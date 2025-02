Los 10 discos de febrero: del inédito de Neil Young al regreso de Amaral y Zahara

Oceanside Country Side, de Neil Young

Neil Young parece haber "perdido" más discos que la mayoría. Si en junio de 2024 el músico canadiense publicó Early Daze, disco inédito grabado en 1969 junto a la banda Crazy Horse (de la que él mismo forma parte), ahora acaba de publicar Oceanside Country Side.

Un álbum rescatado de su archivo y que forma parte de la serie "Remastered from Analog Originals", que incluye discos que fueron grabados en analógico y que serán reeditados en este mismo formato, y se publicará este año. Este set incluirá los álbumes recién remasterizados: Harvest Moon (1992), Unplugged (1993), Sleeps With Angels (1994) y Mirrorball (1995).

"Este álbum original analógico, grabado en 1977, fue inédito en su momento. Estas canciones son las mezclas originales realizadas en el momento de la grabación. Canté las voces y toqué los instrumentos en Oceanside, en Florida, en los estudios Triad, y en Malibú, en el estudio Indigo. Canté las voces y grabé con mi gran banda de amigos en Crazy Mama’s en Nashville en Countryside. Espero que disfrutéis de este tesoro de grabación Analog Original tanto como yo", señaló el artista en un comunicado de prensa.

Oceanside Country Side fue grabado entre mayo y diciembre de 1977, justo antes de Comes A Time (1978), un álbum clave en la discografía de Young, donde regresa a un sonido más acústico y melódico. El escaso lapso de tiempo de composición entre ambos se refleja en los muchos paralelismos entre los dos discos. Desde su sonido folk y country-rock, resultado de haber participado el mismo equipo de músicos y producción, hasta que ambos comparten tres canciones: "Goin' Back", "Human Highway" y "Field of Opportunity".

El disco, lanzado el 14 de febrero por el sello Reprise, todavía no está en plataformas digitales aunque es probable que llegue pronto. Ya que, a pesar del boicot que el músico le hizo a Spotify (en oposición al pódcast del presentador estadounidense Joe Rogan), regresó después de dos años y reconoció que continuar afectaría al alcance de su música.

Dolce Vita, de Amaral

Tras cinco años de silencio, la banda más "anómala" del pop-rock español ha vuelto a lo grande. Dolce Vita, un álbum cocinado a fuego lento y a trompicones entre giras, habla sobre la libertad en ocasiones utópica en estos tiempos en los que vivimos y sobre esa naturaleza amable pero no idílica. Sobre libertad, el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre sabe bastante. "En nuestro caso, la libertad es innegociable", aseguraron a El Cultural en una entrevista.

Si en Salto al color (2019) la banda de Zaragoza se dejó llevar por la electrónica, en este disco parecen volver al espíritu de Pájaros en la cabeza (2005) y Hacia Lo Salvaje (2011) en cuanto al sonido, pero también las letras. Reivindicativas (con homenaje a Víctor Jara en "Podría haber sido yo" y dardo a la sociedad machista en "Rompehielos") y libérrimas ("La Unidad del Dolor").

Lento Ternura, de Zahara

En 2022, Zahara arrasó con un huracán emocional llamado Puta, uno de los mejores discos nacionales del año. En él, la cantautora sacó de sus entrañas toda la violencia, el dolor y los abusos sexuales que había vivido desde hacía décadas. Por eso, las expectativas por su nuevo disco eran muy altas, excepto para la artista. "Si Puta es el disco más importante de mi carrera, lo sabré cuando este se esté acabando", aseguró la artista a El Cultural.

Con Lento Ternura la ubetense ha querido dejar atrás la rabia y aferrarse a la amabilidad con un disco que sigue la estela del pop electrónico que exploró en Puta. Canciones que reflexionan sobre la saturación de la sociedad capitalista ("Demasiadas canciones"), sobre cómo la amistad puede ser una gran fortaleza ("Tus michis") y sobre cómo haber confesado todas sus miserias no le ha convertido en un ser superior ("La violencia").



El disco, producido por primera vez por ella misma, no supone una ruptura con su predecesor, sino más bien una reafirmación de la senda experimental y lúdica en la que la artista sigue avanzando.

No lo volveré a hacer, de Shego

La chicas de Shego llevan conquistando la escena indie single a single desde 2020. Son de esa generación de bandas a las que la pandemia y el confinamiento les dio un impulso para juntarse un par de amigas y empezar a hacer música. Con "Vicente amor" y "oh boi" sacaron a relucir unas garras punk rockeras que desplegaron como dios manda en su primer álbum Suerte, chica (2023), que les valió el Premio MIN Mejor Artista Emergente de ese mismo año.

El trío formado por Raquel Cerro, Maite Gallardo y Charlotte Augusteijn, que ha ido perdiendo integrantes por el camino —antes lo formaban también Irenegarry (Irene Garrido) y la batería Aroa Elvira, ambas con proyectos en solitario—, han explorado en su segundo álbum una faceta distinta, más calmada y acústica (que deja algunas de las mejores canciones del álbum "es posible", "algunos lunes" y "Un secreto"), sin abandonar la socarronería ni su esencia ravera de siempre ("la fiesta", "Curso Avanzado de Perra").

Open Wide, de Inhaler

No debe dar pudor admitir que a la banda irlandesa liderada por Elijah Hewson (vocalista y guitarra) se le escucha intentando detectar a Bono de U2 en cada nota. No es difícil, porque la voz de Hewson tiene un timbre rasgado muy similar a su padre. Sin embargo, el grupo se aleja de la épica de los veteranos y se acerca a la edad de oro del indie-rock de los primeros 2000, con Arctic Monkeys, The Killers, The Strokes y The Kooks a la cabeza.

