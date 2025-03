Los 10 discos de marzo: del regreso de Will Smith a la música después de 20 años al resurgir de Lady Gaga

Mayhem (Interscope Records)

Lady Gaga

Lady Gaga lo ha conseguido, su música vuelve a ponerse en las discotecas. Todo gracias a Mayhem, su último disco, un regreso al pop oscuro con el que 17 años atrás, con The Fame (2008), se erigió como una diva pop excéntrica y excepcional. Tras varias desbandadas como crooner—algunas más afortunadas que otras, como es el caso de Joanne (2016)—, Gaga parece haber recuperado la cordura. O tal vez, haberse rendido nuevamente a la locura.

Canciones como "Disease" o "Abracadabra", que se acercan a las raíces electrónicas y dance-pop de sus álbumes Chromatica (20220) y Born This Way (2011), han hecho que muchos "little monsters" —como se hacen llamar sus fans— recuperen la esperanza en su "madre". La artista neoyorquina profundiza en su relación conflictiva con la fama y esa lucha emocional entre su yo interno, Stefani Germanotta, y su personaje público, Lady Gaga. "You love to hate me / I'm the perfect celebrity", canta en "Perfect Celebrity".

Un disco de reconciliación consigo misma, al que si se le puede reprochar algo —además de las dos demandas de plagio que ha recibido por la copia del logo de portada y una canción— es haber incluido con calzador su último hit, "Die With a Smile", una exitosa colaboración con Bruno Mars, que hubiese encajado en sus anteriores ábumes con Tonny Bennet, pero no en este. La cantante y actriz, sin proyectos cinematográficos a la vista, ya ha anunciado las fechas de la gira del álbum, con el que regresará a España después de 7 años, el 28 y 29 de octubre de 2025 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Papota (5020)

Ca7riel y Paco Amoroso

Los argentinos Catriel y Paco Amoroso aterrizaron en Tiny Desk —los pequeños conciertos organizados por la radio NPR Music en sus oficinas de Washington—con tal derroche de estilo y talento que era difícil no desarmarse ante ellos, ni ante su banda. Sintetizadores, tambores, guitarras eléctricas y teclados bien aderezados con un chute de trompeta y saxofón, que ponen la guinda al rapeo ácido e irónico del dúo.

Alli presentaban su primer disco, Baño María (2024), con el que ya habían triunfado en Latinoamérica, pero su actuación se viralizó del tal manera que estos dos jóvenes músicos se pusieron en boca de todo el mundo. De este modo, Argentina, especialmente prolífica en los últimos años, dio a luz a sus nuevas estrellas mundiales. Sobre ese precipitado ascenso a la fama, ambos hablan en su nuevo álbum, Papota, acompañado de un divertido cortometraje.

"El Tiny desk nos jodió", reconocen en "IMPOSTOR", "Quieren que hablemos inglés, nos van a cancelar otra vez", pronostican. "Si quieres sеr alguien, no puedes ser tú", ironizan en "#TETAS". Lleno de picardía y autoparodia, el dúo argentino ha hecho un disco tan disfrutable que sabe a poco: apenas 26 minutos en los que se ríen de sí mismos, de su nuevo glamuroso estatus y de una industria musical hecha con ChatGPT, a la que parecen dispuestos a arrasar.

I said I love you first (SMG Music)

Selena Gomez y Benny Blanco

De I said I love you first, nuevo álbum de Selena Gomez junto a su prometido, el productor Benny Blanco, esperábamos poco y hemos acabado con una inesperada y bonita versión de "El muchacho de los ojos tristes" de Jeannete. En la canción "Ojos tristes", la actriz y cantante estadounidense y María Zardoya, vocalista de The Marías y cuya voz parece calcada a la de la cantautora británica, utilizan el sample y la letras de la versión de los 80, con ese toque onírico y sensual tan particular de la banda californiana.

Un sonido dream pop a lo Mazzy Star o Lana del Rey con el que el disco se luce, con canciones como "Sunset Blvd" o "Cowboy", aunque tampoco prescinde del pop que la encumbró en Rare (2020), su último álbum. De ahí su esperada colaboración con la nueva princesa del pop, Gracie Abrams, hija del reconocido productor y director J.J. Abrams, que logró el pasado febrero llenar dos días consecutivos el Palacio Vistalegre de Madrid.

