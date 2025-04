Jennifer López anuncia gira española este verano: estas son las ciudades y fechas de los conciertos

La célebre estrella del pop latino Jennifer López ha anunciado este lunes su próxima gira internacional, Up All Night Live in 2025. Dentro del tour ha incluido cinco ciudades españolas durante el mes de julio.

La cantante, bailarina y actriz ha vendido hasta la fecha más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La artista —conocida también como J.Lo— pasará por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC. Próximamente se informará sobre la venta de entradas, según ha anunciado Last Tour, la promotora española de la gira, que promete "una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos".

La cantante fue una de las grandes estrellas de la música popular de finales de los años noventa y comienzo de la década del 2000. Debutó en la música con su disco On The 6, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard y contiene algunos de sus mayores éxitos hasta la fecha, como "Let's Get Loud", "If You Had My Love" y "Waiting For Tonight".

Su tercer álbum, This Is Me... Then, también le granjeó un gran éxito, con canciones como "Jenny From the Block" y "All I Have". Tras un largo periodo de escasa repercusión musical regresó a la palestra gracias a su papel de jueza en el concurso televisivo de talentos American Idol en 2011, el mismo año en que lanzó su sencillo más exitoso hasta el momento, "On the Floor".

En 2020 volvió a estar de actualidad al ser la coprotagonista del mundialmente televisado espectáculo del descanso de la Super Bowl, junto a Shakira. Su último disco hasta el momento es This Is Me... Now (2024), publicado diez años después del anterior, A.K.A (2014).

En su faceta como actriz de cine, que inició con un papel protagonista en Selena (1997) que le valió una nominación a los Globos de Oro, López ha protagonizado recientemente en Netflix las películas Atlas y The mother, que alcanzaron el puesto número 1 en la plataforma. Además, The Mother es actualmente una de las diez películas más vistas de todos los tiempos de Netflix.

En 2025, su último filme, Unstoppable, ocupó el primer lugar en Amazon Prime Video a nivel global, mientras que su interpretación en Kiss of The Spider Woman recibió elogios en el Festival de Cine de Sundance. Su próxima película para Netflix, Office Romance, se está rodando actualmente junto al actor y guionista Brett Goldstein.