Quizá peligrosamente, porque esa fórmula de bandas masculinas de guitarras cuyo sonido oscila entre el rock indie y el pop más mainstream, y que tantos éxitos y estadios conquistó, parece caduca a día de hoy. Tras un exitoso álbum debut It Won’t Always Be Like This (2021), número 1 en las listas de éxitos de Reino Unido e Irlanda, llegó un introspectivo Cuts & Bruises (2023).

Con Open Wide (2025) los irlandeses vuelven a dejarse llevar por ese guitarreo pop que más que fresco suena a buenrrollero ("A Question of You", "Your House"). No es de extrañar que esté producido por Kid Harpoon, el cerebro detrás del éxito de Harry Styles, que ganó el Álbum del año en los Grammy de 2023. Aviso a navegantes, con los Fontaines D.C. (banda dublinesa de moda) solo comparten la bandera, nada del atrevimiento ni el concepto ni la estética, aun así, el carisma de Hewson como frontman merece la pena.

choke enough, de Oklou

La cantante, productora y DJ francesa Marylou Mayniel, conocida artísticamente como Oklou, ha construido un universo sonoro único, donde la tradición y la vanguardia se funden en melodías etéreas y futuristas. Desde su aclamada mixtape Galore hasta su esperado LP debut, Choke Enough, ha explorado los límites del pop electrónico, el R&B alternativo y la experimentación digital, con influencias de artistas como Arca, Grimes y Caroline Polachek.

Criada en la música clásica —estudió piano y violonchelo de niña—, Oklou encontró en la electrónica un espacio para reimaginar su lenguaje musical. Alguna vez sus canciones se han definido como "nanas hyperpop" y no va desencaminado. Como parte del colectivo NUXXE, sigue explorando nuevas formas de expresión, creando un pop que parece llegado del futuro.

Su sonido evoca un universo onírico, naíf y futurista, pero al mismo tiempo bebe mucho de la tradición clásica, con una musicalidad medieval muy curiosa ("thank you for recording" o "harvest sky"). No duda tampoco en combinar instrumentos (como la trompeta en "ict") con sintetizadores y autotune. En Choke Enough, colabora con figuras clave como Danny L Harle, A. G. Cook y Nick León, consolidando su evolución artística y su estatus dentro de la escena alternativa.

Reflections (From the Vault of Smoke + Mirrors), de Imagine Dragons

Para celebrar los diez años de Smoke + Mirrors, segundo álbum de estudio de Imagine Dragons (2015), la banda estadounidense ha lanzado Reflections, un disco conmemorativo con 14 canciones inéditas de las sesiones de grabación originales, con el que la banda ha querido recordar viejos tiempos.

Aunque Smoke + Mirrors no tuvo el mismo impacto que Night Visions (2012), álbum con el que los de Nevada irrumpieron en la escena indie-rock perfectos para llenar estadios, sigue siendo un disco importante, de transición hacia Evolve (2017), otro de sus grandes éxitos. En este nuevo disco se aprecia el mismo popurrí de estilos que barajaron en su momento, la electrónica, el folk y hasta el gospel.

People Watching, de Sam Fender

Sam Fender se ha consolidado como una de las voces más destacadas del rock británico contemporáneo. En 2019, su álbum debut, Hypersonic Missiles, alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, con canciones en las que aborda la vida en su ciudad natal, North Shields, y las dificultades de la clase trabajadora. Una temática que continuó en Seventeen Going Under (2021), su segundo álbum, y que ha querido volver a explorar en People Watching.

En su tercer disco, el británico echa mano otra vez de la guitarra para construir un bonito homenaje familiar. Y hay quienes llegan a comparar sus letras con las de Bruce Springsteen. Si "People Watching" está dedicada a esa figura maternal que le incitó a subirse al escenario, en "Remember My Name" da voz a los pensamientos de su abuelo hacia su abuela enferma de Alzheimer.

Interzona, de La Plata

En su tercer álbum, la banda valenciana se ha desmarcado totalmente de la escena de guitarras que la vio nacer. Nada tienen que ver ya con su brillante álbum debut Desorden (2018), que se asemejaba al sonido de bandas como Biznaga. Con Acción directa (2022) empezaron a pulir su sonido hacia el postpunk, pero todavía quedaba en ellos algo de ese indie rock contestatario.

Ahora, con Interzona (Sonido Muchacho) vuelven a ese sonido mucho más oscuro, afianzándose en la escena darkwave de grupos como Depresión Sonora, VVV Trippin You y Margarita Quebrada, en el que sigue habiendo guitarras ("cerca de ti"), pero donde los sintetizadores tienen más protagonismo.



Entre la velocidad del punk, la elegancia del dark wave de los 70, los valencianos hacen homenaje de nuevo a su famosérrima Ruta del Bakalao —el primero fue formar parte de la BSO de la magnífica serie La Ruta — y estrenan un fresco juego de voces entre el vocalista Diego Escriche y la teclista Patricia Ferragud.

Alter Ego, de LISA

Aunque para muchos empezase a ser conocida gracias a su colaboración con Rosalía, Lisa, llevaba años siendo una de las artista más influyentes del K-pop. Debutó en 2016 con BLACKPINK, grupo que la catapultó a la fama global, pero en 2021, lanzó su primer proyecto en solitario, con éxitos como "Lalisa" y "Money".

Ahora presenta Alter Ego, su primer álbum de estudio, con el que busca mostrar diferentes facetas artísticas a través de cinco personajes e incorporando influencias del trap, R&B y música electrónica. Incluye temas como "Rockstar" y numerosas colaboraciones. Desde "New Woman", la colaboración con Rosalía , "Born Again", junto con Doja Cat y Raye, así como "Rapunzel" con la rapera Megan Thee Stallion.