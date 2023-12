Se acabó la broma de Mad Cool: el festival anuncia los primeros nombres del cartel de 2024

Pearl Jam, Avril Lavigne, Garbage, The Smashing Pumpkins, Sleaford Mods, Tom Morello y Janelle Monáe están entre los primeros artistas confirmados para la edición de 2024 del festival Mad Cool.

También estarán Bring Me The Horizon, Black Pumas, Keane, Michael Kiwanuka y Greta Van Fleet, a quienes pudimos ver la semana pasada en el Wizink Center de Madrid.

Entre las primeras confirmaciónes figuran además Nothing But Thieves, Paul Kalkbrenner, Tom Odell, Rels B, Arlo Parks, Ashnikko, The Gaslight Anthem, Mando Diao, Sofi Tukker, Bomba Estéreo, Unknown Mortal Orchestra, The Blessed Madonna y Bonobo, DJ Koze, Jayda G y Acid Arab, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mad Cool Festival (@madcoolfestival)

A través de su cuenta de Instagram, el domingo 3 de diciembre la organización sembró dudas entre muchos de sus seguidores acerca de si habría o no edición el próximo verano, debido a una publicación en la que se leía "See you in 2025" ("Nos vemos en 2025"), acompañada del comentario "More info soon" ("Más información pronto"). Un día después, hizo una publicación similar en la que se leía "See you in 2026", lo cual dio lugar a comentarios como "Aprendan como no hacer una estrategia de marketing" y "cada año os superáis en eso de reíros de nosotros".

Hace cuatro días, el festival despejó finalmente las dudas al publicar una tercera foto con la frase "See you in 2034" ("Nos vemos en 2034"), acompañada del comentario "Dentro de 10 años, la gente seguirá atesorando los recuerdos de Mad Cool 2024. Más información pronto".

Hoy a las 13:00, el festival ha compartido los primeros nombres del cartel a través del siguiente vídeo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mad Cool Festival (@madcoolfestival)

Además de las quejas por la confusa campaña de promoción, se han sucedido estos días las críticas por la organización del festival en su última edición, celebrada en el nuevo recinto de Villaverde. Además de los cuellos de botella generados en la única zona de aseos existente, en la zona central del recinto, el festival fue multado por superar todos los días los límites de ruido. Los vecinos de las zonas colindantes de la Colonia Marconi y Getafe Norte se manifestaron en los días previos al festival y denunciaron a la organización por el ruido y por colapsar la movilidad de la zona.

Sigue los temas que te interesan