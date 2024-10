De la gran noche de Estopa al suicidio de Waldo de los Ríos: 7 documentales sobre música del festival In-Edit

Regresa un año más In-Edit, el festival barcelonés especializado en cine documental musical, que celebra su edición número 22. En su nutrida programación encontramos todo tipo de propuestas. Algunas de ellas nos cuelan en el backstage, en el escenario, en el estudio o en la vida cotidiana de artistas tan dispares como Estopa, Bad Gyal, Bruce Springsteen, Blur, Mogwai, The Black Keys o Die Antwoord.

También se ofrecen perfiles de bandas y solistas históricos como Erroll Garner, DEVO, Steppenwolf o Simple Minds; y películas que retratan épocas, ambientes, fenómenos y géneros, desde las fiestas flamencas de los gitanos del Sacromonte de Granada (en Zambras) hasta el rap de los 90 (en It Was All a Dream).

El festival se celebra de forma presencial en los multicines Mooby Aribau de Barcelona del 23 de octubre al 3 de noviembre. Unos días después, del 18 de noviembre al 2 de diciembre, una selección de los documentales proyectados en el festival podrán verse de manera gratuita en la plataforma CaixaForum+ de la Fundación “la Caixa”.

La Joia: Bad Gyal

Bad Gyal, la cantante española de reguetón, trap y dancehall que se ha convertido en una estrella mundial (11,5 millones de oyentes en Spotify) con su sencilla retórica de perreo, hierba, sexo y Lamborghinis, ya tiene su propio documental, que inaugura el festival este miércoles con la presencia de la artista.

La cámara sigue a Bad Gyal por Barcelona, Miami, Santo Domingo, Las Vegas, Milán y París en su camino al éxito mundial, y en la película intervienen algunas de las estrellas de la música urbana latina con las que se ha codeado últimamente, como Karol G, Nicki Nicole, Myke Towers, Ozuna o Young Miko.

Como en el documental protagonizado por C. Tangana, Esta ambición desmedida, ella también desnuda sus inseguridades, miedos y dificultades, aunque no en relación a una gira como en el caso de El Madrileño, sino a la producción de su primer disco de larga duración, La Joia, que se pospuso más de un año. Una serie de contratiempos la obligaron a “hacer un ejercicio de resiliencia dentro de la industria y consigo misma”, explica la sinopsis de la película, dirigida por David Camarero.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Precisamente C. Tangana se ha estrenado como cineasta en el ámbito del documental, esta vez poniéndose detrás de la cámara y usando para esta faceta el nombre que figura en su DNI: Antón Álvarez. Su mayor talento consiste en rodearse de gente con talento a la que admira, y fruto de esa admiración nace este documental centrado en la figura de su colaborador Yerai Cortés, gran figura joven de la guitarra flamenca. Tras su buena acogida en el Festival de San Sebastián, la película se estrenará en salas de cine el 20 de diciembre, pero antes podrá verse en esta edición de In-Edit.

Fotograma de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Estopa. Concierto 25 aniversario

Los hermanos David y José Muñoz, reyes de la rumba pop, también harán acto de presencia en In-Edit. Antes de su llegada a Movistar Plus+, el jueves se preestrenará en el festival el documental grabado durante el concierto más importante de su carrera, el de la gira de su 25 aniversario en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, con 60.000 espectadores. La película revive aquella noche desde las 24 horas anteriores.

Waldo

Waldo de los Ríos, el compositor y director de orquesta que adaptó al pop a Beethoven para crear el ‘Himno de la Alegría’, se suicidó con una escopeta en marzo de 1977. Este documental con aires de thriller indaga en los archivos para desvelar los secretos de este músico considerado un genio por muchos, autor también de las sintonías del programa Un, dos, tres, de la serie Curro Jiménez y de varias bandas sonoras para Chicho Ibáñez Serrador, incluyendo la de ¿Quién puede matar a un niño?.

De los Ríos, nacido en Argentina pero afincado en España desde los 60, tuvo una vida “tan apasionante como atormentada y rodeada de secretos”, destaca Dadá Films & Entertainment, la productora de la película, y añade: “Un documental llamado a convertirse en un canto contra la homofobia”.

“Filmaciones, fotos, cartas y cintas de audio privadas revelan una vida de fama, lujo, pasión, homofobia, esoterismo, depresión y relaciones obsesivas”, se afirma en la ficha de la película, que también ha podido verse en la Seminci de Valladolid y se estrena en cines el 15 de noviembre. La dirigen Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, creadores de Anatomía de un dandy, biografía de Francisco Umbral nominada a un Goya, y de Raphaelismo y Supergarcía.

El documental cuenta con los testimonios de nombres clave de la historia de la música en España, como Raphael, Karina, José Ramón Pardo, Teddy Bautista, Fernando Salaverri y Miguel Ríos, que fue el elegido para poner voz al ‘Himno de la Alegría’, un éxito que se editó en más de 40 países.

The Stones and Brian Jones

El director Nick Broomfield es especialista en bucear en el lado más turbio de las estrellas de la música. Lo hizo en su famosa película Kurt & Courtney, que en español se tituló con un elocuente ¿Quién mató a Kurt Cobain?, y también en Last Man Standing, sobre el papel del productor Suge Knight en las muertes de los raperos Notorious B.I.G. y Tupac.

Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts en una foto temprana de The Rolling Stones, en la década de 1960.

En su última película investiga la figura de Brian Jones, miembro fundador de los Rolling Stones que fue expulsado en 1969 y un mes después se unió al "club de los 27" al morir ahogado en una piscina, desatando varias teorías conspiratorias. La película se construye con entrevistas a personas de su círculo íntimo desde la infancia, correspondencia personal y mucho metraje inédito.

Bruce Springsteen and The E Street Band: Diarios de carretera

In-Edit también preestrenará este jueves 24 de octubre, un día antes de su llegada a Disney+, un documental sobre la última gira del incombustible Bruce Springsteen, que a sus 75 años sigue siendo una de las mayores estrellas del rock. La película de Thom Zimmy nos sitúa encima y detrás de los escenarios, con momentos especiales comentados por el propio “Boss”.

DEVO

El realizador Chris Smith retrata a DEVO, banda de culto de la new wave de finales de los 70 que fue decisiva para el devenir de la música en la década siguiente. Además de ser unos visionarios con su punk electrónico, su estética futurista y su sátira del estilo de vida americano, también lo fueron del arte del videoclip, e influyeron en artistas como David Bowie y Brian Eno. Smith recorre su historia, centrándose no solo en su música, sino también en su mordaz visión del mundo, basada en su “teoría de la de-evolución”, según la cual la humanidad está retrocediendo en lugar de avanzar.