Chirría más ese giro a lo urbano en "I Can't Get Enough", donde colabora con JBalvin y el productor Tainy, una canción que rompe con la atmósfera hechizante del álbum. I said I love you first funciona como una gran carta de amor pública y sigue la estela de epés como RR (2023) de Rosalía y Rauw Alejandro, haciendo gala de su relación en cada letra y cada videoclip —sin el estilo y la garra de la catalana, eso sí—. Sin ser perfecto, logra superar las expectativas.

Jesucrista Superstar (Rigoberta Bandini)

Rigoberta Bandini

Paula Ribó, alias Rigoberta Bandini, siempre ha tenido una curiosa y desprejuiciada ambición creativa. Con su primer disco, La Emperatriz (2022), se coló en Eurovisión con una provocadora canción feminista que la catapultó al éxito. En 2023 anunció que se tomaba un "descanso largo" de los escenarios, aunque nunca dejó de lado la composición. De este retiro ha nacido Jesucrista Superstar, un disco "dos en uno", donde la catalana hace una radiografía de la treintañera moderna: "Soy mayor, pero el mundo me da el mismo miedo que a los nueve años", canta en una de las canciones.

Sus letras naif —que a veces se acercan peligrosamente al caca-culo-pedo-pis—, siempre esconden las frustraciones y los miedos de la cantautora, quien confiesa virtuosamente todos sus "pecados" con gracia. Amante de la cultura pop, si en su anterior disco aparecían iconos como Julio Iglesias, en este los protagonistas son Pamela Anderson, tan reivindicada hoy, y el maestro italiano Franco Battiato. Sorprende también la participación de Luz Casal en "Canciones alegres para días tristes".

El disco, editado por ella misma, sigue la estela de esa mezcla de synthpop, pero que se atreve también con la electrocumbia, dejando bonitas perlas como "Si muriera mañana", "Mi niña", "Soy mayor" y temas bailables como "Simpática pero problemática", "Pamela Anderson" o "Busco un centro de gravedad permanente".

El cuerpo después de todo (Warner Music)

Valeria Castro

Si el anterior disco, Con cariño y con cuidado, Valeria Castro apelaba explícitamente a su isla de la Palma y a sus raíces isleñas—"Siempre las voy a llevar por bandera", señaló la artista en entrevista con El Cultural— en este ha tenido que rebuscar en su interior para poder ponerle palabras a un malestar que llevaba tiempo rumiando. "Siempre me he permitido mostrarme vulnerable, pero he tenido cierto respeto de confesar a la gente que la mirada que tengo en el espejo no es una mirada amable".

Mirar hacia dentro no le ha alejado de lo colectivo. A través de la inspiración de un imaginario literario que pasa de la prosa de Paul Auster y Sara Torres a la poesía de Alejandra Martinez de Miguel, Castro ha conseguido poner voz a una "guerra fría" estética que afecta sobre todo a las mujeres.

Un disco sobre el cuerpo, después de la ruptura, de las críticas, del daño, producido Carles 'Campi' Campón (que ha trabajado con Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y Vetusta Morla), con la colaboración de Silvia Pérez Cruz y acompañado de una banda ecléctica e imprescindible.

Recardelino (Universal Spain)

Juanjo Bona

El primer disco de un artista siempre supone una carta de presentación y de intenciones en la industria musical. Todavía más significativo es el de un recién salido de la academia de Operación Triunfo, cuyo camino siempre parece, a priori, dirigido al mainstream, pero Juanjo Bona ha demostrado con Recardelino ser la excepción de su generación.

No se le puede atribuir a él todo el crédito, teniendo en cuenta que ese folclore aragonés que lleva por bandera —el disco incluye melodías populares como la jota aragonés—bebe mucho del asturiano de Rodrigo Cuevas, uno de los pocos que apostaron por la tradición antes de que fuese moda. Sin embargo, se agradece que la propuesta del joven artista haya abrazado la sencillez y el buen gusto, por encima de productos prefabricados.

Recardelino es un disco hecho con mimo y cuidado a muchas manos, las del productor Marcel Bagès y las de Alicia Ros (Cariño), Marco Frías (El Buen Hijo), Irene Garrido (Irenegarry), Lucas de la Iglesia (Confeti de Odio) y Juan Figols (Fresquito y Mango) en la composición. Todas estas colaboraciones, lejos de restarle mérito, son un indicio de que Bona sabe rodearse bien.

