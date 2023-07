Suspendido el Reggaeton Beach Festival 2023 en Madrid: cómo reclamar el dinero de las entradas

El Festival Reggaeton Beach Festival 2023 de Madrid tenía previsto celebrarse durante este fin de semana. En concreto, este evento iba a tener lugar durante el sábado 22 y el domingo 23 de julio. No obstante, la celebración de este festival, que une a las principales figuras del reggaeton, se ha cancelado.

Como consecuencia de estos hechos, todas las personas que tenían entradas para este día se encuentran con el problema de que va a pasar con su dinero. Por tanto, si quieres conocer cuál es el método para que te devuelvan el importe de las entradas del Reggaeton Beach Festival, sigue leyendo.

Cancelan el Reggaeton Beach Festival 2023 en Madrid

El motivo que ha causado que la celebración del Reggaeton Beach Festival se haya cancelado es que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho público que no se celebrará. Los motivos que dieron en un comunicado desde el área de Urbanismo del Gobierno de Almeida fue que en el recinto donde se iba a celebrar, en el espacio Iberdrola Music en Villaverde, "no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características".

Desde la organización del festival no están de acuerdo con esta cancelación. Ya que, en un comunicado emitido este jueves 20 de julio, el promotor del festival sostiene que se han adoptado "todas las medidas requeridas por parte de las autoridades en relación al montaje de dicho evento" y se han presentado en tiempo y forma todas las correcciones pedidas en el plan de Movilidad, al igual que "todas las consideraciones solicitadas en las reuniones de seguridad y de movilidad mantenidas con el ayuntamiento y fuerzas de seguridad", sin obtener ningún informe desfavorable.

No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han confirmado que comunicarán de forma oficial a los organizadores del evento, en el día de hoy, la cancelación de este festival.

¿Cómo me devuelven el dinero de las entradas para Reggaeton Beach Festival?

Tras la confirmación por parte del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid de la cancelación del Reggaeton Beach Festival, muchos de los asistentes a este evento se preguntan cómo tienen que hacer para que les devuelvan el dinero de las entradas para este evento que se ha cancelado.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los asistentes a este evento, que ya no se va a celebrar, es la devolución del valor de las entradas, ya sea, del sábado 22 de julio, como del domingo 23 de julio. No obstante, existe un problema con respecto a este asunto, ya que, la organización del Reggaeton Beach Festival todavía no han detallado el método para recuperar el importe de las entradas.

Mientras que otro de los inconvenientes es recuperar el dinero de la pulsera Cashless. Para ello, los usuarios tienen que acceder a la web de este festival, y en la pestaña 'Info Cashless' registrarse y seguir los pasos para esta devolución.

Facua y OCU reclaman a los organizadores del Reggaeton Beach Festival la devolución

Ante esta situación, Facua ya ha reclamado a los organizadores del Reggaeton Beach Festival la devolución íntegra de las entradas y los gastos derivados.

Así, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado este jueves la devolución íntegra y automática del precio de las entradas para el Reggaeton Beach Festival previsto para este fin de semana en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, así como indemnizaciones por otros gastos derivados del festival como hoteles o servicios contratados para desplazamientos.

Por su parte, la OCU también ha instado al Reggaeton Beach Festival a devolver a los afectados el precio de las entradas u ofrecer una fecha “alternativa”.

Estaba anunciada la llegada de unas 50.000 personas al festival, que esperaban ver las actuaciones de artistas urbanos como Ozuna, Anuel AA, Arcángel, Jhayco, Eladio Carrion, Bryant Myers, Mora, Lunay, Sech o Young Miko.

