Porque cuando tomé la decisión de que esto fuese el single, he tenido que hacer un ejercicio de aceptar que la gente lo iba a leer y lo iba a escuchar y sé a lo que me expongo, pero necesitaba hacerlo.

P. Canta también en la canción: "¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes?". ¿Hay una verdad que el público todavía no sepa?

R. Muchas seguramente. Por mi parte, por la de ellos. La gente también tiene que aceptar que nunca se va a saber todo, porque tampoco se tiene por qué saber. Las personas no somos de dominio público, somos de cada uno de nosotros y todos tenemos derecho a guardarnos lo que queramos. Eso es lícito y hay que saber entenderlo. No todo vale. Nunca se va a saber todo y no pasa nada. Yo no tengo inconveniente en hablar de cómo lo he vivido, pero los demás son libres de decidir hacer lo que consideren.

»Y de lo que se sepa habrá cosas que son verdad o no, porque hoy en día la información ya nos ha demostrado que ni siquiera importa si es verdad. Por lo tanto, nunca se sabrá la verdad, porque hay cosas que se saben que no son verdad.

P. Desde el anuncio de su marcha ha recibido muchísimo apoyo por parte de los fans, pero también hay un fandom más destructivo, que busca la confrontación entre Amaia Montero y usted. ¿Cómo le afecta esto?

R. No me gustaría que lo que hacen unos pocos al final acabe empañando la generalidad, porque no es justo. A mí, en general, siempre me han tratado bien. No tengo queja ninguna. A mí la gente que ha seguido estando al lado del grupo, que es la gente con la que yo he tratado, me han tratado muy bien. Estoy súper agradecida con todo el cariño que estoy recibiendo y lo voy a estar siempre. Hay otra gente que decide centrar su energía en el dolor, pero eso no me compete a mí. Eso no lo voy a poder controlar nunca, pero no me gustan las faltas de respeto. A mí me han llamado puta, estúpida, de todo estos últimos días. Claro que lo veo, pero ¿qué valor le puedo dar a eso? Ninguno.

P. ¿Le molesta que le hayan encasillado en el papel de víctima?

R. Es que yo no soy víctima. Las cosas pasan en la vida, la gente es la que me coloca en ese lugar, pero yo no soy víctima de nada.