Joven y arrogante (Warner Music)

Ilegales

La emblemática banda de rock puede presumir de seguir siendo igual de joven y arrogante cuatro décadas después. Así lo demuestran en su decimotercer álbum de estudio, una ráfaga de 10 disparos cortos donde se habla de salud mental, del (cuestionado) progreso o de la forma de enfrentarse al mundo.

Jorge Ilegal, líder de la banda, critica la homogeneización musical y defiende la arrogancia en el rock. Canciones como "Es ansiedad" reflejan su visión sobre el malestar contemporáneo", mientras que otras líneas denuncian la desigualdad social y las guerras actuales. A sus casi 70 años, la banda sigue inmune a las correciones políticas y a la nostalgia, con un disco fiel a su espíritu combativo, sin filtros ni concesiones al conformismo.

Novela

Fito Paez

El músico argentino ha tardado 37 años en lanzar esta ambiciosa ópera-rock, a lo The Who —él mismo ha llegado a reconocer el impacto que tuvo Quadrophenia en su adolescencia—. Novela, su vigésimo octavo álbum de estudio, mezcla amor, locura y fantasía en un pueblo habitado por personajes circenses y brujerías. El proyecto, ideado en 1988, fue grabado en 2024 en Abbey Road Studios junto a su banda.

"Novela es una mezcla de Gabriel Gacía Márquez con la estética de Prince. Como si Prince cantara en Macondo, pero todo registrado por un rosarino", llegó a decir el artista. Un álbum de 25 canciones, en las que se intercalan narraciones que ayudan a explicar la trama de la historia, que sigue el romance de dos adolescentes en una pequeña ciudad argentina.

Fito imaginó a los protagonistas como él mismo, en el papel de Jimmy, un chico de barrio, y a Fabiana Cantilo, su entonces novia y musa, como Loka, la hija del dueño de un circo ambulante. A su alrededor, dos brujas al estilo Macbeth influían en su destino, enredando su amor en un juego de magia y tragedia.

Sinister Grift (Domino Records)

Panda Bear

Panda Bear, alias de NoahLennox, publica su primer disco en solitario en cinco años. El cofundadorde Animal Collective, afincado en Lisboa desde hace dos décadas, deja aun lado la experimentación y entrega uno de sus discos más accesibles, en el que han participado sus compañeros de banda y también su pareja, Rivka Ravede, que además es la autora de la portada.



Nos encontramos ante un pop luminoso y relajado que nos transporta a los años sesenta, con armonías vocales que recuerdan a The Beach Boys, panderos, palmas y algunos toques de reggae y psicodelia –también en el vídeo de Praise, donde vemos a un perro correr por la playa y disolverse en manchas de colores–.



Se nota que este reconfortante ramillete de canciones, que hablan de la necesidad de dar y recibir amor y de aceptar lo que nos depare la vida, ha sido grabado sin preocupaciones, entre amigos y cerca del mar.

Based on a True Story (Rave In The Wasteland)

Will Smith

Después de su sonada bofetada a Chris Rock en los Oscar de 2022, con la que parecía destinado al destierro social, Will Smith ha sabido redimir sus pecados—aunque la Academia le ha vetado la entrada a la gala hasta 2032—. Primero con la taquillera Bad Boys: Ride or Die, una de las pocas películas que ha protagonizado desde el altercado, y ahora a través de la música, lanzando su primer álbum en más de dos décadas.

El actor y productor debutó como rapero con Rock the House (1987) junto a DJ Jazzy Jeff, coprotagonista junto a Smith de El príncipe de Bel Air, y con el que formaron durante años el dúo Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince, publicando cinco álbumes de estudio y hits como "The Fresh Prince of Bel-Air", "Big Willie Style" y "Wilennium". Con influencias del hip-hop clásico de finales de los ochenta, Smith siguió el solitario a partir de los 90 y lanzó su último disco Lost And Found en 2005.

Ahora regresa con Based on a True Story un álbum compuesto por 14 canciones que nacen desde la "autoexploración", apunta el artista, y en el que colabora de nuevo con Dj Jazzy, así como con su hijo, Jaden, Big Sean e India Martínez, en una rara mezcla de flamenco y hiphop ("First Love") que funciona regular. Mucho mejor sale parada su incursión en el góspel, de mano del coro Sunday Service de Kanye West, en "You Can Make It", una de las mejores canciones del disco. Este verano, el artista visitará Gran Canaria, Marbella y Almería en su primera gira para promocionar el disco.