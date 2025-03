Encuentran muerto al cantante surcoreano de K-Pop Wheesung sin signos de violencia en su casa de Seúl

El cantante surcoreano de R&B Wheesung, de 43 años, fue hallado muerto el lunes en su apartamento en Seúl, en un nuevo caso de fallecimiento prematuro de un joven artista del país asiático, donde las celebridades son víctimas frecuentes de ciberacoso.



La policía confirmó que el cuerpo del artista, cuyo nombre real es Choi Whee-sung, fue encontrado por su madre alrededor de las 18:29 hora local (9:29 GMT) del lunes.



Tras el hallazgo, las autoridades solicitaron una autopsia para aclarar las circunstancias de la muerte, aunque señalaron que por el momento no hay indicios de violencia, según la información recogida por la agencia local de noticias Yonhap.



Wheesung ganó popularidad en Corea del Sur gracias a éxitos como With Me e Insomnia, convirtiéndose en uno de los referentes del R&B surcoreano en la década de 2000.



Su carrera musical, no obstante, sufrió un revés en 2021 tras ser declarado culpable por consumo habitual de propofol y recibió una condena de un año de prisión, suspendida durante dos años.



Su fallecimiento se suma al reciente aparente suicidio de la joven actriz Kim Sae-ron, de 24 años, y a otros casos de muertes prematuras que han afectado a celebridades surcoreanas, reabriendo nuevamente el debate sobre las presiones y problemas personales que enfrentan los artistas en la altamente competitiva industria del entretenimiento en Corea del Sur.